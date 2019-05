Smart Home: ¿qué necesita tu casa para ser inteligente?

Hay una frase muy manida que dice: el futuro ya está aquí. El futuro nunca está aquí, pero si que el presente cada vez se parece más a aquello que imaginamos, para bien o para mal. Y nuestra casa cada vez aprende más y se hace más inteligente.

Una casa domótica ya no es solamente aquella en la que las persianas se suben y se bajan con un interruptor o en las que las luces se encienden y se apagan con palmadas. Ahora se llaman casas inteligentes y podemos contra mismo podemos controlarlas con la voz. Y ¿qué necesitamos para hacer todo esto? Distintos gadgets, cada uno con poder sobre un elemento que nosotros hemos clasificado de la siguiente manera.

Asistente virtual

Un asistente virtual es una inteligencia artificial controlada por voz que puede realizar múltiples tareas y responder algunas dudas. Las más conocidas son Alexa de Amazon y Google Asistant, al que podemos invocar diciendo «Ok, Google». Las dos nos permitirán controlar luces, electrodomésticos, realizar búsquedas en Internet o llamar por teléfono.

Para poder utilizarlos, necesitamos uno altavoces con micrófono desde el que nos hablarán y por los cuales nosotros podemos hablarle. En el caso de Alexa, podemos utilizarla desde los Echo de Amazon, pero también hay otras marcas fabricantes que incorporan este asistente en altavoces. En cuanto a Google, por el momento podremos hablar con él desde sus Google Home, aunque en Estados Unidos ya está disponible en altavoces de otras marcas y en breve llegará a España, pero también con cualquier teléfono Android.

En cuanto a sus funcionalidades, Google tiene a su entera disposición todo Android, mientras que Alexa solo trabaja con sus skills, aplicaciones especiales para ella. Si quieres tener una casa inteligente, es muy importante, a la hora de elegir un asistente virtual, conocer las compatibilidades de los dispositivos inteligentes que ya tengamos en casa, como por ejemplo, la televisión. Si ya contamos con una Smart TV y queremos incorporar un asistente virtual para controlarla por voz, tenemos que saber primero si entre ellos «se entienden».

Si nuestra tele es Android TV, es decir de Google, se comunicará mejor con sus propios asistentes, pero también hay skills de Amazon que permiten controlarla. Por el contrario, si tenemos una televisión normal con un Chromecast, este no podría comunicarse de ninguna con Alexa, pero sí con Google Home.

Amazon Echo

Dentro de los altavoces de Amazon Echo que incorporan Alexa tenemos distintas modalidades y precios que son los siguientes:

Echo Show

No es solo un altavoz, también es una pantalla que nos muestra información. Cuenta con una pantalla de 10,1 pulgadas y su SoC Intel Atom x5-Z8350, un chip fabricado en proceso de 14 nm que utiliza la arquitectura Cherry Trail y que cuenta con cuatro núcleos y cuatro hilos a 1,44 GHz, aunque puede llegar a los 1,92 GHz en ráfagas cortas gracias al modo turbo. Suma 2 MB de caché, monta una GPU integrada Intel HD Gen8 con 12 unidades de ejecución (DirectX 11.2) y tiene un TDP de 2 vatios

Echo Spot

El Echo Spot está diseñado para adaptarse a cualquier habitación de tu hogar. Es pequeño e incorpora una pequeña pantalla desde la que puedes ver información como la temperatura, la hora o titulares.

Echo Plus

El Echo Plus es un altavoz inteligente que se controla con la voz y que usa el Alexa Voice Service. Dispone de un controlador de Hogar digital Zigbee integrado que te permite configurar y controlar tus dispositivos de Hogar digital compatibles sin complicaciones así como escuchar música en streaming con un sonido excepcional.

Los altavoces de calidad superior con tecnología Dolby generan un sonido equilibrado y omnidireccional con voces claras, graves dinámicos y difusión en 360°. Además, puedes ajustar los graves y agudos con el ecualizador de la app Alexa. Esta es la versión más grande de los altavoces y cuenta con un woofer para graves de neodimio de 76 milímetros.

Echo

Se trata de un altavoz más pequeño que el Plus, pero con las mismas prestaciones de Alexa que las versiones superiores. En este caso el woofer es de 63 mm.

Echo Dot

La versión más pequeña de los Echo, no cuenta con un altavoz muy potente, aquí lo importante es el micrófono y debido a su tamaño podemos colocarlo en cualquier lugar de la casa. Igualmente, Alexa se puede comunicar con nosotros con normalidad y podemos reproducir música en él sin problemas.

Echo Input

Este es uno de los dispositivos más recientes de Amazon y se diferencia del resto en que no es un altavoz, si no un micrófono que convierte en altavoz inteligente a cualquiera de la casa, tan solo necesita un puerto 3,5 mm o Bluethoot.

