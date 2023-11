Nintendo Switch 2 no tendrá un DLA, y esto afectará al rendimiento del DLSS

Digital Foundry ha compartido nueva información sobre la posible el SoC NVIDIA Tegra que podría utilizar Nintendo Switch 2, y ha tocado un tema que la verdad resulta bastante interesante. Como ya os he comentado en ocasiones anteriores se espera que dicha consola venga con una versión personalizada del SoC Tegra Orin, un chip que está especializado en la IA y que viene con un DLA, es decir, un acelerador de aprendizaje profundo.

Ese acelerador es la clave de la nueva información que nos deja Digital Foundry, os lo explico. Como muchos de vosotros ya sabréis, la tecnología NVIDIA DLSS Super Resolution trabaja como un método de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen, y cuenta con aceleración por hardware a través de los núcleos tensor. Esto permite conseguir una calidad y una estabilidad de la imagen superiores, y mejora significativamente el rendimiento.

Sin embargo, utilizar esta tecnología tiene también un cierto coste computacional, es decir, aunque mejora el rendimiento y obviamente compensa utilizarlo la verdad es que también implica un cierto consumo de recursos, no sale totalmente gratis. Esto es algo que no todo el mundo sabe, pero es totalmente normal, porque estamos aplicando una tecnología que trabaja con algoritmos de IA, y por eso es fundamental contar con los núcleos tensor, porque si no el coste computacional sería inasumible para una GPU sin dichos núcleos.

Pues bien, cono un DLA sería posible eliminar por completo, o casi por completo, ese coste computacional que tiene la tecnología NVIDIA DLSS Super Resolution. Tened en cuenta que estamos hablando de Nintendo Switch 2, una consola que en el mejor de los casos montará un SoC Tegra con un TDP de entre 15 y 30 vatios, y que en ese nivel todo cuenta a la hora de conseguir el máximo rendimiento.

La GPU de dicho chip estará basada, casi con total seguridad, en la arquitectura Ampere, pero estará fuertemente recortada y según Digital Foundry sus capacidades a la hora de aplicar DLSS Super Resolution podrían limitarse a 1080p o 1440p. Tened en cuenta que hablamos de resoluciones de salida, es decir, que esas serían las resoluciones objetivo de dicha tecnología, y no las de renderizado.

Incluso en este caso la presencia de NVIDIA DLSS Super Resolution representaría un gran valor en Nintendo Switch 2, tanto en modo dock como en modo portátil, ya que reduciría la resolución base dejando un importante margen de rendimiento y ofrecería un resultado final muy superior al de los reescalados tradicionales que carecen del apoyo de la IA. Tened en cuenta que, aunque esta información es fiable, no está confirmada.