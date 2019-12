Ya está disponible una nueva versión de Firefox para PC y si después del pelotazo que pegaron con la anterior te esperabas que siguiese la fanfarria sin freno, frena, porque volvemos a los lanzamientos más o menos insulsos.

Firefox 71 llega con las novedades justas y tampoco son demasiado relevantes, pero de todo hay un poco. Lo más llamativo, la activación por defecto en Windows de Picture in Picture (PiP), esa popular función que ofrece ver los vídeos en modo flotante y que los usuarios del navegador encontrarán vía menú contextual o icono flotante (no tiene pérdida). Será con el lanzamiento de Firefox 72 cuando la extiendan a Linux y macOS, pero quien quiera probarla ya no tiene por qué esperar: activarla es muy sencillo (y funciona bien).

Otras novedades de Firefox 71 son la decodificación nativa de MP3 en Linux, macOS y Windows; mejoras en el nuevo servicio de contraseñas Firefox Lockwise, que ahora reconoce subdominios y rellena automáticamente los inicios de sesión; mejoras en el también nuevo Firefox Monitor (otro servicio de seguridad con el que alertan a los usuarios cuyas credenciales se hayan visto comprometidas), que añade soporte para lectores de pantalla; y mejoras en la gestión de Protección contra el rastreo mejorada, incluyendo notificaciones cuando se bloqueen criptomineros e información más detallada de todos los rastreadores bloqueador.

Si no estás muy puesto en todas estas novedades, te recomendamos echar un vistazo a la nota de lanzamiento de Firefox 70, donde te lo explicamos todo con más detalle.

Firefox 71 estrena también una nueva función enfocada a pantallas de información en dispositivos de cara al público llamada modo quiosco que consiste en ejecutar el navegador a pantalla completa, pero sin las opciones que se encuentran al hacerlo de manera corriente (pulsando la tecla F11). Para este modo quiosco hay que lanzar Firefox con el parámetro «–kiosk».

Por lo demás, Firefox 71 corrige diversos errores, reimplementa la página de about:config en HTML y amplía el soporte de idiomas, a destacar la incorporación del valenciano, integrado como una rama del catalán vaya usted a saber por qué, aunque suele ser lo habitual en traducciones de software.

No hay más. Firefox lleva un ritmo de lanzamientos bastante importante y aun así pretenden incrementarlo. Si no lo tienes instalado y te apetece probarlo, en la página oficial encontrarás la descarga para Linux, macOS y Windows. También ha salido una nueva versión de Firefox para Android, pero con el desarrollo de Fenix por otro lado, este ha quedado relegado a mero mantenimiento.