El anuncio de Nintendo Switch 2 puede estar cerca tras recibir MercurySteam el kit de desarrollo

Nintendo Switch 2, o como vaya a llamarse la futura consola, se ha convertido en uno de los grandes misterios de la industria de los videojuegos, cosa normal si tenemos en cuenta que la compañía japonesa tiende a funcionar con gran secretismo, sin dejar mucho margen a las filtraciones. Sin embargo, poco a poco se van conociendo presuntos detalles del producto. El más reciente es que MercurySteam, desarrolladora española que se hizo cargo Metroid Dread, habría recibido el kit de desarrollo de la futura consola de Nintendo.

El dato de la posible recepción del kit de desarrollo de la Nintendo Switch 2 por parte de MercurySteam ha podido saberse a través del filtrador Nash Weedle, que ha dicho lo siguiente: “Que un estudio español ya disponga del kit, frente a la política de secretismo de Nintendo, es un impulso en sus relaciones e indica que estamos en las últimas fases previas a la presentación de la consola”.

Lo expuesto por Nash Weedle deja entrever que el anuncio de la próxima consola de Nintendo podría producirse pronto. Esto contrasta con lo expuesto por la propia compañía, que dijo el pasado mes de marzo que a la consola actual le quedaba mucha vida y hasta posiblemente le convenga medir sus pasos para evitar cortar la racha triunfal de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aunque las últimas informaciones que hemos publicado, a falta de confirmación oficial, indican que la futura máquina tendrá retrocompatibilidad.

Que MercurySteam haya recibido supuestamente el kit de desarrollo de la presunta Nintendo Switch 2 hace pensar que Nintendo está contenta con el trabajo de la desarrolladora, la cual también se hizo cargo de Metroid: Samus Returns, el remake para Nintendo 3DS de Metroid II: Return of Samus, videojuego que apareció originalmente para la primera Game Boy en 1991. Con estos antecedentes, lo lógico es pensar que la Gran N de los videojuegos encargaría a MercurySteam otra entrega en dos dimensiones de las aventuras de Samus Aran.

La filtración de Nash Weedle ha dado que hablar y en el canal de YouTube SwitchForce han especulado que la futura consola consola de Nintendo podría ser anunciada en un evento Direct que se celebraría en el presente mes de julio. Sin embargo, y viendo el buen momento que está viviendo la actual Switch con títulos como Metroid Prime: Remastered y el mencionado Tears of the Kingdom, parece que presentar la futura consola suena un tanto precipitado en estos momentos, pero igual la compañía nos sorprende.

De confirmarse la presunta filtración, puede ser un intento por parte de Nintendo de no repetir ciertos errores del pasado, como cuando se demoró demasiado en lanzar la Wii U como sucesora de la Wii original, circunstancia a la que se sumaron errores como una campaña de marketing que hizo ver a la primera como un periférico para la segunda.

¿Será anunciada la presunta Nintendo Switch 2 durante el transcurso del presente mes de julio? De ser cierta la información de que MercurySteam tiene el kit de desarrollo de la consola, Nintendo tendría mucho camino recorrido de cara a su comercialización.

Sobre las características de la futura consola hay tres incógnitas importantes: retrocompatibilidad, potencia y DLSS. Sobre la primera, Shuntaro Furukawa, CEO de Nintendo, dijo que la intención era hacer que la transición a la nueva máquina fuera suave. En lo que respecta a la potencia, las últimas informaciones señalan que se quedaría cerca de PlayStation 4 y Xbox One, lo cual sería una buena noticia viendo el perfil del dispositivo, pero independientemente de la potencia, posiblemente lo más atractivo sea la presencia de DLSS, y es que la tecnología de reescalado de NVIDIA ha demostrado más que de sobra sus capacidades y apunta a ser un factor incluso más determinante que el propio hardware para abrir la puerta a la llegada de conversiones de juegos hechos para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, si es que llegan.