Con la llegada de los nuevos modelos SUPER la gente de NVIDIA ha completado la renovación de su serie GeForce RTX 40. No esperamos el lanzamiento de ningún producto nuevo dentro de esta generación, así que los modelos que hay en el mercado ahora mismo son los que establecen la organización definitiva de las distintas gamas en las que podemos dividir a esta familia.

NVIDIA ha mantenido, en líneas generales, la misma organización que vimos con la serie GeForce RTX 30, aunque debido a la introducción de una importante tecnología exclusiva de las GeForce RTX 40, la generación de fotogramas, el nivel de fluidez real que podemos alcanzar con estas nuevas tarjetas gráficas está muy por encima de lo que podíamos esperar con modelos más potentes de la generación anterior.

Aunque la diferenciación y el posicionamiento de cada modelo de la serie GeForce RTX 40 es relativamente sencillo he podido confirmar que existe cierta confusión, y que esta viene dada en gran medida por la desinformación y la mala praxis de algunos que se empeñan en decir cosas como que la GeForce RTX 4070 es gama media, o que la GeForce RTX 4060 es gama baja. No tiene ningún sentido llamar gama media a un producto que costaba más de 600 euros, y tampoco llamar gama baja a una tarjeta gráfica de 330 euros.

En gran medida todo esto es consecuencia del sensacionalismo, del fanatismo y del odio forzado para intentar maximizar las visitas, cosas que al final no hacen ningún bien y que pueden generar falsas creencias en el usuario, llevándole a tomar la decisión equivocada cuando van a comprar una nueva tarjeta gráfica. La cosa ha llegado a tal extremo que recientemente una persona me dijo que se había comprado una GeForce RTX 4070 Ti para jugar en 1080p porque solo tenía 12 GB de memoria gráfica, y que con una GeForce RTX 4060 no iba a tener suficiente.

Sí, es un disparate, y por eso os recomiendo que seáis cuidadosos con dónde os informáis y con qué cosas os creéis. Esta realidad también me ha animado a compartir con vosotros esta guía, en la que vamos a descubrir las claves de la serie GeForce RXT 40, sus características más importantes, los modelos disponibles, sus diferencias y cuál deberíais elegir en función de vuestras necesidades.

Tarjetas gráficas GeForce RTX 40 de gama media

GeForce RTX 4060: ideal para 1080p

Esta tarjeta gráfica se sitúa como el modelo de entrada a la serie GeForce RTX 40, pero que esto no os confunda, es un modelo de gama media de pleno derecho, y tiene una configuración totalmente optimizada para ofrecer una excelente experiencia en 1080p. Cuenta con todas las tecnologías exclusivas de la arquitectura Ada Lovelace, lo que significa que es un modelo de última generación, y su relación de especificaciones la convierte en un modelo más potente de lo que puede parecer a simple vista.

La GeForce RTX 4060 puede ofrecer también una experiencia buena en resolución 1440p, pero el nivel óptimo para esta tarjeta gráfica es 1080p. Destaca por tener un consumo muy bajo, y por ser capaz de mover juegos con trazado de rayos sin problemas en 1080p. Una opción interesante para montar un PC potente, fresco y económico con el que jugar en dicha resolución disfrutando de una experiencia perfecta

Especificaciones

Núcleo gráfico AD107 en 5 nm.

18.900 millones de transistores.

Área del encapsulado: 146 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 3.

Texture Processing Clusters (TPCs): 12.

3.072 shaders a 2,46 GHz.

96 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

96 núcleos tensor de cuarta generación.

24 núcleos RT de tercera generación.

Bus de memoria de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 17 GHz con un ancho de banda de 272 GB/s.

15,11 TFLOPs de potencia en FP32.

24 MB de caché L2 (453 GB/s efectivos).

TGP de 115 vatios, consumo medio de 110 vatios.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x8.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Claves de la GeForce RTX 4060

Tiene todos los avances de la serie GeForce RTX 40, como «shader execution reordering», núcleos RT de tercera generación y núcleos tensor de cuarta generación.

