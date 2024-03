¿Qué pasa con las apps si tu iPhone sale de Europa?

Como ya sabes, Apple finalmente ha adaptado el ecosistema del iPhone a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, una norma que intenta prevenir los posibles excesos por parte de las tecnológicas responsables de los productos y servicios digitales más empleados en diversos ámbitos. La fecha límite para este movimiento era el 6 de marzo, y Apple liberó iOS 17.4, abriendo de esta manera parte de las vallas que, hasta entonces, impedían el acceso al jardín vallado.

Apple se ha asegurado, eso sí, de introducir una buena pila de condiciones para poder cruzar dichas puertas, al punto de haber soliviantado el ánimo de muchas de las compañías que aspiraban a sacar partido de estas novedades, sobre todo en lo referido a llevar sus propias tiendas de apps al sistema operativo del iPhone. Con mención especial, en este sentido, a la decisión tomada por los de Cupertino de cancelar la cuenta de desarrollador de Epic Games, acabando de este modo (al menos temporalmente) con los planes de los creadores de Fortnite de crear su propia tienda.

La vinculación de estas novedades a un ámbito geográfico concreto, así como que todavía apenas estemos sintiendo, como usuarios, los efectos de dichas novedades (algo que también vimos ayer en el caso de WhatsApp), está ocasionando que surja una enorme cantidad de dudas. Algunas de ellas no obtendrán respuesta hasta dentro de algún tiempo, cuando empiecen a llegar nuevas tiendas, navegadores, etcétera, pero afortunadamente a día de hoy hay otras que ya tienen respuesta.

Una de ellas tiene que ver con los efectos de viajar con el iPhone en el bolsillo, y es que nos estábamos preguntando qué es lo que ocurrirá si un iPhone con apps instaladas desde tiendas alternativas sale de la Unión Europea. Y desde Cupertino finalmente han dado respuesta a dicha pregunta en una página dedicada, específicamente, a las tiendas alternativas. Esto es lo que explica a este respecto:

«Si abandonas la Unión Europea, puedes continuar abriendo y utilizando aplicaciones que instalaste anteriormente desde mercados de apps alternativos. Los mercados de apps alternativos pueden continuar actualizándolas hasta 30 días después de que salgas de la Unión Europea, y tu puedes continuar usando mercados de apps alternativos para administrar aplicaciones instaladas previamente. Sin embargo, debes estar en la Unión Europea para instalar mercados de apps alternativos y nuevas aplicaciones de mercados de aplicaciones alternativos.»

Así, vemos que los viajes de carácter ocasional y de una duración igual o inferior a 30 días no tendrán incidencia alguna, por lo que la gran mayoría de usuarios de iPhone no se verán afectados por las limitaciones. Distinto será para aquellos que, ya sea por razones personales o profesionales, pasen periodos de duración superior a un mes fuera de la UE, pues en tal caso contar con apps de tiendas alternativas para tareas importantes no será una opción recomendable.