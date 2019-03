Microsoft demanda a Foxconn por las patentes sobre Android

Microsoft ha presentado una demanda de patentes contra Foxconn, uno de los mayores fabricantes mundiales de productos electrónicos para terceros, como los iPhones de Apple y otros muchos.

La demanda ha sido presentada en un tribunal de distrito de California y argumenta que el fabricante taiwanés no habría cumplido con un acuerdo de licencias de patentes sobre Android y Chrome OS firmado en 2013 con la matriz de Foxconn, el gigante Hon Hai. Microsoft exige el pago de royalties más intereses, los honorarios de abogados y acceso a los libros de cuentas del fabricante. No se han detallado los productos que habría fabricado Foxconn bajo licencia y las patentes concretas cubiertas.

El presidente de Foxconn, Terry Gou, dice no haber pagado nunca a Microsoft por estas licencias y considera la acción legal como “un ataque personal contra él y contra su compañía”. “Microsoft se ha quedado atrás en la era de los teléfonos inteligentes ante el auge de Android y por eso está adoptando una estrategia tan mala”, explicó, recalcando que se trata de un intento “ilícito” de obtener dinero por Android. “No deberían meterse con los fabricantes”, continuó y prometió “defenderse”.

Patentes sobre Android

Hacía tiempo que no hablamos sobre ello, aunque seguro que recuerdas que el “amo” de Android no es Samsung ni siquiera Google: es Microsoft. Al menos en términos de rentabilidad por acción. Acción entendida no como valor en bolsa sino por el trabajo y participación en el sistema operativo que domina la movilidad mundial.

Si el fin de Windows Phone/Mobile fue un desastre de los que hacían época, Microsoft tenía las espaldas financieras cubiertas en movilidad. Ya en 2011, un informe de mercado de Citigroup aseguró que Microsoft recibía 5 dólares por cada terminal con Android vendido.

La historia tiene su base en las reclamaciones de Microsoft sobre supuestas vulneraciones de patentes registradas en los sistemas operativos de Google. Desde tiempos inmemoriales, Microsoft viene esgrimiendo supuestas vulneraciones de patentes (235) registradas en el sistema operativo Android y Chrome OS (recordemos con base en el kernel Linux) que van desde la interfaz de usuario, gestión de pestañas, interacción con documentos, navegación por la Web y la supercomentada patente de ficheros FAT.

Bajo la amenaza de interponer demandas contra los fabricantes que infringieran su propiedad intelectual, Microsoft había firmado (en 2017) más de 1.100 acuerdos de licencia de patentes, incluyendo fabricantes como Hon Hai, Pegatron, Quanta Computer, Samsung, LG, HTC, Acer o Dell.

En el caso de Android, este tipo de acuerdo reportó a Microsoft la friolera de 2.000 millones de dólares anuales (con datos de 2013). Una cifra que se ha incrementado con el tiempo a medida que el sistema de Google arrasó en movilidad y vendía smartphones, tablets y otros productos por centenares de millones.

¿Te parece increíble que una empresa gane una millonada con el éxito de su rival? Microsoft ha jugado bien sus cartas legales y esa es la situación actual. Sigue haciendo caja con cada dispositivo Android que se vende y no para de lanzar apps y servicios para el sistema, sea su propio lanzador, Bing, Skype, el Edge móvil o las versiones de la suite Office, bien valoradas y descargadas masivamente. Buen negocio Android para Microsoft.