Funciona casi con cualquier tipo de fuente de alimentación.

Rinde de maravilla en 1080p, y se defiende bien en 1440p.

Soporta NVIDIA DLSS súper resolución, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos, que mejoran la calidad de imagen y pueden multiplicar exponencialmente la tasa de fotogramas por segundo.

Tiene un precio bastante razonable para lo que ofrece (ronda los 300 euros).

En 1080p llega a rendir casi un 20% más de media que la GeForce RTX 3060 de 12 GB.

Deberías elegir este modelo si tu objetivo es jugar en 1080p con todas las garantías, disfrutando de las tecnologías más avanzadas del sector y de un alto nivel de eficiencia sin tener que hacer una gran inversión.

GeForce RTX 4060 Ti: mejor preparada para 1440p

Esta tarjeta gráfica representa un salto considerable frente a la anterior, ya que rinde entre un 15% y un 20% más en 1080p, y como aquella mantiene todas las características y tecnologías clave de la arquitectura Ada Lovelace. La GeForce RTX 4060 Ti recibió ciertas críticas porque llegó al mercado con 8 GB de memoria gráfica, lo que hizo que NVIDIA lanzase posteriormente un modelo de 16 GB, pero lo cierto es que ofrece un rendimiento soberbio en 1080p y rinde muy bien en 1440p.

Los escenarios en los que la GeForce RTX 4060 Ti puede tener problemas por falta de memoria gráfica son mínimos y se limitan principalmente a situaciones muy específicas en 1440p, tanto que casi hay que forzarlos para que se produzcan, y cuando esto ocurre normalmente se solucionan recurriendo a las tecnologías agrupadas alrededor de NVIDIA DLSS. Destaco esto porque la desinformación que se ha generado alrededor de las tarjetas gráficas con 8 GB de memoria ha sido un despropósito.

Especificaciones

Núcleo gráfico AD106 en 5 nm.

22.900 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 3.

Texture Processing Clusters (TPCs): 17.

4.352 shaders a 2.310 MHz-2.535 MHz, modo normal y turbo.

136 unidades de texturizado.

136 núcleos tensor de cuarta generación.

48 unidades de rasterizado.

32 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 18 GHz (288 GB/s de ancho de banda).

22,46 TFLOPs de potencia en FP32.

32 MB de caché L2 (554 GB/s efectivos).

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x8.

TGP de 160 vatios.

Claves de la GeForce RTX 4060 Ti

Tiene un consumo muy bajo, así que no necesita de una fuente muy potente.

Ofrece un rendimiento excelente en 1080p y rinde bien en 1440p.

Soporta NVIDIA DLSS súper resolución, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos, que mejoran la calidad de imagen y pueden multiplicar exponencialmente la tasa de fotogramas por segundo.

La versión de 8 GB ha bajado bastante de precio y es una opción más interesante que la de 16 GB por relación precio-prestaciones.

Tiene todos los avances de la serie GeForce RTX 40, como «shader execution reordering», núcleos RT de tercera generación y núcleos tensor de cuarta generación.

Es muy fresca y ofrece una mejora de rendimiento aproximada de un 10% en 1080p frente a la GeForce RTX 3060 Ti consumiendo entre 40 y 50 vatios menos.

Deberías elegir esta tarjeta gráfica si quieres disfrutar de una experiencia perfecta en 1080p con cualquier título actual, y también es buena opción para jugar con garantías en 1440p sin tener que hacer una gran inversión.

Tarjetas gráficas GeForce RTX 40 de entrada a gama alta

GeForce RTX 4070: ideal para 1440p, se defiende bien en 4K

Esta tarjeta gráfica es el modelo de entrada a la gama alta de la serie GeForce RTX 40 de NVIDIA, y desde el primer momento se convirtió en una de las opciones más interesantes de la compañía en relación precio-prestaciones, ya que ofrece una potencia bruta similar a la GeForce RTX 3080 en 1080p y 1440p, y queda algo por detrás de esta en 4K.

