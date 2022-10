Chrome 107 estrena el panel lateral para realizar búsquedas

Decía en la nota de lanzamiento de la nueva versión de Brave que ese era el primer navegador en dar el salto a Chromium 107 del que nos hacíamos eco porque Chrome, que a fin de cuentas es un clon reforzado de su base de código abierto, no traía nada especialmente interesante para el usuario. Como puedes ver en el titular, me equivocaba.

Me equivocaba en parte, adelanto, y es que Chrome 107 trae, en efecto, diferentes novedades de fondo realmente importantes para el desempeño del navegador, que no interesantes para el usuario, por tratarse de cambios técnicos de los que pasan desapercibidos, algunos en el ámbito general para todos los derivados de Chromium, otros más exclusivos de Chrome.

Por ejemplo, con Chrome 107 se inicia el despliegue HVEC para el soporte de decodificación por hardware, comenzando por Android; así como llega el principio del fin de Widevine como complemento de gestión para la reproducción de contenidos con DRM, que será reemplazado a lo largo de las próximas semanas por un nuevo CDM (Content Decryption Module) del que también se beneficiarán el resto de derivados de Chromium.

Pero Chrome 107 estrena también una funcionalidad nueva, de la que, además, ya nos habíamos echo eco en estás páginas: búsquedas en el panel lateral. No es ninguna revolución, porque son varios los navegadores que permiten esta funcionalidad, e incluso se podría decir que se la han copiado a Microsoft Edge, cuya implementación es muy similar… Pero he aquí, disponible para casi todos los usuarios de Chrome.

¿Para casi todos? Sí. Esa es otra. Como sucede desde hace años, las novedades de Chrome se despliegan de manera paulatina entre su vasta base de usuarios, por lo que aun utilizando la misma versión del navegador, no siempre se cuenta con iguales características, aunque el desfase suele durar poco. Así que no te preocupes si no lo ves, que lo verás.

Esta búsqueda en el panel lateral, de hecho, no funciona como cabría esperar. Es decir, al pulsar el botón que abre el panel lateral no verás, como sería deseable, la opción de búsqueda; como hasta ahora, solo la lista de lectura y los marcadores están ahí. Para usar la búsqueda en el panel lateral solo tienes que:

Realizar una búsqueda y entrar en un resultado, como harías normalmente. Verás aparecer entonces un nuevo icono con el logo de Google a la derecha de la barra de direcciones. Pulsando sobre ese nuevo icono, abrirás el panel lateral de búsqueda.

En el panel que se abra se mantendrá la búsqueda actual, aunque es posible realizar búsquedas nuevas. Es por eso que no se entiende que no se pueda abrir un panel solo para buscar, sin tener que hacerlo a posteriori.

Por cierto, ojo si usas Chrome en Windows 7 o Windows 8.1, porque su soporte tiene los días contados.