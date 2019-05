NVIDIA prepara nuevas GeForce RTX serie 20 con GDDR6 más rápida

Las GeForce RTX serie 20 han marcado un importante salto a nivel técnico, gracias a la introducción del hardware dedicado para trazado de rayos (los núcleos RT) y también a la utilización de los núcleos tensor para dar forma al DLSS, un sistema de suavizado de bordes basado en inteligencia artificial que logra, en el mejor de los casos, mejorar el rendimiento hasta en un 40% (comparado con el método TAA) sin grandes sacrificios a nivel de calidad de imagen.

Si nos centramos en las mejoras que se han producido en términos de potencia bruta y de eficiencia está claro que la serie GeForce RTX 20 no resulta tan espectacular como lo fue en su momento la serie GTX 10, pero debemos reconocer que ambas tecnologías, trazado de rayos y DLSS, representan un claro valor a futuro y son un revulsivo interesante que ayuda a entender, en general, ese salto menor que hemos vivido frente a la generación anterior si nos limitamos a valorar el rendimiento y la eficiencia.

No hablo a la ligera. Como sabrán muchos de nuestros lectores habituales he sido bastante escéptico en lo que respecta a esas dos tecnologías, pero tras ver los resultados que ha logrado NVIDIA con el DLSS en Anthem y la confirmación del soporte de trazado de rayos en PS5 mi postura ha cambiado. Rectificar es de sabios, como se suele decir, pero no quiero que me malinterpretéis.

Sigo pensando que el trazado de rayos y el DLSS todavía se encuentran en una fase demasiado temprana como para justificar por sí solas la compra de una GeForce RTX serie 20, aunque también es cierto que hay modelos que gracias a los últimos recortes de precio ofrecen un valor interesante si queremos renovar nuestra tarjeta gráfica. Por ejemplo, la RTX 2060 se puede conseguir ahora mismo por 340 euros, y hasta hace nada había ofertas que la colocaban en unos 320 euros, mientras que la RTX 2080 se puede comprar por 649,90 euros.

Son precios muy buenos, ya que la primera rinde al nivel de una GTX 1080, que hasta hace nada costaba más de 500 euros, y la segunda rinde un poco más que una GTX 1080 TI, cuyo precio llegó a bajar hasta los 699 euros. Además hay que recordar que ninguna de esas dos opciones es capaz de trabajar de forma aceptable con trazado de rayos, y no soportan DLSS.

NVIDIA mejorará las GeForce RTX serie 20 para recibir a Radeon Navi

No es un secreto, Radeon Navi está «a la vuelta de la esquina». AMD ha confirmado un evento dirigido por Lisa Su, CEO de la compañía, que tendrá lugar el próximo 27 de mayo aprovechando el inicio del Computex de 2019, y el 10 de junio se celebrará un Next Horizon Gaming en el E3 de 2019, donde veremos «las novedades que definirán el futuro del gaming».

Hasta ahora NVIDIA ha estado cómoda en la gama alta, pero este panorama podría cambiar con Radeon Navi. Esta nueva generación supondrá un avance importante frente a las tarjetas gráficas actuales basadas en GCN. No tenemos claro si al final se abandonará dicha arquitectura o si veremos una «GCN perfeccionada», pero en cualquier caso podemos esperar mejoras a nivel de rendimiento y una clara apuesta por el valor calidad-precio que podría poner patas arriba el mercado.

Según las últimas informaciones el gigante verde tiene previsto lanzar versiones mejoradas de algunas de las tarjetas gráficas que dan forma a las GeForce RTX serie 20. En principio parece que la compañía se centrará en las RTX 2080 TI y RTX 2080, que pasarán a utilizar memoria GDDR6 a 16 GHz. Esto supone un aumento de 2 GHz frente a los modelos actuales, una mejora que podría marcar una diferencia considerable si se acompaña, además, de una mejora de las frecuencias base y turbo de la GPU.

¿Y qué ocurrirá con los modelos actuales? Pues lo más probable es que coexistan con esas versiones mejoradas, y que bajen ligeramente de precio para mejorar su valor calidad-precio y competir de forma más efectiva con las nuevas Radeon RX Navi.