Próximos lanzamientos: juegos noviembre 2020

Justo antes de entrar en la recta final del año, no podemos evitar pararnos en este mes de Noviembre, que se postula como uno de los meses más importantes del año para el sector de los videojuegos. Y es que además de una gran selección juegos, entre sus próximos lanzamientos se encuentran las nuevas consolas de próxima generación, que prometen un enorme salto con respecto a los dispositivos actuales, y un acercamiento bastante importante a los ordenadores.

Así pues, a continuación podréis encontrar el listado de juegos y consolas ordenado de manera cronológica con respecto a sus fechas de lanzamiento, junto como una pequeña descripción y vídeos de presentación.

3 de noviembre

Jurassic World Evolution: Complete Edition

Desde el estreno de su primera película, hace ya 25 años, no han sido pocos los que han soñado con ver hacerse realidad un verdadero Parque Jurásico en el que poder ver de primera mano a estas imponentes criaturas. Así pues, a su primera versión de PC, la cual ya tuvimos la ocasión de analizar, finalmente se une esta versión mejorada para Nintendo Switch, en la que se añadirán algunos contenidos adicionales para mejorar la experiencia.



6 de noviembre

Dirt 5

Codemasters vuelve a la carga con una nueva y todavía más realista entrega de su simulador de conducción y carreras fuera del asfalto, con más de 70 rutas en 10 ubicaciones de todo el planeta, entre las que se incluirán escenarios icónicos como el congelado East River de Nueva York o los parajes naturales de Noruega bajo la aurora boreal.

Ponte al volante de esta nueva entrega para PC, PS4, Xbox One, que también sumará los próximos lanzamientos en Xbox Series X|S y PS5, coincidiendo con las fechas de lanzamiento de ambas consolas.



10 de noviembre

Xbox Series X y Series S

Una de las fechas y próximos lanzamientos más esperados del año estará fijado con la llegada de las consolas de nueva generación de Microsoft. Dos dispositivos que contarán con grandes actualizaciones de software y hardware entre los que destacan la inclusión de unas nuevas memorias SSD ultrarápidas, que nos permitirán unos tiempos de carga tremendamente más rápidos así como la capacidad de correr y minimizar varios juegos de manera simultánea, pudiendo saltar entre partidas en cuestión de segundos.

Además, esta nueva generación de consolas será la única construida bajo las capacidades completas de la nueva arquitectura RDNA 2, presentando así una notable diferencia frente a su principal competidor.

Aunque sin duda la gran sorpresa llega de mano de la versión reducida de la consola, la Xbox Series S, que además de un tamaño reducido y la eliminación del lector físico se postula como una consola intergeneracional, limitando sus capacidades gráficas al 2K, y ofreciendo un muy atractivo y económico precio para aquellos que quieran disfrutar de los títulos exclusivos de Microsoft.



Assassin’s Creed Valhalla

Desde los templarios del medievo hasta la Italia renacentista, pasando por las amplias civilizaciones de Egipto, Grecia y Norte América, ahora le toca el turno a otra de las culturas más icónicas de la historia de nuestro planeta: los vikingos. Encarnando al guerrero legendario Eivor en busca de la gloria, podremos explorar los parajes de los años oscuros de Inglaterra mientras realizamos toda clase de saqueos y pillajes para hacer prosperar nuestros asentamientos y consolidar a los norteños como una nueva potencia en las islas.

A diferencia de Watch Dogs Legion, en esta ocasión Ubisoft ha preferido realizar un lanzamiento multiplataforma más completo para este juego, que llegará de manera simultánea a Xbox One y Xbox Series X, PC, Stadia y PS4 con la única excepción de PS5, a la cual se unirá el mismo día de su lanzamiento.



Destiny 2: Beyond Light

Expandiendo su continuidad en el tiempo todavía más, y con unos precedentes que sin duda resultan de lo más alentadores, Destiny 2 vuelve a presentarnos una nueva expansión en la que, además de nuevas misiones y raids, se ampliará la historia principal: «la luna Europa guarda muchos secretos perdidos del pasado, como el oscuro poder de la estasis. Colabora con la desconocida Exo y controla este nuevo poder antes de que Eramis, la kell de la Oscuridad, se lo otorgue a sus caídos».