La GeForce RTX 4070 da lo mejor de sí en resolución 1440p. A ese nivel la experiencia es excelente incluso en juegos exigentes, y con sus 12 GB de memoria gráfica se desenvuelve sin problemas incluso forzando situaciones poco realistas donde la memoria podría convertirse en un factor limitante. También destaca por su consumo, que está perfectamente equilibrado para la gama en la que se encuadra, y para el rendimiento que ofrece.

Especificaciones

Núcleo gráfico AD104 (arquitectura Ada Lovelace) en 5 nm.

35.800 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 4.

Texture Processing Clusters (TPCs): 23.

5.888 shaders a 1.920 MHz-2.475 MHz, modo normal y turbo.

184 unidades de texturizado.

184 núcleos tensor de cuarta generación.

64 unidades de rasterizado.

46 núcleos RT de tercera generación.

Potencia en FP32: 29,15 TFLOPs.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 GHz.

Ancho de banda: 504,2 GB/s.

Caché L2: 36 MB.

TGP de 200 vatios.

Claves de la GeForce RTX 4070

Rendimiento excelente en 1440p y bueno en 4K en la mayoría de los casos.

Sus 12 GB de memoria gráfica le permiten desenvolverse mejor en 1440p con configuraciones máximas y trazado de rayos activo.

Tiene todos los avances de la serie GeForce RTX 40, como «shader execution reordering», núcleos RT de tercera generación y núcleos tensor de cuarta generación.

Soporta NVIDIA DLSS súper resolución, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos, que mejoran la calidad de imagen y pueden multiplicar exponencialmente la tasa de fotogramas por segundo.

Consume 120 vatios menos que la GeForce RTX 3080 y ofrece un rendimiento similar. No necesitamos una fuente muy potente para moverla.

Está disponible en versiones y modelos bastante compactos, así que cabe en chasis relativamente pequeños.

En su momento fue, como dije, una opción muy interesante por su valor precio-rendimiento, pero tras el lanzamiento de la GeForce RTX 4070 SUPER ha cedido la corona a esta. Por ello, os recomiendo que paséis de ella y que os vayáis directamente a por el modelo SUPER, ya que por solo 50-60 euros más disfrutaréis de un salto importante en rendimiento.

GeForce RTX 4070 SUPER: más equilibrada

No hay mejor manera de describirla, ya que es una evolución de la GeForce RTX 4070 que cuenta con una GPU AD104 con un conteo de shaders mucho mayor, y tiene además una cantidad de caché L2 más alta, lo que le permite ofrecer un rendimiento superior. En general, la GeForce RTX 4070 SUPER tiene un rendimiento ligeramente inferior al de una GeForce RTX 4070 Ti, pero cuesta unos 200 euros menos que aquella, así que es mejor opción.

La GeForce RTX 4070 SUPER va sobrada en 1440p, y ofrece una experiencia totalmente óptima en dicha resolución incluso con juegos exigentes. Su consumo es muy bueno para el rendimiento que tiene, y no necesita de una fuente de alimentación muy potente para funcionar correctamente. En rendimiento bruto en 4K está casi al nivel de una GeForce RTX 3080 Ti, y consume 130 vatios menos.

Especificaciones

GPU AD104 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

35.800 millones de transistores.

Área del encapsulado: 392 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 5.

Texture Processing Clusters (TPCs): 28.

7.168 shaders a 1.980 MHz-2.475MHz, modo normal y turbo.

224 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

224 núcleos tensor de cuarta generación.

56 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 48 MB.

Ancho de banda de 504,2 GB/s.

Potencia en FP32: 35,48 TFLOPs.

TGP: 225 vatios.

Claves de la GeForce RTX 4070 SUPER

Rendimiento perfecto para 1440p y muy bueno en 4K.

Altamente eficiente, rinde como una GeForce RTX 3090 en 1080p y 1440p, y consume 130 vatios menos.

Tiene todos los avances de la serie GeForce RTX 40, como «shader execution reordering», núcleos RT de tercera generación y núcleos tensor de cuarta generación.

