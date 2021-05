QuakeCon 2021 ya tiene fecha: del 19 al 21 de agosto

Ya sabemos cuándo se celebrará la QuakeCon 2021, un encuentro que, como no cabía esperar otra cosa, se celebrará exclusivamente en modo online. Y es que aunque algunos eventos del sector tecnológico, como el ya muy cercano Mobile World Congress o el la un poco más lejana IFA 2021 apuntan a un encuentro presencial, afortunadamente parece que la mayoría de los organizadores de eventos están familiarizados con el concepto de salud púbica y, adicionalmente, no quieren que sus eventos sean recordados como eventos de contagio masivo del coronavirus.

Como decía, ya tenemos las fechas de la QuakeCon 2021 y, además, son totalmente fiables porque no tienen su origen en una filtración, sino que han sido confirmados oficialmente por la cuenta del evento en Twitter con este mensaje:

«No podemos esperar a volver a Dallas con nuestra familia de la QuakeCon, pero para la seguridad continua de nuestro personal, los voluntarios y la comunidad, la QuakeCon de este año volverá a ser un evento sólo digital. Tendremos toda la paz, el amor y los cohetes, a distancia, del 19 al 21 de agosto.»

Basta con dar un rápido vistazo a las respuestas obtenidas por el tweet, para comprobar que no son pocas las personas que se muestran decepcionadas por el hecho de que la QuakeCon 2021 se celebre exclusivamente online. Sin embargo el buen resultado del evento el año pasado, junto a que se haya puesto por encima de todo la seguridad de las personas, hace que la decisión tomada por Bethesda sea, sin lugar a dudas, un acierto, y que el egoísmo individual sigue siendo tendencia en Twitter y en el mundo.

Todavía no sabemos qué planea Bethesda para esos días, pero es indudable que hablamos de una de las QuakeCon más interesantes de los últimos años, y es que recordemos que es la primera que se celebra desde que ZeniMax, propietaria de Bethesda, id Software y Obsidian es propiedad de Microsoft. Algunos de los títulos más importantes del grupo ya han llegado a Xbox GamePass, la sombra de las exclusividades empieza a pender cuan espada de Damocles, y cuesta creer que Microsoft no se reserve alguna gran sorpresa para esta QuakeCon 2021

We can’t wait to get back to Dallas with our QuakeCon family, but for the continued safety of our staff, the volunteers, and the community, this year’s QuakeCon will once again be a digital-only event. We’ll have all the Peace, Love, and Rockets – remotely – August 19-21. pic.twitter.com/8EaM7EY5Sv

— QuakeCon (@QuakeCon) May 11, 2021