Aumenta tu arsenal, domina los nuevos poderes de las subclases de los guardianes, y ve más allá de la Luz en esta nueva entrega para PC, PS4, Xbox One y Stadia.



The Falconeer

Un curioso RPG de acción aérea y mundo abierto en el que tomaremos el control de un arponero y su poderosa montura, un águila armada hasta los dientes, junto con la que surcaremos lo amplios cielos y profundidades acuáticas de un mundo de fantasía y lucharemos contra todo tipo de criaturas colosales en unas batallas tan épicas como frenéticas.

Pronto podrás disfrutar de esta aventura de altos vuelos en tu PC (a través de Steam y la Microsoft Store), o bajo la exclusividad de las consolas de Microsoft, con presencia en ambas generaciones Xbox One y Xbox Series X/S.

XIII Remake

Pese a que su fría acogida durante su lanzamiento original en 2003 llevó a la cancelación de su lanzamiento en consolas, gracias a que el tiempo, su historia y sus gráficos cel-shading únicos lo consolidaron como un FPS de culto, finalmente podremos hacernos con la puesta a punto y adaptación mejora de este título en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.



Prodeus

Pese a que las últimas entregas de Doom no pueden ser calificadas de otra manera más que sobresalientes, todavía son muchos los jugadores que echan de menos esa ambientación clásica que les ofreció el título original allá por 1993. Algo que ha llevado a proyectos independientes como Prodeus, que utiliza una combinación perfecta de las estéticas pixeladas retro con las capacidades de los juegos de hoy en día para ofrecernos una experiencia única cargada de acción, disparos, y mucha sangre.

Actualmente disponible en Steam como Early Access, finalmente este juego se estrenará con su primera versión completa.



Fuser

De los creadores de Rock Band y Dance Central nos llega este nuevo título de música y habilidad en el que tomaremos el papel de un pinchadiscos. Combina elementos de las canciones más populares del mundo para crear tu propio sonido, júntate con amigos para hacer colaboraciones épicas, y comparte tus increíbles mezclas y alucinantes actuaciones con todo el mundo.

No pierdas el ritmo de este festival virtual interminable y haz que todo el mundo baile a tu compás desde tu PC, PS4 o Xbox One.



Devil May Cry 5: Special Edition

Si bien Devil May Cry 5 ya nos sorprendió con su impresionante calidad gráfica, ahora será la nueva generación de consolas las que nos permitirá disfrutar de esta entrega de caza-demonios como nunca antes, con una optimización especial que alcanzará los gráficos 4K y tasas de hasta 120 fps en ambas PS5 y Xbox Series X, además del increíble realismo de la tecnología de ray tracing y el audio 3D.

Además, entre otras novedades y contenidos exclusivos, esta edición contará con el añadido de un nuevo personaje jugable, Vergil, el cual llegará como DLC de pago para las versiones actuales de PS4 y Xbox One. Y es que a diferencia de otros próximos lanzamientos, Devil May Cry 5 no se podrá actualizar a esta Special Edition desde la actual generación.



Yakuza: Like a Dragon

Ichiban Kasuga, un matón de bajo rango de una familia yakuza de poca monta de Tokio cumple una pena de prisión de 18 años acusado de un delito que no cometió. Sin perder nunca la fe, cumple su pena a rajatabla y regresa a la sociedad para descubrir que nadie lo esperaba en el exterior, y que su clan ha sido destruido por el hombre al que más respetaba.

Coge tu legendario bate y prepárate para romper algunos cráneos en esta divertida a la par que brutal entrega de esta clásica saga, disponible para PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PS5 (retrasando en esta segunda su disponibilidad a la fecha de presentación de la consola.)



Planet Coaster: Console Edition

Crea, gestiona y disfruta de las experiencias únicas del parque de atracciones de tus sueños con la última entrega de este juego de simulación con físicas realistas avanzadas.

Tras su gran acogida y éxito en PC, y sumándose a la prevista llegada a Xbox One y PS4, Frontier Developments confirmó ya que nos encontramos ante su primer título en llegar a Xbox Series X y PS5, con una versión todavía más especial que gozará con algunas mejoras sólo aptas para la nueva generación de consolas.