Soporta NVIDIA DLSS súper resolución, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos, que mejoran la calidad de imagen y pueden multiplicar exponencialmente la tasa de fotogramas por segundo.

Precio muy atractivo para el rendimiento que ofrece y lo que podemos encontrar en su gama.

Esta debería ser nuestra elección para jugar en 1440p de forma totalmente óptima, incluso con trazado de rayos activado, o en 4K con algunas concesiones en juegos más exigentes. Su valor precio-rendimiento es superior al de la GeForce RTX 4070, así que es mejor compra en líneas generales.

Tarjetas gráficas GeForce RTX 40 de gama alta

GeForce RTX 4070 Ti SUPER: capaz en 4K

Esta tarjeta gráfica ha desplazado a la GeForce RTX 4070 Ti, que pasa a estar descatalogada y que por tanto no aparecerá en esta guía. En términos de potencia bruta la GeForce RTX 4070 Ti SUPER no marca una gran diferencia frente a la GeForce RTX 4070 Ti, pero está configurada con 16 GB de memoria gráfica, y esto la convierte en una solución más versátil y mejor preparada para 4K.

A pesar de la ligera mejora de rendimiento que ofrece, y de tener más memoria gráfica, la GeForce RTX 4070 Ti SUPER tiene el mismo TGP que la GeForce RTX 4070 Ti, lo que significa que sus valores de consumo no se han incrementado, y que para moverla no necesitaremos una fuente de alimentación más potente. Esto confirma un buen nivel de eficiencia.

Especificaciones

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

Área del encapsulado: 379 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 6.

Texture Processing Clusters (TPCs): 33.

8.448 shaders a 2.340 MHz-2.610 MHz, modo normal y turbo.

264 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

264 núcleos tensor de cuarta generación.

66 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 49 MB.

Ancho de banda de 672 GB/s.

Potencia en FP32: 45,02 TFLOPs.

TGP: 285 vatios.

Claves de la GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Va sobrada en 1440p y rinde muy bien en 4K.

Buena eficiencia, rinde casi al nivel de una GeForce RTX 3090 Ti en 4K y consume 175 vatios menos.

Tiene todos los avances de la serie GeForce RTX 40, como «shader execution reordering», núcleos RT de tercera generación y núcleos tensor de cuarta generación.

Soporta NVIDIA DLSS súper resolución, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos, que mejoran la calidad de imagen y pueden multiplicar exponencialmente la tasa de fotogramas por segundo.

Rinde hasta un 14% más que la GeForce RTX 4070 Ti.

Sus 16 GB de memoria gráfica le permiten trabajar incluso con trazado de rayos en 4K, aunque en este nivel tendremos que recurrir a las tecnologías de DLSS para conseguir una buena fluidez.

Esta tarjeta gráfica es una opción interesante para los que quieran jugar en 4K con garantías sin tener que superar la barrera de los 1.000 euros. Hay modelos disponibles desde 879 euros, y opciones con sistemas de refrigeración de tres ventiladores desde 919 euros.

Tarjetas gráficas GeForce RTX 40 tope de gama

GeForce RTX 4080 SUPER: 4K bajo control

Abre esta gama la GeForce RTX 4080 SUPER, un modelo que también ha desplazado a la GeForce RTX 4080, y por eso no he introducido a esta última en la guía. La diferencia de rendimiento entre ambas es pequeña, pero lo importante es que NVIDIA ha sido capaz de reducir el consumo el precio de venta, lo que hace que esta versión SUPER resulte más interesante que la versión estándar.

La GeForce RTX 4080 SUPER ofrece un rendimiento excelente en 4K incluso con juegos exigentes, y se desenvuelve bastante bien incluso con trazado de rayos activado a esa resolución, aun que para conseguir una fluidez total con esa tecnología es necesario tirar de las soluciones que integra NVIDIA DLSS.

Especificaciones

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 7.

Texture Processing Clusters (TPCs): 40.

10.240 shaders a 2.295 MHz-2.550 MHz, modo normal y turbo.

320 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

320 núcleos tensor de cuarta generación.

