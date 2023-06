Nuevas imágenes de los Samsung Galaxy Z Fold5 y Flip5

Todavía falta algo más de un mes para que, un año más, Samsung celebre su Unpacked veraniego, en el que este año veremos los Samsung Galaxy Z Fold5 y Flip5, es decir, los dos relevos generacionales de los smarphones plegables de la tecnológica coreana. Recordemos que, actualmente, los modelos vigentes son los Flip4 y Fold4, presentados ambos el 10 de agosto del año pasado, junto con los Galaxy Watch5 y Watch5 Pro, de los que también esperamos una nueva generación dentro de unas semanas.

Como ya te adelantamos hace unos días, este año el evento estival de Samsung se adelantará un poco con respecto a años anteriores, y es que si hasta ahora ha tenido lugar a principios de agosto, la propia compañía ha confirmado (por error, eso sí, pues poco después retiraron la información de su página web) que este año se celebrará a finales de julio. Si bien todavía no han indicado la fecha exacta, los rumores señalan a los días 26 o 27 de julio, miércoles o jueves. Y de nuevo, si miramos a Unpackeds de verano anteriores, veremos que Samsung ha mostrado preferencia por los miércoles, por lo que podemos darle más peso a la opción del miércoles 26 de julio.

Sea como fuere, un día más o un día menos no marcará una gran diferencia, lo que verdaderamente estamos esperando es ver las novedades que llegan con los nuevos Samsung Galaxy Z Fold5 y Flip5. No es demasiado lo que se ha filtrado sobre el tope de gama absoluto, el Fold5, pero sobre su «hermano pequeño» el Flip5, sí que supimos en abril que su pantalla exterior será de mayor tamaño, y hace un par de semanas publicamos un completo recopilatorio sobre toda la información (no oficial, ya sabes) disponible hasta el momento, que te permitirá hacerte una idea bastante exacta.

🚨BREAKING NEWS🚨 MySmartPrice reveals the press render of the upcoming Samsung #GalaxyZFold5.https://t.co/Pw1vlS7mri — mysmartprice (@mysmartprice) June 15, 2023

🚨EXCLUSIVE🚨 This is your first look at the Samsung #GalaxyZFlip5. https://t.co/cLABXumhLf — mysmartprice (@mysmartprice) June 16, 2023

Ahora, a la espera de más información, nos encontramos con algo que también esperamos con tremendo interés, nuevas imágenes de ambos dispositivos. Y es que, como puedes ver en los dos tweets (1/2) que se muestran sobre este párrafo, MySmartPrice se ha hecho con una interesantes exclusiva, y nos muestra imágenes promocionales de los Samsung Galaxy Z Fold5 y Flip5, en las que podemos ver ambos dispositivos tanto abiertos como, por primera vez, el Fold5 cerrado.

Con respecto al Flip5, esta nueva imagen nos permite reconfirmar la pantalla exterior de mayor tamaño y con forma de icono de carpeta, que esperamos que se traduzca en que también sea capaz de asumir más funciones que en los modelos anteriores. Por su parte, el Fold5 parece tener un bisel más pequeño y, aunque no se termina de distinguir adecuadamente, parece que se confirman los rumores de que contará con un nuevo diseño de bisagra.