Cindy Walker, directora senior de marketing de productos Xbox, ha confirmado abiertamente que Microsoft cesó la producción de Xbox One, en todas sus versiones, justo un poco antes del lanzamiento de Xbox Series S y Xbox Series X, un movimiento que, según la ejecutiva, les permitió centrar todos sus esfuerzos en mejorar la producción de sus consolas de nueva generación.

Es cierto que, en general, la disponibilidad de Xbox Series X ha sido un poco mejor que la de PS5, aunque no me atrevería a decir que esto se ha debido únicamente a un mayor suministro por parte de Microsoft, ya que creo que también ha influido el hecho de que la consola de Sony ha sido más popular, y ha tenido una mayor demanda. Resulta curioso ya que, como sabéis los que nos leéis a diario, Xbox Series X es más potente que PS5.

Volviendo al cese de la producción de Xbox One, Xbox One S y Xbox One X, creo que Microsoft ha aprovechado la confirmación de que Sony seguirá produciendo unidades de PS4 para mostrar a sus usuarios que, en definitiva, ellos sí que han apostado «de verdad» por la nueva generación, y que han preferido centralizar todos sus esfuerzos en ella. Las comillas no son una casualidad, y es que, al final, tanto PS5 como Xbox Series X siguen viéndose lastradas por los desarrollos intergeneracionales, que parten de la base de PS4 y de Xbox One.

¿Hizo bien Microsoft al descatalogar tan rápido a Xbox One?

Personalmente, creo que sí, sobre todo por las dudas que generaba Xbox One X y el impacto que esta podía tener en las ventas de Xbox Series S. Debemos tener en cuenta que la situación de Microsoft es muy distinta a la de Sony. El gigante de Redmond ofrece dos consolas de nueva generación con especificaciones, y precios muy distintos, y gracias a esto puede ofrecer Xbox Series S como una alternativa económica de nueva generación que deja, sin sentido, a todas las versiones de Xbox One.

La GPU de Xbox One X tiene un pico de rendimiento en FP32 más alto, pero utiliza la venerable arquitectura GCN 4.0, mientras que la CPU de Xbox Series S utiliza la arquitectura RDNA2, y cuenta con soporte de todas las tecnologías de DirectX 12 Ultimate, incluyendo el trazado de rayos. Por otro lado, la CPU de Xbox Series S también está muy por encima de la de Xbox One X, ya que utiliza la arquitectura Zen 2, que tiene un IPC mucho mayor, es capaz de manejar el doble de hilos y funciona a mucha más frecuencia.

Es verdad que Xbox One X tiene 2 GB más de memoria y un mayor ancho de banda, pero es una diferencia menor que Microsoft debería poder compensar sin problema. Por otro lado, no debemos olvidar que Xbox Series S viene con un SSD de alto rendimiento.

Si podemos todo lo que hemos dicho en conjunto, la conclusión es clara, Xbox Series S ofrece una experiencia de nueva generación por menos de 300 euros. Con esto sobre la mesa, es evidente por qué Xbox One, y todas sus versiones, ya no tenían sentido en la cadena de producción de Microsoft.

Microsoft podría sorprendernos con una nueva Xbox Series S

Y su lanzamiento se producirá, en teoría, en algún momento del año que viene. Esa nueva consola no tendrá cambios importantes a nivel de diseño, pero sí que contará con modificaciones a nivel interno. En este sentido, una de las novedades más importantes sería la integración de una APU de AMD fabricada en proceso de 6 nm.

Esa nueva versión sería igual de potente que la original, pero más fresca, eficiente y compacta. También sería más económica que la original, ya que se rumorea que su precio de lanzamiento rondaría los 250 euros. Si eso se confirma, la Xbox Series S original podría bajar de precio considerablemente y se convertiría en un auténtico «chollo», aunque obviamente su producción no seguiría adelante, así que solo podríamos conseguirla hasta agotar existencias.

La tabla que encontraréis justo debajo de estas líneas muestra las especificaciones clave, y los precios de lanzamiento, que tuvieron cada una de las últimas consolas de Microsoft. Como podemos apreciar, Xbox Series S ha sido la mejor de su clase por valor precio-prestaciones.