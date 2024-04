La cantidad de actualidad informativa que nos está proporcionando Xbox estos últimos meses es más que destacable. Fruto, sin duda, de las particularidades que enfrenta el mercado de las consolas en general, y de los problemas que se circunscriben específicamente a la plataforma de juegos de Microsoft, en lo que va de 2024 hemos tenido desmentidos muy esperados, cambios de estrategia que nos han sorprendido, y promesas de un futuro que parece muy prometedor. Pero, entre medias, también señales de que el mercado se está planteando sus posiciones.

En una edición especial del podcast de Xbox nos confirmaron, en menos de una hora, que sí que habrá una futura generación de la consola, que ésta será, técnicamente, muy avanzada, y que van a empezar a llevar algunos de los que eran sus exclusivos a otras plataformas. Más recientemente supimos que Phil Spencer quiere que las tiendas de terceros lleguen a Xbox. Y, entre medias, hemos empezado a saber más y más sobre la largamente rumoreada portátil, que vendría a dar un plus de alegría al ecosistema de Microsoft.

Así, tenemos bastantes noticias sobre el futuro que, no obstante, no nos deben hacer olvidar el pasado. Y no, no te preocupes, no es que acabe de leer un libro de Coelho y me haya puesto dramático, no es eso. Es que Xbox no sería lo que es en la actualidad sin sus aciertos (como buena parte de lo que rodeo a Xbox 360) y los errores (como buena parte de lo que rodeo a Xbox One), y en esa mochila los títulos juegan, claro, un papel importantísimo.

La buena noticia es que en Redmond también parecen ser conscientes de ello, de la importancia de la historia y, según podemos leer en Windows Central, Xbox ha creado un equipo de trabajo dedicado a la preservación de los juegos y a la retrocompatibilidad, un asunto espinoso, este último, siempre que se acerca el lanzamiento de una nueva generación de consolas. Más concretamente, en la actualidad están trabajando en preparar lo necesario para que sea posible jugar a títulos actuales, y quizá también pasados, en las futuras generaciones.

Es interesante que esta información se haga pública ahora, a pocos meses de que se produzca el cierre de la tienda de Xbox 360, pues nos invita a pensar que su primer cometido será el trabajar para garantizar que todos los títulos destacables del catálogo de la misma estén disponibles y sean plenamente jugables en la generación actual.