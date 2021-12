Continuando con su reciente racha de adquisiciones, en esta ocasión Sony ha anunciado la compra del estudio de codesarrollo Valkyrie Entertainment, que pasará a funcionar bajo el aglomerado de PlayStation Studios. Y es que en los últimos 12 meses, la empresa ha anunciado las incorporaciones de Housemarque, Bluepoint, Nixxes Software, Firesprite, sumando ya un total de 17 estudios bajo su bandera.

Un cambio de tendencia realmente notable, pasando de un largo periodo de estabilidad entre 2010 y 2020, en el que PlayStation Studios solo agregó los estudios Sucker Punch Productions e Insomniac Games. Así pues, la principal razón apunta principalmente a dos caminos: el acuerdo de 7 mil millones de Microsoft para la compra de Bethesda y su matriz ZeniMax; y los recientemente filtrados planes de Sony para crear su propia plataforma de streaming y juegos a través de la nube, que iría un paso más allá de los actuales servicios de PlayStation Now y PlayStation Plus, para plantar cara al Game Pass de Xbox.

La adquisición fue anunciada por Herman Hulst, director de PlayStation Studios, en una publicación en su cuenta personal de Twitter en la que compartía que “las diversas capacidades de Valkyrie serán bien recibidas por todos los equipos de PlayStation Studios mientras continuamos enfocándonos en brindar experiencias de juego extraordinarias”.

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5

— Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021