Solemos decir una vez al mes que no hay dos sin tres, y suele ir referido al lanzamiento de los derivados más prominentes de Chromium, comenzando por Chrome y siguiendo por Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi… Como ves, no son tres, sino alguno más, aunque depende de la ocasión que haya algo que contar o no.

En esta que nos ocupa todo deriva todo de Chromium 114, una nueva versión del navegador web base sobre el que ya se han subido Chrome 114 y Brave 1.52… y ahora llega el momento de Microsoft 114, una lanzamiento muy contenido, para lo que nos tiene acostumbrado el navegador web de Microsoft.

De hecho, esta es la versión más escueta de los últimos meses, una que apenas recoge las novedades base desde Chromium, incluyendo correcciones y optimizaciones varias, al tiempo que aplica alguna de las habituales revisiones de políticas propias de Microsoft Edge. Por lo general, nada que interese al usuario corriente, pues todo son retoques bajo el capó.

Con una excepción, obviamente: el comienzo del despliegue de Workspaces, o los espacios de trabajo, una nueva característica del navegador por la que Microsoft está apostando fuerte y, por más conocido que sea el concepto, ambiciosa como ninguna otra, habida cuenta de que se trata de una función con capacidades colaborativas, por lo que va más allá de lo que la competencia haya hecho antes.

Muy probablemente, ya sabes o te imaginas en qué consisten los Workspaces de Microsoft Edge, pues hablamos de ellos hace unas semanas y, más importante, se trata como decimos de una característica ya presente en otros navegadores web: la tiene Opera desde hace tiempo, aunque ha ido evolucionando con el tiempo; y la tiene Vivaldi, que la estrenó hace poco.



Yendo al grano, los Workspaces son básicamente, grupos de pestañas, esto es, lo mismo que si pudieses guardar ventanas del navegador con sus pestañas -y pilas de pestañas- para acceder a ellos cuando lo necesites, ayudando así a reducir el desorden o a mejorar la organización, tanto monta. Expuesto así puede sonar a menudencia, pero no es tan simple.

Microsoft lo explica como «una forma para que los usuarios organicen sus tareas de navegación en ventanas dedicadas», permitiendo «compartir un conjunto de pestañas del navegador para que los grupos de trabajo puedan ver los mismos sitios web y los últimos archivos en un solo lugar y permanecer en la misma página. Cada espacio de trabajo de Edge contiene su propio conjunto de pestañas y favoritos, todos creados y seleccionados por el usuario y sus colaboradores; […] se guardan automáticamente y se mantienen actualizados».

O sea, lo de siempre, pero mejor a priori, y es que a la facultad de poder compartir los Workspaces con otros usuarios se le suma la capacidad de sincronización entre dispositivos, algo de lo que carecen el resto de alternativas. El por qué se entiende rápido: Workspaces no es solo una característica del navegador, sino un nuevo servicio de Microsoft que requerirá de estar identificado en el navegador con una cuenta de Microsoft y el uso de una página específica.

Así, Edge Workspaces, los espacios de trabajo o las áreas de trabajo de Microsoft Edge, según terminen traduciéndolo, se mantiene por el momento en fase de beta abierta, a la que se puede acceder a través de esta dirección, pero solo desde Microsoft Edge. No obstante, intántalo solo para olisquear, porque los usuarios profesionales del navegador están recibiendo ya la novedad sin limitaciones. El resto tendrá que esperar un poco, no se sabe cuánto, pero no debería ser mucho.

Lo que cabe plantearse con esto es… ¿está Microsoft copiando, pero también mejorando, lo que hacen el resto de navegadores? Porque es lo que parece.