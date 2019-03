Nokia 5.1 Plus, análisis: Contención y rendimiento

En medio de la vorágine del Mobile World Congress nosotros hemos estado probando uno de los terminales más humildes de Nokia, el Nokia 5.1 Plus. El catálogo de Nokia se amplía y se divide, cada vez tiene más y más modelos para cubrir toda la gama, desde el Pure View con cinco cámaras presentado en el Mobile, hasta el 210 con Internet de 2,5G y que tan solo cuesta 35 dólares.

El móvil que nos ocupa hoy se presentó en octubre, junto con su hermano mayor el 7.1. Las especificaciones del Nokia 5.1 Plus son las siguientes:

Pantalla IPS de 5,84 pulgadas con formato 19:9 y resolución de 1.520 x 720 píxeles.

SoC Helio P60 preparado para inteligencia artificial.

Procesador de ocho núcleos dividido en dos bloques: uno con cuatro núcleos Cortex-A73 a 1,8 GHz y otro con cuatro núcleos Cortex-A53 a 1,8 GHz.

GPU Mali G72 MP3 (tres núcleos gráficos).

3 GB de memoria RAM.

32 GB de capacidad de almacenamiento ampliable por Micro SD hasta 400 GB

Doble cámara trasera de 13 MP + 5 MP con flash, permite efectos de desenfoque de profundidad (bokeh).

Cámara frontal de 8 MP.

Batería de 3.060 mAh.

Conectividad: Wi-Fi AC, Bluetooth, 4G LTE Cat.4.

Lector de huellas dactilares.

Sistema operativo: Android One 9.

Medidas y peso: 149,5 x 71 x 8,1 mm, 160 gramos.

Precio: 179 euros en Amazon .

. Colores: Negro brillante, blanco brillante, azul noche brillante.

Diseño

Sin grandes alardes, nos encontramos ante un móvil de 5,84 pulgadas y un peso de 160 gramos, que podemos elegir en los colores negro brillante, blanco brillante, azul noche brillante. El que nosotros hemos probado es el negro.

Los bordes son redondeados, en la parte delantera no hay botones y cuenta con un notch, bastante grande, en la parte superior junto a la cámara delantera de 8 MP. El ratio total de la pantalla es de 19:9 con una resolución de 720×1520 píxeles, con panel IPS. Aunque la pantalla no tiene una calidad espectacular, lo cierto es que los colores se ven muy vivos y tiene un buen contraste.

En la parte trasera encontramos la doble cámara de 12MP+5MP, con flash y el lector de huellas justo debajo. Tenemos una conexión USB-C en la parte inferior para la carga del móvil y en la superior la conexión mini jack para los cascos. Como siempre, los botones de desbloqueo y volumen se encuentran en el borde derecho.

El móvil tiene un recubrimiento de cristal curvo de 2.5D, lo que le da una apariencia muy elegante y le aporta más presencia y calidad que necesita un móvil de menos de 200 euros.

Cámara

Como hemos comentado en las características la cámara es una cámara funcional. Es un acierto que Nokia haya querido incluir doble cámara para efecto bokeh en este móvil tan básico. La cámara principal de 12MP+5MP funciona de manera aceptable en escenarios con luz, pero deja mucho que desear cuando la iluminación disminuye o cuando se hace zoom.

El software de la cámara es sencillo y completo a la vez. Al funcionar con Android One incorpora Google Lens como primera opción, pero además podremos realizar fotografía en movimiento, añadir sencillos de realidad aumentada, como máscaras, mejorar los rostros con el efecto belleza o utilizar las dos cámaras a la vez. Podremos utilizar la cámara en modo Pro, hacer bokeh en directo, panorámicas, fotografías cuadradas o con movimiento (para publicar en Instagram directamente) y grabar a cámara lenta o rápida.

Más adelante os explicaremos que este móvil ha demostrado un buen rendimiento y fluidez, pero en el único fallo que encontrado está en la aplicación de la cámara. En ocasiones, cuando ponía el móvil en horizontal, el botón para tomar la foto dejaba de funcionar y tenía que salir de la cámara y volver a entrar para hacer la foto. Esto puede parecer un problema menor, pero es una faena cuando tienes que hacer una foto rápidamente.

Rendimiento y batería

El móvil cuenta con un SoC Helio P60 preparado para la inteligencia artificial, el procesador es de ocho núcleos dividido en dos bloques: uno con cuatro núcleos Cortex-A73 a 1,8 GHz y otro con cuatro núcleos Cortex-A53 a 1,8 GHz. Para ser un móvil de gama media, casi de entrada, funciona francamente bien, algo que me ha sorprendido bastante viniendo probar a su “hermano mayor” el Nokia 7.1. No se me ha quedado colgado en ningún momento, salvo el que he comentado anteriormente de la cámara, responde bien con juegos y redes sociales.

El otro gran acierto de este móvil es la batería, su batería de 3.060 mAh combinada con la gestión de carga de Android One, hace que este móvil llegue al final del día sin despeinarse, y con esto quiere decir que después de un día entero de uso entre moderado y algo (redes sociales, mensajería, spotify, correo…) cuando llega el final del día al móvil le quedan un 60% de batería. Si nos atrevemos a dejarlo sin cargar durante la noche, amanecerá con un 40% de batería, con lo que todavía le quedan unas cuantas horas de uso por delante.

Como decimos, este aguante es gracias también a la Batería inteligente de Android, el único problema que he encontrado con esta opción es que si estás una hora sin utilizar aplicaciones, automáticamente las detienes, esto puede generar que cierre WhatsApp o aplicaciones similares. La solución es sencilla, tan solo hay que especificarle que nunca fuerce la detención de las aplicaciones que queramos.

Software: Android One

En el MWC Nokia anunció que Android One estaría presente en todos los móviles de la compañía. De esta forma se asegura una experiencia más limpia y actualizada, y que nos asegura contar con actualizaciones durante al menos los dos próximos años.

Por lo tanto, en Nokia y en concreto en el Nokia 5.1 Plus encontramos el Android más puro que hay, Android 9 dentro del programa de Android One. Para mi es la experiencia más pura y fiable que hay, sin bloatware ni procesos innecesarios. Android One “obliga” a quienes se adhieren al programa a no tocar apenas el sistema operativo. La experiencia de Android One se parece muchísimo a la de Android stock gracias a eso, aunque Google permite que haya algunos añadidos, como aplicaciones de cámara personalizadas y demás.

El único fallo que le hemos encontrado a Android One, y puede que lo hayáis notado en las fotos, es que no hemos sido capaces de activar el notch en este terminal, viene desactivado por defecto y no hemos sido capaces de volver a ponerlo.

Conclusión

El Nokia 5.1 Plus me ha dejado un buen sabor de boca, creo que en parte debido a la decepción que supuso el 7.1. Este móvil me parece la opción más indicada como gama de entrada, con un relación de calidad precio asombrosa. No tendremos el mejor móvil del mercado, pero tendremos un móvil que nunca nos decepcionará ni nos dejará tirados.