80 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 23 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 65 MB.

Ancho de banda de 736 GB/s.

Potencia en FP32: 52 TFLOPs.

TGP: 320 vatios.

Claves de la GeForce RTX 4080 SUPER

Fantástico rendimiento en 4K.

Rinde un 12% más que la GeForce RTX 3090 Ti en 4K consumiendo 150 vatios menos.

Tiene todos los avances de la serie GeForce RTX 40, como «shader execution reordering», núcleos RT de tercera generación y núcleos tensor de cuarta generación.

Soporta NVIDIA DLSS súper resolución, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos, que mejoran la calidad de imagen y pueden multiplicar exponencialmente la tasa de fotogramas por segundo.

Supera a la GeForce RTX 4080 por un 3,3% de media en 4K, y consume un poco menos.

Al contar con 16 GB de memoria gráfica no tiene problemas en 4K con trazado de rayos activo.

Rinde casi igual que una Radeon RX 7900 XTX en rasterización, y la arrolla en trazado de rayos.

Esta es la mejor opción para montar un PC de alto rendimiento pensado para jugar en 4K incluso con trazado de rayos activo sin disparar enormemente el presupuesto, ya que podemos comprar una GeForce RTX 4080 SUPER desde 1.119 euros, que son 250 euros menos de lo que costó el modelo estándar en su lanzamiento, y 720 euros menos de lo que cuesta la GeForce RTX 4090 más barata.

GeForce RTX 4090: máximo rendimiento

La tarjeta gráfica más potente que existe en el mercado de consumo general, y también la más cara. Supera ampliamente a la GeForce RTX 4080 SUPER, y es capaz de ir sobrada incluso en 4K en títulos tan exigentes como Alan Wake 2. Sin duda ofrece la mejor experiencia posible en dicha resolución, y su potencia en líneas generales es impresionante.

En 4K la GeForce RTX 4090 rinde alrededor de un 40% más de media que la GeForce RTX 3090 Ti y tiene un TGP idéntico, aunque su consumo real es inferior, ya que consume de media 20 vatios menos. Comparada con la GeForce RTX 4080 SUPER la diferencia llega a ser de hasta un 25%, y tiene la ventaja de contar además con 24 GB de memoria gráfica, lo que la convierte en una opción muy capaz incluso en entornos profesionales exigentes.

Especificaciones

GPU AD102 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

76.300 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 11.

Texture Processing Clusters (TPCs): 64.

16.384 shaders a 2.235 MHz-2.520 MHz, modo normal y turbo.

512 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

512 núcleos tensor de cuarta generación.

128 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 72 MB.

Ancho de banda de 1.008 GB/s.

Potencia en FP32: 82.58 TFLOPs.

TGP: 450 vatios.

Claves de la GeForce RTX 4090

Rendimiento totalmente óptimo en 4K.

Supera en un 40% a la GeForce RTX 3090 Ti y consume menos energía que esta.

Es muy fresca, sus valores de temperatura se mantienen en niveles óptimos incluso cuando supera los 400 vatios de consumo.

Tiene todos los avances de la serie GeForce RTX 40, como «shader execution reordering», núcleos RT de tercera generación y núcleos tensor de cuarta generación.

Soporta NVIDIA DLSS súper resolución, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos, que mejoran la calidad de imagen y pueden multiplicar exponencialmente la tasa de fotogramas por segundo.

Es capaz de ofrecer un buen rendimiento incluso con trazado de rayos sin necesidad de recurrir a las tecnologías DLSS. Con dichas tecnologías activas ofrece una fluidez total incluso con trazado de trayectorias (trazado de rayos completo).

Tiene un rendimiento fantástico incluso trabajando con aplicaciones profesionales y proyectos exigentes.

Deberías elegir la GeForce RTX 4090 si quieres disfrutar de la experiencia definitiva en juegos bajo resolución 4K, y también es una buena inversión si las vas a utilizar para jugar y para trabajar. Este último sería, de hecho, el escenario ideal, porque representa una inversión importante debido a su precio de casi 1.900 euros.