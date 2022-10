GIGABYTE B650, democratizando el acceso a Ryzen 7000

Ya ha pasado algo más de un mes desde la muy esperada presentación de los Ryzen 7000, la nueva generación de procesadores de AMD que, como ya sabrás, llegaron hace ya unos días al mercado, y de la que hemos podido probar los modelos Ryzen 9 7900X y Ryzen 5 7600X que, como puedes comprobar, nos dejaron con muy, muy buen sabor de boca, y con ganas de poder enfrentarlos a los ya muy cercanos Raptor Lake, cuando se complete la llegada de la nueva generación de procesadores de ambos fabricantes.

Ocurre, eso sí, que en este salto a una nueva arquitectura, los usuarios que deseen adoptarla deben realizar una inversión no solo en el procesador, también en otros componentes, como una placa base y, si no contaban con ella anteriormente, en este caso también en memoria RAM DDR5, pues recordemos que es el único tipo de memoria compatible con los Ryzen 7000. Y en según que casos, sobre todo en los primeros momentos, no siempre es posible contar con las opciones más adecuadas.

En el caso de Ryzen 7000, como ya te contamos en su momento, son tres los chipsets para la nueva plataforma de AMD: X670E, X670 y B650. En el caso del primero, la E viene de Extreme, lo que ya no deja claro su segmento de mercado, que no es otro que el de los topes de gama, en los que el máximo rendimiento lo es todo. X670, por su parte, se dirige a la gama alta, y B650 se dirige al gran mercado de consumo, a la gama media, que quiere aprovechar las virtudes de la nueva generación, pero que busca el equilibrio entre unos costes moderados y un buen rendimiento.

Lo que ocurre es que, junto a la salida a la venta de los primeros procesadores, llegaron las primeras placas con chipsets X670 y X670E, que tienen todo el sentido para los usuarios que se hayan decantado por un Ryzen 9 7950X o un 7900X, pero que podrían descompensar el presupuesto de un usuario que desee montar un sistema de gama media con un Ryzen 5 7600X, caso en el que el precio de la placa base puede igualar o superar el del procesador.

Si este ha sido tu caso, la más que buena noticia es que GIGABYTE, que ya cuenta con una amplia oferta de placas base de gama alta para Ryzen 7000, ya ha presentado sus placas base con chipset B650, una oferta compuesta por nada menos que ocho placas base, siete de ellas de la familia AORUS, y una octava dentro de AERO, y en tres variantes sobre el mismo chipset:

B650E : el tope de gama dentro de esta familia. Ofrece soporte PCIe 5.0 para almacenamiento y para gráficos.

: el tope de gama dentro de esta familia. Ofrece soporte PCIe 5.0 para almacenamiento y para gráficos. B650 : el estándar dentro de esta familia de chipset,. Ofrece soporte PCIe 4.0 para almacenamiento y para gráficos, y opcionalmente 5.0 para almacenamiento.

: el estándar dentro de esta familia de chipset,. Ofrece soporte PCIe 4.0 para almacenamiento y para gráficos, y opcionalmente 5.0 para almacenamiento. B5650M: similares a las anteriores, pero en formato MicroATX.

Hecha esta aclaración, veamos las placas presentadas por GIGABYTE:

B650E AORUS MASTER: Soporte hasta 128 gigabytes (32×4) DDR5-6600(OC) con soporte AMD EXPO y XMP, 1 puerto PCI Express x16 (PCIe 5.0), 1 puerto M.2 (Socket 3, M key, type 25110/2280) PCIe 5.0, WiFi 6E y Bluetooth 5.2, formato ATX (30, 5 x 24,4 centímetros).

B650 AORUS ELITE AX: Soporte hasta 128 gigabytes (32×4) DDR5-6600(OC) con soporte AMD EXPO y XMP, 1 puerto PCI Express x16 (PCIe 4.0), 1 puerto M.2 (Socket 3, M key, type 25110/2280) PCIe 5.0, WiFi 6E y Bluetooth 5.2, formato ATX (30, 5 x 24,4 centímetros).

B650 AORUS ELITE: Soporte hasta 128 gigabytes (32×4) DDR5-6600(OC) con soporte AMD EXPO y XMP, 1 puerto PCI Express x16 (PCIe 4.0), 1 puerto M.2 (Socket 3, M key, type 25110/2280) PCIe 5.0, formato ATX (30, 5 x 24,4 centímetros).

B650 AORUS PRO AX: Soporte hasta 128 gigabytes (32×4) DDR5-6600(OC) con soporte AMD EXPO y XMP, 1 puerto PCI Express x16 (PCIe 4.0), 1 puerto M.2 (Socket 3, M key, type 25110/2280) PCIe 5.0, WiFi 6E y Bluetooth 5.2, formato ATX (30, 5 x 24,4 centímetros).

B650M AORUS ELITE: Soporte hasta 128 gigabytes (32×4) DDR5-6600(OC) con soporte AMD EXPO y XMP, 1 puerto PCI Express x16 (PCIe 4.0), 1 puerto M.2 (Socket 3, M key, type 25110/2280) PCIe 5.0, formato MicroATX (24, 4 x 24,4 centímetros).

B650M AORUS PRO AX: Soporte hasta 128 gigabytes (32×4) DDR5-6600(OC) con soporte AMD EXPO y XMP, 1 puerto PCI Express x16 (PCIe 4.0), 1 puerto M.2 (Socket 3, M key, type 25110/2280) PCIe 5.0, WiFi 6E y Bluetooth 5.2, formato MicroATX (24, 4 x 24,4 centímetros).

B650M AORUS ELITE AX: Soporte hasta 128 gigabytes (32×4) DDR5-6600(OC) con soporte AMD EXPO y XMP, 1 puerto PCI Express x16 (PCIe 4.0), 1 puerto M.2 (Socket 3, M key, type 25110/2280) PCIe 5.0, WiFi 6E y Bluetooth 5.2, formato MicroATX (24, 4 x 24,4 centímetros).

B650 AERO G: Soporte hasta 128 gigabytes (32×4) DDR5-6600(OC) con soporte AMD EXPO y XMP, 1 puerto PCI Express x16 (PCIe 4.0), 1 puerto M.2 (Socket 3, M key, type 25110/2280) PCIe 5.0, WiFi 6E y Bluetooth 5.2, formato ATX (30, 5 x 24,4 centímetros).

Más información: GIGABYTE