Google Home

Como hemos comentado antes, el asistente virtual de Google, además de venir incluido en los móviles, puedes utilizarlo desde los propios altavoces de Google. Son dos: Google Home y Google Home Mini.

El Google Home cuesta 99€ y está disponible en la web de Goolge o en otras tiendas como PCComponentes. Se trata de un altavoz con un transductor de 50 milímetros + 2 radiadores pasivos duales de 50 milímetros. El Google Home está compuesto de una base blanca cuyo color podremos modificar simplemente pulsando un botón y una malla igualmente blanca.

Por su parte el Google Home Mini es un altavoz más pequeño y discreto, disponible en cuatro colores distintos: coral, turquesa, blanco y negro. Cuenta con un altavoz de 360 grados y controlador de 40 mn y cuesta 59€.

Otros altavoces inteligentes que incorporan Alexa o Google Asistant:

Energy Smart Speaker

La marca española ha sacado una gama de altavoces que incluyen el asistente de Amazon y convierte tu casa en inteligente. Además de las funcionalidades que ofrece Amazon Alexa, todos los dispositivos Energy Smart Speaker también permiten reproducir vía Bluetooth y por cable, con la entrada de audio jack. Por su parte, Energy Smart Speaker 7 Tower también ofrece reproducción MP3 desde memorias USB y tarjetas microSD.

Energy Smart Speaker 3 Talk dispone de un altavoz 1.0 con 5W de potencia, membrana pasiva y batería de 6 horas de autonomía. Energy Smart Speaker 5 Home, el sistema 2.0 con dos altavoces de rango completo de 8W cada uno y una membrana pasiva en el frontal, ofrece 16 W de potencia mientras que Energy Smart Speaker Tower 7 se compone de dos altavoces de rango completo de 20W cada uno, un altavoz de agudos de 5W y Bass Reflex con los que brindar al usuario un sonido 2.0 en torre con 40 W de potencia.

Sonos

Sonos cuenta con un altavoz inteligente y una barra de sonido que incluye Alexa y en breve también incorporarán Google Assistant, una funcionalidad que ya está disponible en Estados Unidos.

Sonos Beam es la barra de sonido inteligente compatible con más de 80 servicios de música en streaming y con el Amazon Alexa integrado para control desde cinco micrófonos de largo alcance incluidos. Incluye cuatro woofers elípticos de largo alcance y un tweeter. Tres radiadores pasivos aumentan la potencia de graves, lo que elimina la necesidad de agregar un subwoofer complementario según Sonos.

El Sonos One es un altavoz inteligente con monitor activo de 2 vías (medios y agudos), 2 amplificadores digitales de clase D integrados y 6 micrófonos de largo alcance para que puedas hablar con Alexa.

Bose

El Bose Home Speaker 500 es un altavoz inteligente que incorpora Alexa y que con la calidad de la marca consigue llenar la habitación con un potente sonido; dentro del altavoz, dos transductores personalizados señalan en direcciones opuestas para hacer rebotar el sonido en las paredes para crear una buena escena sonora. Está construido en aluminio anodizado sin juntas, dándole así un toque mucho más elegante. En la parte frontal sobresale su pantalla LCD en color, situada en el centro. Esta muestra información sobre el contenido que se está reproduciendo en el altavoz, como la carátula del álbum, el nombre de la pista, el nombre de artista, información del servicio de música, el nombre de la emisora de radio y la ubicación, etc.

Bose Soundbar 500 esta barra de sonido incluye Alexa por lo que podremos controlar toda la casa desde ella. Cuenta con calibración de audio ADAPTIQ y captación de voz de alta capacidad. Con un tamaño relativamente compacto, no superior a los 80 cm de ancho, y solo con 4,3 cm de alto, la barra presenta un aspecto minimalista y discreto, ideal para televisores de entre 40 y 50 pulgadas, el rango donde se mueven la mayoría de televisores de salón

Además Bose ha presentado en Estados Unidos un altavoz inteligente más pequeño que incorpora Google Asistant, el Bose Home Speaker 300. No supera los 20 centímetros y roza los 900 gramos.

Cámaras

Pasamos de los asistentes a las cámaras. Si queremos tener la casa controlada ya no estamos obligados a contratar con una empresa de seguridad, ahora mismo tenemos distintas opciones para vigilar las zonas más importantes de nuestro hogar estemos donde estemos y desde nuestro móvil. La inteligencia de estas cámaras radica en que no se limitan a grabar o a emitir imágenes, si no que son conscientes de lo que están grabando y se comunican con los asistentes virtuales.

Netatmo

La marca francesa Netatmo cuenta con dos dispositivos que graban y emiten vídeo de gran calidad vídeo de cualquier zona de nuestra casa. Esta marca se caracteriza por dos aspectos fundamentales, el diseño y la seguridad que son claves en todos sus productos.

