Reino Unido puede estar a punto de aprobar la compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft

Microsoft parecía que lo iba a tener difícil con la adquisición de Activision-Blizzard, pero el gigante de Redmond ha sabido leer mejor la situación que los propios reguladores para darle la vuelta a la tortilla. Uno de los principales escollos es la CMA, autoridad antimonopolio del Reino Unido, que está dando pasos para aprobar definitivamente la operación.

Las últimas informaciones de las que nos hemos enterado refuerzan la posición de que la CMA va a autorizar al final la operación. La información procede de Financial Times, el prestigioso periódico económico, que ha recalcado lo siguiente en un artículos disponible para los usuarios de pago:

“También es una gran semana para Big Tech con resultados trimestrales de Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft. Esta última también tendrá un ojo en el Reino Unido, donde el miércoles la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) debe decidir finalmente si bloquea la adquisición de la desarrolladora de juegos Activision-Blizzard por 69 mil millones de dólares, aunque es probable que esto resulte, como se espera, en que la CMA apoye la operación”.

En resumidas cuentas, puede que la aprobación de la CMA a la operación de compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft sea inminente. Si bien el gigante de Redmond ha logrado el visto bueno de bastante países, entre ellos uno tan importante como Japón, a la hora de la verdad son la FTC estadounidense, la CMA británica y los reguladores de la Unión Europea los que tienen la sartén cogida por el mango. De hecho, no hay que olvidar que la CMA fue la punta de lanza que impidió la adquisición de ARM por parte de NVIDIA.

Con una Unión Europea que parece inclinarse por la aprobación del proceso de compra, la pelota está ahora, aparentemente, sobre el tejado de la FTC, que llegó a interponer una demanda contra la operación. Sin embargo, la investigación de la autoridad estadounidense ha llegado a poner contra las cuerdas a Sony, sobre todo por sus presuntos acuerdos de exclusividad y la posibilidad de que esté maniobrando de manera sucia para torpedear a Xbox.

A partir de aquí entramos en lo de siempre: mientras no haya anuncio oficial, es mejor coger la información con pinzas. Sin embargo, Financial Times es un periódico tomado muy en serio dentro de su ámbito, así que se puede decir que la aprobación de la CMA, salvo sorpresa o retraso de última hora, está muy cerca (no necesariamente tiene que llegar mañana). De cumplirse esa expectativa, Microsoft podría completar la operación en los plazos previstos.

Microsoft ha sabido maniobrar muy bien para hacer que los reguladores antimonopolio se muestren favorables a la compra de Activision-Blizzard por su parte, destacando aquí los muchos acuerdos a los que ha llegado con NVIDIA y Nintendo, entre otros. De hecho, esta operación ha sido la gran oportunidad que ha tenido la Gran N de los videojuegos para ver a Call of Duty aparecer con regularidad en su consola, aunque viendo las fechas en las que estamos, posiblemente el acuerdo empiece a materializarse tras el lanzamiento de la Switch 2 (o como se llame la futura consola, que no se espera que sea revolucionaria a nivel conceptual).