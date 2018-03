La última actualización de firmware (versión 5.0) que ha recibido la consola de la gran N contiene referencias que apuntan al posible lanzamiento de una Nintendo Switch con nuevo SoC y 8 GB de memoria RAM, un modelo que supondría un avance importante frente a la generación actual.

Nintendo Switch cuenta con una configuración que incluye un SoC Tegra X1 y 4 GB de memoria RAM. A pesar de que no llega al nivel de las consolas de nueva generación ha sido capaz de mover juegos como DOOM 2016, y ha demostrado que su potencia gráfica es suficiente para las grandes franquicias de Nintendo.

Pues bien, según ese nuevo firmware la gran N podría tener en boxes una Nintendo Switch con nuevo SoC que además duplicaría la memoria RAM. La referencia apunta a un chip llamado T214 “Mariko”, lo que sugiere que se trataría de una versión revisada del actual Tegra X1.

Esto quiere decir que las diferencias a nivel de CPU y GPU podrían ser mínimas, algo que permitiría mantener ambas versiones de la consola en el mercado y que reciban los mismos juegos. Dicho de una manera más simple, esa nueva Nintendo Switch con SoC revisado y 8 GB de RAM podría tener el mismo papel que PS4 Pro y Xbox One X; servir de renovación intergeneracional sin llegar a desplazar al modelo actual.

La inclusión de una CPU y de una GPU más potente y el aumento de la memoria hasta los 8 GB podría acercar a Nintendo Switch al rendimiento de una Xbox One, aunque todavía no conocemos sus posibles especificaciones así que no podemos concretar nada.

Más información: WCCFTech.