Aunque, en su base, Windows es un sistema operativo, lo cierto es que en realidad es un conjunto del mismo más una amplia selección de aplicaciones que se instalan por defecto en el sistema durante la instalación del sistema operativo. Esto, en el pasado, ya ha puesto a Microsoft en situaciones complicadas con algunos reguladores y, desde luego, no es algo que resulte del agrado de muchos usuarios, que preferirían prescindir de las mismas y tener un mayor control sobre las aplicaciones por defecto para llevar a cabo determinadas acciones.

Hasta ahora, la única solución para dichos usuarios era emplear compilaciones no oficiales, diseñadas por terceros, y que eliminan muchos de dichos elementos. Hace un par de semanas, por ejemplo, te hablábamos de tiny11 Core, una versión realmente minimalista de Windows 11, y si empleas el buscador de MuyComputer con la palabra «Tiny», encontrarás otras muchas compilaciones similares que, eso sí, al no ser oficiales no cuentan con el soporte propio de Windows.

Sin embargo, esto es algo en lo que la Ley de Mercados Digitales también va a tener un gran impacto. Como recordarás, el pasado mes de septiembre se hicieron públicos los productos y servicios afectados por la misma, que corresponden a seis empresas denominadas gatekeepers, y en el apartado de sistemas operativos reflejados en dicha lista se incluyeron Android, iOS y Windows, por lo que los tres se verán obligados a adoptar una serie de cambios, que se deben completar como tarde en marzo de 2024.

Hasta ahora ya hemos visto algunos movimientos relacionados con los servicios de mensajería instantánea y, en el caso de Apple, también con los navegadores web, pero ahora nos llega otro caso, este en relación con los sistemas operativos. Y es que, según podemos leer en el blog del mismo, Microsoft ya se está preparando para que Windows permita desinstalar las aplicaciones predeterminadas. Algunas de ellas se podrán eliminar en todo el mundo, pero otras solo podrán ser desinstaladas en sistemas empleados en el espacio común europeo. La lista completa es la siguiente:

Búsqueda web de Microsoft Bing (solo en Europa)

(solo en Europa) Cámara

Cortana

Fotos

Microsoft Edge (solo en Europa)

Efectivamente, como puedes comprobar, dos de los grandes caballos de batalla de Microsoft en Windows, el navegador web y la función de búsqueda integrada en el sistema operativo y basada en Bing, podrán ser desinstaladas por completo si el usuario así lo desea.

Por otra parte, los usuarios de Windows en el espacio común europeo también podrán desactivar el feed de noticias que se muestra en el panel de widgets, algo que probablemente hará que este elemento del sistema operativo pase a ser mucho más útil para los usuarios, ya que de este modo podrán emplearlo exclusivamente para tener un acceso rápido a los elementos que hayan decidido añadir al mismo.