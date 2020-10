De igual manera que nos sucede con los calcetines, uno de los problemas que más ha rondado a los usuarios de Nintendo Switch ha sido la impotencia de ver cómo sólo uno de sus Joy-Con comenzaba a dar problemas e incluso dejar de funcionar, obligándoles a comprar un nuevo par y descartar el joystick todavía funcional.

Sin embargo, tras tan sólo 3 tres años de espera, finalmente Nintendo ha anunciado que a partir del 9 de noviembre comenzará a vender sus Joy-Con de manera independiente, bajo una notable rebaja de precio que pasará de forma permanente desde los 59,99 dólares del par a sólo 39,99 dólares del controlador individual.

Starting on 11/9, single #NintendoSwitch Joy-Con controllers will be available for purchase for $39.99. Choose from the left Joy-Con controller in Neon Blue, and the right Joy-Con controller in Neon Red. pic.twitter.com/wXW8BEssS7

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 23, 2020