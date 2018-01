Análisis del Hephaestus P1 RGB Gaming Headset

Total







8 Diseño

Calidad de construcción

Calidad de sonido

Software y configuración

Calidad-precio

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de analizar el teclado HERMES P2 RGB Gaming de GAMDIAS, una firma que poco a poco se está abriendo paso en el mercado español y que apuesta por ofrecer una buena relación calidad-precio en sus productos, una fórmula que han repetido con los Hephaestus P1 RGB Gaming Headset.

Se trata de un kit de auriculares dirigidos al sector gaming que llaman la atención desde el primer momento por su diseño, que sin duda resulta bastante particular, y también por la presencia de iluminación LED RGB.

Como su propio nombre indica los Hephaestus P1 RGB Gaming Headset cuentan con iluminación LED RGB integrada aunque de una manera bastante discreta y elegante, gracias al diseño circular doble que cubre la parte externa de cada auricular.

Tras varios días de uso intensivo he podido sacar una serie de conclusiones que quiero compartir con vosotros para que tengáis una idea clara del valor que ofrecen los Hephaestus P1 RGB Gaming Headset, no sólo en cuanto a lo que podéis esperar de ellos en calidad de acabados, de sonido y de software, sino también en líneas generales desde una perspectiva calidad-precio.

Sin más empezamos y os recordamos que podéis dejar cualquier duda en los comentarios.

Primer vistazo, ergonomía y acabados

Nada más sacarlos de la caja los HERMES P2 RGB Gaming transmiten buenas sensaciones al tacto y una gran solidez, sobre todo gracias a los materiales utilizados en el interior y a la diadema metálica, que se mantiene perfectamente en la posición que escojamos y ofrece al mismo tiempo un ajuste sencillo y cómodo.

En líneas generales el acabado es muy bueno pero los materiales plásticos de la zona externa podrían ser un poco mejores. Este detalle no es grave pero empaña un poco el conjunto final y por ello debemos tenerlo en cuenta.

Pasamos ahora a hablar del micrófono, del cableado y del control de volumen. El primero está bien terminado, se ha integrado a la perfección y se puede regular fácilmente. Con respecto al cable GAMDIAS ha hecho un excelente trabajo ya que está trenzado, tiene una longitud de 1,8 metros y el conector USB está chapado en oro.

El sistema de control de volumen está integrado en una especie de mando que recuerda al que podemos encontrar en los altavoces para PC e integra un botón para silenciar el micrófono. Es fácil de utilizar pero muy grande y puede resultar incómodo en ciertas configuraciones y escritorios.

Las almohadillas son muy cómodas y cubren por completo la oreja, de manera que consiguen aislar perfectamente del ruido externo y ayudan a sumergirnos en nuestros juegos, películas y música favorita. Los he utilizado con las gafas puestas y no he experimentado ningún tipo de molestia, así que ninguna queja en lo que se refiere a comodidad y ergonomía.

Calidad de sonido, micrófono y software

Como hemos anticipado los Hephaestus P1 RGB Gaming Headset cuentan con sonido 7.1 pero al igual que en otras alternativas del mercado éste está emulado, lo que significa que para disfrutarlo debemos instalar el software HERA.

Dicho software tiene una interfaz sencilla y nos permite llevar a cabo diferentes configuraciones que incluyen la activación y desactivación del sonido 7.1 virtual, la configuración de la iluminación LED RGB y también la activación de diferentes ecualizadores.

Aunque sigo pensando que el software HERA tiene margen de mejora en este caso cumple y ofrece una experiencia de uso aceptable.

Pasando a la calidad del sonido debo decir que en líneas generales es muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de unos auriculares que cuestan 60 euros. Con el sonido 7.1 activado he disfrutado de un sonido envolvente y posicional en títulos como DOOM, uno de mis favoritos para probar auriculares gaming.

El sonido es una parte fundamental en un videojuego y juega un papel muy importante en los títulos de terror y de acción en primera persona, ya que logra sumergirnos de una forma única en la acción y nos ayuda a localizar peligros a través del oído, así que unos auriculares de calidad son muy recomendables para cualquier “gamer”.

En contenidos multimedia mi experiencia también ha sido muy buena, aunque si vais a escuchar música directamente desde Youtube hay vídeos que no se llevan bien con el sonido 7.1 virtual y que escucharéis mejor en estéreo. Tened en cuenta que éste no es un problema del Hephaestus P1 RGB Gaming Headset y que por tanto no le resta puntos, pero creemos que es importante que lo sepáis.

No puedo cerrar este punto sin hablar del efecto vibración que ofrecen los Hephaestus P1 RGB Gaming Headset, una característica que no es nueva pero que han sabido implementar de una manera muy acertada.

Cuando la activamos disfrutamos de un efecto de vibración en los auriculares similar al que ofrecen por ejemplo los mandos de control de Xbox One y PS4, aunque adaptado en intensidad y fuerza de respuesta. En juegos aporta una sensación única, sobre todo en situaciones de acción frenética, y dado que podemos activarlo y desactivarlo fácilmente es un punto positivo.

Conclusiones y valoración final

Debo reconocer que desde el principio el diseño de los Hephaestus P1 RGB Gaming Headset me generó algunas dudas pero nada más ponérmelos se disiparon totalmente. Son cómodos, tienen una buena calidad de construcción (con los matices mencionados) y están diseñados para ser utilizados sin problemas durante largas sesiones de juego.

La calidad de sonido es buena tanto en 7.1 virtual como en estéreo, la vibración le da un toque único y el micrófono raya a un buen nivel. Por su parte la iluminación LED RGB aporta un toque de distinción sin llegar a ser exagerada y la calidad del cable trenzado le asegura una larga vida útil.

Nada más conectarlos al equipo se activan y empiezan a funcionar sin problemas aunque para sacarles el máximo partido debemos descargar el software HERA, que es muy intuitivo y fácil de utilizar.

Si buscas unos auriculares gaming con sonido 7.1, iluminación LED RGB y una buena calidad de construcción a un precio asequible los Hephaestus P1 RGB Gaming Headset son sin duda una buena opción, ya que como dijimos rondan los 60 euros.

Nos ha gustado

Buena calidad de sonido en sus dos modos (estéreo y 7.1).

Son cómodos y aíslan perfectamente del exterior.

La vibración está muy conseguida y logra un extra de inmersión en juegos.

La calidad de construcción en general es buena.

Fáciles de usar y de configurar.

Cable largo y trenzado.

No nos ha gustado