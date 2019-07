Nintendo presenta nueva consola Switch y mandos Joy-Con

Nintendo ha presentado una nueva consola Switch y nuevos mandos Joy-Con, reforzando su catálogo de máquinas de juego tras el anuncio de la Nintendo Switch Lite.

La nueva consola Switch no es un modelo completamente nuevo sino una versión mejorada del modelo original. Lo habíamos adelantado, si bien en estos momentos no es posible precisar si los datos del dispositivo mostrados previamente por la FCC estadounidense corresponden a este modelo o -como siguen creyendo varios medios- corresponden a la rumoreada versión «Pro» de la consola que llegaría en un futuro no demasiado lejano.

Aunque es seguro cambios internos de hardware, la única modificación que vemos en la hoja de especificaciones del nuevo modelo es una importante mejora de la autonomía. Un apartado relevante teniendo en cuenta la importancia de la portabilidad en esta consola como gran diferencia con otras de su generación, PS4 y Xbox One.

Los datos ofrecidos por Nintendo (particularizados en un juego estrella como Zelda: Breath of Wild) dicen que el nuevo modelo puede llegar a duplicar la duración de la batería:

Nintendo Switch original: Entre 2,5 y 6 horas de autonomía (3 horas con Zelda: Breath of Wild).

Nueva consola Switch: Entre 4,5 y 9 horas de autonomía (5,5 horas con Zelda: Breath of Wild).

La nueva consola Switch tiene el número de modelo «HAC-001(-01)» y un número de serie que comenzará por «XKW». Estará disponible a mediados de agosto por el mismo precio que el modelo original en Japón y en estados Unidos, mientras que en Europa llegará en el mes de septiembre. Obviamente, para los usuarios de la consola no merecerá la pena saltar al nuevo modelo, pero ese aumento de autonomía sí será muy interesante para nuevos clientes. Queda en el aire la rumoreada variante «Pro» o un modelo completamente nuevo ya para 2020.

Además de la renovación de la consola, Nintendo comercializará nuevos mandos Joy-Con con nuevos acabados de color Blue/Neon Yellow y Neon Purple/Neon Orange. Estarán disponibles a partir del 4 de octubre por 79 dólares. No se conoce si Nintendo ha implementado cambios internos que solucionen los problemas de «deriva» con estos controladores que experimentan algunos modelos y jugadores. Ya confirmamos.