12 de noviembre

PlayStation 5

Con apenas un par de días de distancia con su rival, Sony también nos presentará su nueva generación de consolas en las que de nuevo primarán las actualizaciones de software y hardware con las nuevas memorias SSD ultrarápidas como eje principal. Aunque en este caso destaca que la PS5 llegará bajo dos modelos, que si bien repiten el formato con y sin lector de discos, en esta ocasión se centrarán en el modelo original y una variante Pro.

Así pues, la gran ventaja de hardware de PS5 llegará con su nuevo controlador DualSense, que además de mejoras de conectividad y latencia, nos presentará el novedoso sistema de respuesta háptica y un nuevo conjunto de gatillos adaptativos que nos prometen una experiencia de juego más realista en la que podremos (casi literalmente) lo que ocurra en nuestros juegos.

Matizar eso sí que se tratará de la primera tanda de disponibilidad, limitada a los próximos lanzamientos en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, retrasando su llegada al resto de países (incluida España) para el día 19 de noviembre.

Spider-Man: Miles Morales

En esta nueva aventura del universo de Marvel’s Spider-Man, el adolescente Miles Morales se va haciendo a su nuevo hogar mientras sigue los pasos de su mentor Peter Parker como el nuevo Spider-Man. Sin embargo, una encarnizada lucha destruye su nuevo hogar, tras lo que el héroe en ciernes descubre que «un gran poder conlleva una gran responsabilidad»: para salvar Nueva York deberá heredar el traje de Spider-Man, y hacerlo suyo.

Presencia el resurgir del hombre araña en esta entrega exclusiva de Sony, disponible en ambas consolas PS4 y PS5, gozando en esta última de unos gráficos y optimización especiales que prometen ser de lo mejor que veamos en esta nueva generación.

Godfall

Presentado en su momento como el primer juego compatible para PS5 y su nuevo mando DualSense, y confirmado más tarde como uno de los exclusivos de lanzamiento de esta consola, nos llega este juego cooperativo de rol y acción «loot-slasher» de temática y estética mitológica, sustituyendo las armas de fuego por espadas y lanzas con las que deberemos derrotar a toda clase de enemigos divinos y colosales.

No obstante, aunque Godfall haya confirmado una exclusividad para la consola de Sony, también estará disponible entre los próximos lanzamientos de PC.

Demon’s Souls

Sin duda uno de los próximos lanzamientos más esperados se centrará en este título de los creadores de la saga Dark Souls, que nos volverán a retar con la vuelta y puesta a punto de su entrega original bajo una opción única de dificultad que sacará los colores de los fans del género, y las lágrimas de los nuevos jugadores.

Optimizado para la nueva generación de consolas, este juego de acción hará un primer aterrizaje bajo la exclusividad temporal en PS5, habiéndose confirmado ya su futura llegada a PC.

Sackboy: A Big Adventure

Este carismático muñeco trapo vuelve a la acción con una nueva entrega del universo Little Big Planet, con una aventura de plataformas en 3D con un esquema de controles que sus desarrolladores han definido como «profundamente envolvente y expresivo», y que sin duda hará uso de las nuevas capacidades del mando de nueva generación.

Aunque al igual que podremos de esta aventura en solitario y multijugador, también lo podremos hacer desde ambas consolas PS4 y PS5, gracias a la inclusión de un juego cruzado multigeneracional.

Bugsnax

Sin duda una de las entregas más originales de este listado de próximos lanzamientos. Y es que Bugsnax nos meterá de lleno en una aventura de exploración a través de la isla Snaktooth, hogar de las legendarias criaturas mitad insecto mitad bocadillo. Así, con más de 100 especies diferentes, deberemos capturar y comernos a todos estos pequeños habitantes para hacernos con sus habilidades únicas, y así poder progresar en nuestra búsqueda.

Llevando el dicho «somos lo que comemos» a su transcripción más literal, pronto podremos llenar nuestro estomago y corazón con este juego de PC, PS4 y PS5. Además, cabe destacar que se tratará del primer título de nueva generación incluido en los próximos lanzamientos de PlayStation Plus, ofreciendo su versión para PS5 de manera totalmente gratuita desde hoy 3 de noviembre hasta el próximo 4 de enero.



