No cabe duda que las unidades SSD van a ser un pilar fundamental no solo de la próxima generación de consolas, sino del gaming en general. A los beneficios evidentes como la velocidad de carga o el bajo consumo se sumarán una experiencia de juego más fluida y mundos más complejos, a medida que los desarrolladores comiencen a sacar partido y se convierta en la solución de almacenamiento por defecto.

Hace unas horas, durante un evento celebrado en Japón, Samsung se ha destapado como el proveedor de unidades NVMe para las «nuevas consolas de videojuegos». Aunque han ilustrado la presentación con la imagen de una PlayStation, todavía no hay datos oficiales sobre qué unidades van a proporcionar a Sony o si también formarán parte del desarrollo que prepara Microsoft.

Samsung trabaja en un formato NVMe que, probablemente, vaya soldado a placa para minimizar el coste por unidad y funcione sobre el estandar PCIe 4.0 (hasta 64 GB/s). Esperamos que dejen alguna posibilidad para que los usuarios puedan ampliar la capacidad en el futuro, algo que será cada vez más importante teniendo en cuenta el peso de los últimos triple A.

No es ningún secreto que PS5 apostará por el SSD (el pasado mes de mayo ya publicamos un adelanto donde se confirmaba) pero todavía no está claro qué podemos esperar. Con la brutal tasa de transferencia que ofrece una unidad sólida respecto a un disco duro es sencillo entregar mucha más cantidad de datos por segundo (esto es, mejores gráficos, más texturas y más detalle) pero, como recordaba Mika Vehkala, director técnico de Remedy, hace un par de días, esto tiene que ir acompañado de un salto equivalente a nivel de CPU y GPU. De no ser así, tendremos consolas que cargan los juegos más rápido y consumen menos, pero no tendría tanta implicación en términos de rendimiento jugable.

Por otro lado, la popularización del SSD es imparable y a medida que se reduce el precio por gigabyte son más los usuarios que se deciden a contar con una. Parece complicado que a corto plazo tener un SSD aparezca como un requisito para ejecutar un juego al máximo, pero no descartaría ver títulos en el futuro donde los desarrolladores sean capaz de aprovecharla para crear mundos abiertos todavía mayores, IA más complejas o fórmulas jugables donde las pausas para cargar nuevo contenido sean prácticamente nulas.

En términos de capacidad y teniendo en cuenta de que se trata de conjeturas, no espero menos de un terabyte de capacidad. Lanzar una consola con solo 500 Gbytes con juegos que superarán los 100 sería casi un suicidio, aunque tanto Sony como Microsoft quieran poner su máquina en torno a los 500 euros como precio base.