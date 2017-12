Sony no forzará a sus equipos a apostar por los juegos como servicio

Los juegos como servicio se han convertido para muchos en el futuro de la industria y en una apuesta imprescindible para desarrollar contenidos “sostenibles” a largo plazo. Empresas como EA, Rockstar y Ubisoft (por citar algunos ejemplos) ya ha desarrollado juegos bajo ese modelo que como sabemos se basa en la introducción de micropagos.

No hay dudas de que el uso de micropagos en el concepto de juegos como servicio puede funcionar si se implementa correctamente. Hablamos de la idea de introducir contenidos puramente estéticos o que tengan un impacto mínimo sobre el desarrollo del juego, pero cuando desarrolladoras y publicadoras buscan maneras de “forzar” dichos micropagos tenemos un problema que hemos podido ver recientemente en el denostado Star Wars: Battlefront II.

Shawn Layden, CEO de Sony Interactive Entertainment America (SIEA), ha comentado recientemente que no va a obligar a sus equipos de desarrollo a apostar por el concepto de juegos como servicio porque algunos “visionarios” digan que es el futuro de la industria.

“Bueno, creo que continuamos nuestro camino … poniéndome el sombrero de Worldwide Studios, creo que en dicho estudio tenemos mucha energía, mucha devoción, mucho amor por contar historias, por la narración. Ya sabes, algunas personas lo llaman juegos para un solo jugador, tenemos la mayoría de nuestros huevos en esa cesta: Porque, eso es lo que hacemos bien … y no quiero ir a esos equipos y decirles `Leo en una la revista que dice que hay algo llamado juegos como servicio, ¡hazme uno de esos!´. No quiero ser ese tipo. Entonces, eso es lo que hacemos. Hacemos Horizon, hacemos God Of War, hacemos Detroit, Uncharted, The Last Of Us. Estas son cosas que vamos a seguir apoyando con fuerza. Así que veo que nuestros contenidos seguirán desarrollándose de esa manera”.