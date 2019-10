¿Red Dead Redemption 2 para PC con trazado de rayos? Es posible

La versión para PC de Red Dead Redemption 2 está llamada a ser uno de los lanzamientos más importantes de lo que resta de 2019, y siguiendo la línea del buen trabajo realizado con el port de GTA V, Rockstar parece estar asegurando el terreno para que las críticas sean positivas, además de aportar nuevos contenidos y mejoras técnicas apreciables y exclusivas para los usuarios de la master race.

Red Dead Redemption 2 para PC no quiere ser solo un simple port, sino más bien una auténtica experiencia ajustada a los usuarios más exigentes (desde el punto de vista técnico) de dicha plataforma. Así lo ha mostrado NVIDIA con unas impresionantes capturas del juego a 4K y con el trazado de rayos presuntamente activado, o al menos eso se puede deducir de la presencia del logo de RTX (la parte inicial de la nomenclatura de las gráficas más modernas de la compañía de Santa Clara) en la parte inferior derecha de cada una de los pantallazos.

Just arrived! New Red Dead Redemption 2 PC screenshots in glorious 4K.

Make sure you’re Game Ready with the GeForce RTX 20 Series. pic.twitter.com/aXdaIVVBUa

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) 30 de octubre de 2019