La cámara interior puede colocarse en cualquier superficie de la casa y nadie sabrá que es una cámara, tan solo nosotros. Podrás registrar las caras de los habitantes, incluso y las mascotas, y recibir alertas si de repente ve a alguien desconocido, será en ese momento cuando empiece a grabar imágenes que serán correctamente adaptadas a las condiciones de seguridad y debidamente eliminadas cuando quiera el usuario.

La cámara exterior cuenta con todas las funcionalidades de la interior e incluye algunas propias para espacios de exterior. Distingue también el movimiento de vehículos y cuenta con un foco disuasorio que se enciende por la noche cuando detecta un movimiento ya sea el de algún extraño o el tuyo entrando a casa. Además está totalmente adaptada a la lluvia, nieve o temperaturas extremas y su instalación tan solo requiere ser anclada a la pared y una conexión WiFi.

TP-Link

TP-Link tiene una amplia variedad de cámaras interiores y exteriores. Destacamos las nuevas Kasa para interior que permiten retransmitir lo que graban a cualquier dispositivo y que además es compatible con Google Assistan y Alexa.

D-Link

La variedad de D-Link es mucho más amplia y cuenta con 12 modelos que tienen sincronización con asistentes virtuales, tanto para interior como para exterior.

Timbres

Han llegado hace relativamente poco a España pero cada vez hay más marcas que tienen modelos disponibles. Estos timbres hacen las veces de mirilla inteligente y te evitan tener que acercarte a la puerta para ver quien llama cuando no esperas a nadie ya que podrás verlo en el móvil, incluso hablar con ellos antes de abrir la puerta. Gracias a su conexión WiFi, todo esto también puede hacerse cuando no estés en casa.

Netatmo cuenta también con uno de estos timbres, pero Google y Amazon cuentan con los suyos bajo dos marca que les pertenecen, Nest y Ring, respectivamente.

Termostatos

Hace tiempo que los termostatos dejaron de ser una ruedecita imposible de controlar y que tenía estragos fatales en la factura de la calefacción. Ya existen termostatos inteligentes, de fácil instalación que saben cuando estamos en casa o lejos de ella, gracias a su conexión con el móvil. De esta manera, podemos encender la calefacción cuando estamos llegando a casa y que esté a la mejor temperatura cuando lleguemos.

El más conocido es Nest, de Google, se trata de un termostato con un diseño muy cuidado que permite controlar la temperatura de la casa desde el móvil y es compatible con Google Asistant.

Netatmo también cuenta con su termostato inteligente y además cuenta con válvulas inteligentes para los radiadores, de esta forma el control del calor de la casa será lo más completo posible. Con ellas podemos encender la calefacción solo en las habitaciones que vayamos a usar, optimizando todavía más la temperatura y, por tanto, el gasto.

Tado es una marca completa especializada en este tipo de dispositivos que, además de contar con termostatos y válvula, tiene un dispositivo de climatización que también controla el aire acondicionado.

Interruptores, bombillas y enchufes

Como hemos dicho antes, la luz ya no se enciende dando palmadas (aunque si queremos podemos seguir haciéndolo) ahora podemos hacerlo directamente con la voz y no solo con encender y apagar, también controlar la intensidad e incluso el color. Existe una gran variedad de bombillas, interruptores y enchufes que gracias a los asistentes virtuales nos permiten hacer todo esto.

Las bombillas inteligentes son simples bombillas LED a las que se les ha incorporado algún tipo de conectividad. De este modo pueden ser controladas de forma remota, bien sea mediante una aplicación o con un sistema domótico.

Las más conocidas son las de la marca Philips Hue que cuenta con una gran gama de bombillas blancas y de colores, además pueden comprarse en packs de varias bombillas junto con los interruptores inteligentes. Con estos interruptores podemos controlar el encendido y apagado de la iluminación de la casa aunque las bombillas no sean inteligente, además son programables y pueden controlarse por voz gracias a que son compatibles con asistentes virtuales.

SPC y Hama son marcas que también cuentan con diferentes tipos de bombillas e interruptores. Por su parte, TP-Link también cuenta con una pequeña variedad de bombillas inteligentes.

En cuanto a los enchufes inteligentes no solo pueden controlarse por voz, también ofrecen diferentes funciones e información extra que podemos consultar en nuestro móvil. Cuentan con un modo «away» por el que detectan cuando no estamos en casa y pueden desenchufar los aparatos que deseemos, como el reproductor de música, televisor o la consola. También ofrecen información sobre el consumo eléctrico que podemos consultar desde nuestro móvil. SPC, TPLink y Hama tienen diferentes modelos de estos enchufes que pueden ser controlados tanto por el móvil como por asistentes virtuales.

Aspiradores robot

Por último, el que podría ser el mejor de los elementos de una casa inteligente, el aspirador robot. Aquí también tenemos muchas marcas y modelos, pero el aspirador perfecto para un hogar inteligente es el que incluye mapeo de la casa y puede ser controlado por la voz. Los modelos principales de iRobots, Neato y Roborock incluyen estas características.

Imagen principal: BENCE BOROS