The Pathless

Annapurna Interactive, conocidos por traernos una enorme variedad de juegos artísticos y relajados, nos sorprende con una nueva pequeña obra de arte en la que tomaremos el control de un maestro arquero y su compañero alado para adentrarnos en una isla mística para disipar el avance de una oscura maldición que amenaza con apoderarse de todo el mundo.

Resuelve los acertijos y demuestra tu habilidad con el arco en esta bella aventura para PC, PS4 y PS5.

13 de noviembre

Call of Duty: Black Ops Cold War

La nueva entrega de la popular franquicia de acción y disparos de Activision llega como una secuela directa de su título de 2010, en esta ocasión, enmarcándose alrededor de la volátil batalla geopolítica de principios de la década de 1980 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, conocida como la «Guerra Fría».

Con una fecha de lanzamiento finalmente no ligada a ninguna de las consolas de nueva generación, esta entrega estará primeramente disponible para PC, PS4, Xbox One, con unas versiones que nos permitirán su actualización gratuita para ambas PS5 y Xbox Series X|S tras sus próximos lanzamientos.

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Lejos de la jugabilidad clásica de sus entregas principales, pero manteniéndose dentro de la historia de esta saga, nos llega esta nueva entrega musical en la que volveremos a ver todas las caras conocidas de Square Enix y Disney, así como hasta 140 temas reconocibles de todas sus franquicias.

Así pues, aunque su jugabilidad quizás podría encajarnos más en los dispositivos móviles, este título hará su aterrizaje entre los próximos lanzamientos de PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

17 de noviembre

Mortal Kombat 11 Ultimate

Vive la experiencia definitiva de la última entrega de este título de combates con esta edición que incluirá todos los contenidos disponibles hasta la fecha, con 4 nuevos personajes jugables, 6 nuevos personajes complementarios, 7 skins de personaje exclusivas, 6 packs de skins temáticos, y la expansión Mortal Kombat Aftermath; además de la compatibilidad y optimización añadida para la nueva generación de gráficos.

Todo ello bajo la disponibilidad todavía más completa para todas las plataformas actuales y futuras, con versiones para PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 y Xbox Series X|S.



Sniper Elite 4

Manteniendo el desarrollo clásico de la saga, donde primará el sigilo y la técnica de disparo, esta entrega nos lleva directos al sur de Italia en pleno 1943, una fecha decisiva que marcó el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

Dos años después de su lanzamiento original, finalmente este shooter se suma de manera silenciosa a los próximos lanzamientos de la consola portátil de Nintendo.



20 de noviembre

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Repitiendo el formato de su anterior entrega para WiiU y Switch, en esta ocasión Hyrule Warriors nos presentará una pequeña ampliación de historia a modo de precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, no sólo ahondando en la historia de los cuatro guardianes y el resurgir de Ganon, sino permitiéndonos ponernos en la piel de los mismos, probando los verdaderos poderes que estos poseían antes de entregárselos de forma póstuma a Link.

Así pues, como cabría esperar, este título llegará bajo la exclusividad de Nintendo Switch.

Katamari Damacy Reroll

Una de las apuestas y próximos lanzamientos más curiosos de Nintendo, que nos introduce esta reversión de este juego de plataformas y puzzles, anteriormente sólo estrenado en la consola portátil DS dentro del país nipón.

Tras su primera exclusividad en Nintendo Switch, finalmente este título de alto carácter japonés hará su aterrizaje en PS4 y Xbox One.

24 de noviembre

Football Manager 2021

Mejorando todavía más la experiencia inmersiva realista de sus entregas anteriores, este año Football Manager suma nuevas experiencias dinámicas y realistas para la gestión desde el corazón de nuestro club. Así pues, tendremos más herramientas que nunca para desarrollar nuestra personalidad como mánager, y nuevas incorporaciones y mejoras del juego que prometen añadirle varios niveles de profundidad, dramatismo y autenticidad.

Repitiendo como cada año, y cerrando nuestro listado de próximos lanzamientos, una vez más este juego estará disponible bajo un primer lanzamiento en exclusiva para PC.