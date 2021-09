Minecraft 1.18: novedades de la snapshot experimental 7

Una nueva semana, una nueva snapshot experimental de Minecraft 1.18. Mojang, como un reloj, ha fijado una frecuencia semanal para mostrarnos los avances en el desarrollo de Minecraft 1.18, así como para recabar feedback de los usuarios no solo en lo referido a posibles fallos, sino también en lo relativo a cambios de cualquier tipo. No obstante, esto está a punto de cambiar, ya que probablemente (aunque no es 100% seguro) ésta será la última snapshot experimental de Minecraft 1.18. Según ha indicado Mojang, ahora ya se están centrando en trasladar todas las novedades a las betas tanto de Java como de Bedrock.

Así, contando con que ésta sea, finalmente, la última snapshot experimental, hemos tenido un total de siete: Esta fue la primera snapshot, la tercera se publicó hace cuatro semanas, posteriormente llegó la cuarta hace tres semanas, hace 15 días te contamos lo que podías encontrar en la snapshot esperimental 5 y la semana pasada te contamos las novedades de la sexta. A continuación hablaremos de las novedades de la séptima con respecto a la anterior y, eso sí, te adelanto que en esta ocasión la lista es bastante corta aunque, eso sí, trae una novedad que, al menos personalmente, me parece una gran noticia.

La principal novedad tiene que ver con los pantanos, y es que, por primera vez desde hace bastantes snapshots… ¡no han sufrido cambio alguno! Una agradable sorpresa, puesto que con tantos cambios de snapshot en snapshot, podíamos haber acabado con los pantanos en medio de los desiertos en Minecraft 1.18.

Y ahora hablemos de lo que sí que cambia. ¿Recuerdas las cuevas de fideo? Hasta ahora tenían una limitación de altura, y es que solo se podían generar hasta la capa 130. En esta snapshot dicho límite desparece, por lo que a partir de ahora será posible encontrarlas en el interior de los picos más altos, haciendo que la exploración de los mismos se vuelva todavía más interesante.

En relación a la generación del terreno, recordarás que en las últimas snapshots hemos visto como pasaban de ser demasiado «planas» a tener bastante más ruido. Mojang sigue ajustando esto y, en consecuencia, en esta nueva versión, la generación de las superficies ahora es ligeramente más suave que en la snapshot anterior, sin llegar al nivel que pudimos ver en la quinta, en la que todo resultaba excesivamente plano.

Cambios en los élitros en Minecraft 1.18

Llegar al End, combatir a la dragona y explorarlo en busca de las ciudades suele llevar asociada la búsqueda de los élitros, popularmente conocidos como «las etitras», un elemento que cambia por completo la experiencia de juego al permitir que nos desplacemos volando por el mapa. Aún recuerdo mi sorpresa la primera vez que las probé y cómo, desde entonces, conseguirlas se ha convertido siempre en uno de mis primeros objetivos cada vez que empiezo un nuevo mapa.

Por norma general, al obtener unos élitros lo primero que hacemos es irrompibilidad III y reparación, para alargar su vida lo máximo posible, ¿verdad? Pues aunque esto seguirá siendo posible en Minecraft 1.18, ya no será algo tan apremienta, puesto que ya no se desgastarán automáticamente siempre que estén en uso. En su lugar, solo se desgastarán cuando cada vez que detonemos un cohete para mantenernos en el aire. En consecuencia, podremos recorrer distancias mucho mayores sin tener que preocuparnos por el estado de salud de nuestras alas.

Por otra parte, ahora su velocidad ahora es algo inferior. Según Mojang han hecho este cambio por varias razones, aunque podemos resumirlas en que al ser un medio tan rápido le restaba relevancia al resto de alternativas, y que en muchas ocasiones, en servidores, la velocidad de desplazamiento de los élitros ocasiona que los chunks no se carguen a tiempo, impidiendo explorar el mapa en condiciones normales, algo que, con este cambio, ya no debería ocurrir en Minecraft 1.18.

