Ya puedes instalar iOS 17.4, llega el gran cambio en la UE

La espera ha terminado, Apple ha llevado los plazos casi al límite pero, desde hace solo unas pocas horas, iOS 17.4 ya está disponible para instalarse en todos los iPhone compatibles con esta generación del sistema operativo (puedes revisar la lista de todos los modelos en esta publicación). Ya sabíamos, desde finales de enero, que tendríamos que esperar hasta el mes actual, y que el límite lo marcaba la fecha de entrada en vigor de las medidas establecidas por la Unión Europea para los seis gatekeepers que se hicieron públicos en septiembre.

Como ya te hemos ido contando desde entonces, Apple confirmó la llegada de todos los cambios para adaptarse a la DMA en iOS 17.4, si bien la extensa lista de condiciones puesta por la compañía para que desarrolladoras y prestadoras de servicios puedan crear sus propias tiendas y emplear otros medios de pago ha ocasionado una airada respuesta por parte de las mismas, algo de lo que cabe la posibilidad de que la Comisión Europea ya haya tomado nota, por si fuera necesario abrir una nueva investigación.

Durante estas últimas semanas, por razones obvias, el principal tema de conversación al respecto ha sido el que mencionaba en el párrafo anterior, las nuevas tiendas de apps y los medios de pago alternativos, pero lo cierto es que la lista de novedades que llegan de la mano de iOS 17.4 para los ciudadanos de la Unión Europea es bastante más extensa. Ahora bien, pese a que los usuarios interesados en ello ya pueden actualizar su sistema operativo, lo cierto es que buena parte de los efectos de estas novedades todavía tardarán un tiempo en hacerse notar.

Pero empecemos por lo que indicaba antes, es decir, por un repaso a la lista de las novedades de iOS 17.4 para los usuarios de la Unión Europea:

Tiendas de apps y medios de pago alternativos : con la liberación de esta nueva versión del OS, las desarrolladoras que cumplan las condiciones impuestas por Apple ya podrán tanto introducir medios de pago alternativos en sus apps, como llevar al sistema operativo sus propias tiendas, a las que claro, a su vez también podrán optar los desarrolladores de otras aplicaciones.

: con la liberación de esta nueva versión del OS, las desarrolladoras que cumplan las condiciones impuestas por Apple ya podrán tanto introducir medios de pago alternativos en sus apps, como llevar al sistema operativo sus propias tiendas, a las que claro, a su vez también podrán optar los desarrolladores de otras aplicaciones. Navegador predeterminado : tras llevar a cabo la actualización a iOS 17.4, la primera vez que abras Safari se mostrará un selector en el que podrás escoger qué navegador quieres emplear por defecto en el sistema. La elección te llevará a la página de dicho navegador en la App Store, desde la que podrás descargarlo/actualizarlo. Más adelante podrás cambiar este ajuste en la configuración.

: tras llevar a cabo la actualización a iOS 17.4, la primera vez que abras Safari se mostrará un selector en el que podrás escoger qué navegador quieres emplear por defecto en el sistema. La elección te llevará a la página de dicho navegador en la App Store, desde la que podrás descargarlo/actualizarlo. Más adelante podrás cambiar este ajuste en la configuración. Motores del navegador : hasta ahora, todos los navegadores en iOS estaban obligados a basarse en WebKit, el motor elegido por Apple para Safari. Sin embargo, con esta actualización desaparece dicha limitación, por lo que las desarrolladoras de los navegadores podrán elegir el motor que prefieran. Así, podemos esperar un inminente desembarco de Chromium en iOS.

: hasta ahora, todos los navegadores en iOS estaban obligados a basarse en WebKit, el motor elegido por Apple para Safari. Sin embargo, con esta actualización desaparece dicha limitación, por lo que las desarrolladoras de los navegadores podrán elegir el motor que prefieran. Así, podemos esperar un inminente desembarco de Chromium en iOS. NFC para todos : el chip NFC de los iPhone solo podía emplearse, en lo referido a medios de pago, con Apple Pay. Desde ahora, sin embargo, otras entidades financieras ya podrán «saltarse» esta limitación y, por lo tanto, tener acceso directo desde sus apps a este tipo de conectividad.

: el chip NFC de los iPhone solo podía emplearse, en lo referido a medios de pago, con Apple Pay. Desde ahora, sin embargo, otras entidades financieras ya podrán «saltarse» esta limitación y, por lo tanto, tener acceso directo desde sus apps a este tipo de conectividad. Las webapps se quedan : una novedad que, en realidad, no lo es, y es que como te contamos ayer mismo, finalmente Apple ha mantenido el soporte para las WPA en el sistema operativo, después de haber anunciado que lo eliminaría en la Unión Europea.

: una novedad que, en realidad, no lo es, y es que como te contamos ayer mismo, finalmente Apple ha mantenido el soporte para las WPA en el sistema operativo, después de haber anunciado que lo eliminaría en la Unión Europea. Apps de juegos en streaming: en su momento, y por razones un tanto difíciles de entender, Apple dio cerrojazo a las apps de los servicios de juego en streaming en la App Store, obligando a las empresas que ofrecen estos servicios a proporcionar acceso a los mismos a través del navegador. Afortunadamente, esto también pasa a ser algo del pasado, de modo que GeForce Now y Xbox Cloud, entre otros, ya podrán subir sus apps a la tienda de aplicaciones de iOS.

¿Ya puedo probar las novedades de iOS 17.4 en la Unión Europea?

Pues lo cierto es que todavía no, en su gran mayoría, pero esto no es algo de lo que se pueda responsabilizar a Apple. Lo único, de la lista anterior, que ya puedes poner a prueba es lo que te contamos sobre la elección del navegador predeterminado, que es algo que depende, en exclusiva, de los de Cupertino, y que por lo tanto ya está presente y se puede probar en iOS 17.4, así como el mantenimiento de la compatibilidad con las WPA, que en realidad es un cambio que no es un cambio.

Con respecto al resto de novedades, éstas dependen de los desarrolladores, que en muchos casos ya están trabajando en ello, pero que todavía pueden tardar un tiempo en completar su adaptación para sacarle partido a estas novedades. Hace ya unas semanas Epic Games anunció sus plantes de tener su propia tienda en iOS en algún momento de 2024, y más recientemente MacPaw anunció Setapp Mobile para iOS, que tendrá una primera versión beta en abril. Y lo mismo podemos esperar de otras tantas tecnológicas.

Así, de momento no hay tiendas nuevas, no hay navegadores basados en otros motores, GeForce Now y Xbox Cloud todavía no tienen apps publicadas en la App Store, en un primer vistazo no he encontrado apps que ya ofrezcan pagar con plataformas de terceros, etcétera. Por lo tanto, será con el paso de semanas, en algunos casos incluso de meses, que los efectos de la DMA en iOS 17.4 y sus sucesores se dejen notar en su máximo esplendor.

Notas de lanzamiento