Definitivamente, Firefox en Windows XP es cosa del pasado

Increíble pero cierto, Firefox en Windows XP ha estado vigente hasta hace unos días. Ese agujero negro de la seguridad informática llamado Windows XP, finiquitado por Microsoft hace más de cuatro años, sigue presente en los ordenadores de millones de personas en todo el mundo. Un disparate que no tiene justificación posible, a pesar de lo cual un buen montón de empresas decidieron aguantar en el sistema y seguir ofreciendo sus aplicaciones. Una de ellas fue Mozilla, pero se acabó lo que se daba.

Con el reciente lanzamiento de Firefox 62, la compañía ha elegido una nueva versión de soporte extendido, la conocida como Firefox ESR, recomendada para empresas y ambientes en producción, retirando el soporte a la anterior. Así, Firefox 60 es la nueva ESR, mientras que Firefox 52 ha sido abandonada definitivamente y con ella el soporte de Windows XP y el de Windows Vista. ¿La recomendación? Huir cuanto antes de de Windows XP, por supuesto. No hay excusa que valga.

Porque si al hecho de que Windows XP ha sido hasta sus últimos días de mantenimiento un sistema de seguridad defectuosa -que Microsoft ha ido corrigiendo y mejorando en sucesivas versiones- le sumas que lleva como muerto viviente desde 2014, y que las aplicaciones más susceptibles de percances relacionados con la seguridad son las que trabajan con conexión directa a Internet, de las cual los navegadores web son las más críticas… Apaga y vámonos, porque los principales navegadores web se han despedido para no volver.

No, Internet Explorer no es remedio para nada.

Firefox en Windows XP ha sido, de hecho, el último de los grandes en decir adiós, después de ampliar el periodo de soporte casi un año con respecto a lo planeado inicialmente. Google Chrome y Opera hicieron lo propio en 2016, por lo que salvo alguna extraña alternativa que pueda seguir disponible, la otrora plataforma estrella del PC está desahuciada por la mayor parte de la industria… Aun con excepciones. Sin ir más lejos, Steam se mantendrá disponible hasta el próximo enero.

¿Eres tú uno de los usuarios que aún le quedan a Windows XP? No te podemos recomendar otra cosa que lo ya dicho: actualiza cuanto antes a Windows 10, o en el caso de que las especificaciones de hardware de tu equipo no lo soporten, instala al menos una distribución Linux ligera para navegar. Incluso aunque mantengas el sistema en una partición para jugar o ejecutar software obsoleto. No vale la pena arriesgarse de esa manera.

Lo más fuerte es que a finales de 2014 se temía que Windows XP pudiese tardar dos años en desaparecer del mercado, y se tomaba como un problema grave.