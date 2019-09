Novedades VOD 37/19: ‘Undone’, un inesperado torbellino visual en Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y podemos adelantarte que esta semana hay sorpresas de las buenas, de las malas y de las regulares, así que echa un vistazo a todo lo que han lanzado las tres majors, porque hay donde elegir.

Amazon Prime Video

Con todo, nos quedamos con lo nuevo de Amazon Prime Video, que de momento sigue siendo la que menos contenidos originales propios va sacando, pero la que más parece estar acertando… con excepciones, claro.

Undone

A diferencia de series recientes como Good Omens, The Boys o Carnival Row, bastante promocionadas por la plataforma, Undone aparece casi de tapadillo en el catálogo de Amazon Prime Video. Pero no la destacamos como el lanzamiento más interesante de la semana por nada. Esta serie de animación para adultos del creador de BoJack Horseman se aleja de lo que uno cabría esperar por venir de donde viene y por cómo está hecha, pero sobre todo por la intensidad con la que te arrastra hacia el agujero. Undone es un drama turbulento y surrealista que mezcla fantasía, ciencia ficción, suspense, tiene toques de humor… A pesar de algún tropiezo ocasional, su frescura es de agradecer. Por cómo está llevada y por estar protagonizada por actores reales, en este caso Rosa Salazar (Alita: Battle Angel) y Bob Odenkirk (Better Call Saul) como caras más reconocibles, recuerda a cosas A Scanner Darkly, pero funciona incluso mejor. Además, llega perfectamente doblada al castellano. Para que nadie se la pierda.

El Corazón de Sergio Ramos

Y mientras Amazon dejaba caer Undone sin darle mayor importancia, nos daba la tabarra con la promoción de El Corazón de Sergio Ramos, una serie documental sobre este conocido jugador de fútbol que repasa su trayectoria deportiva, su vida privada, aficiones y demás. El título lo dice todo: para fans del corazón y del Real Madrid. No viene doblada, pero trae subtítulos.

Netflix

Netflix como siempre es la que más contenidos originales y exclusivos lanza, un poco para todos los gustos; pero como solemos decir, cantidad no suple calidad. No obstante, hay cosas cuando menos interesantes.

The I-Land

Destacamos en primer lugar The I-Land por ser el lanzamiento del que más se ha hablado esta semana, pero lo cierto es que si con ver el tráiler ya te huele raro, las críticas que van llegando lo confirman: es una basura. ¿Cómo lo han hecho? Han metido en una batidora un poco de La isla misteriosa, LOST, Battle Royale…; lo han aderezado con un bajo presupuesto y un saber hacer dudoso y… ¡voilà:! Toda una trampa para moscas.

Shanghai Fortress

Shanghai Fortress no engaña: es la típica superproducción palomitera de aventuras y ciencia ficción para pasar el rato flipando con los efectos especiales y poco más, pero al menos eso lo tienes asegurado. Si viste The Wandering Earth y te valió la pena el rato, en Shanghai Fortress vas a encontrar más de lo mismo, literalmente. Lo de superproducción es tal cual, al nivel de lo mejor de Hollywood, solo que no viene de los USA, sino de China. Se estrenó a finales de julio y Netflix se la ha agenciado en exclusiva para el mercado internacional. Eso sí, te la tendrás que tragar con subtítulos.

Marianne

La incógnita de la semana es Marianne, una serie de terror francesa que también está dando de qué hablar, pero de la que no cabe anticipar nada sin verla. Con este género nunca se sabe si empieza bien y acaba mal, si directamente empieza mal… o si termina siendo de las que marcan. Que no lo parece por lo trillado de la historia, pero… Como divertimento nocturno en pleno temporal, es una opción.

Kabaneri de la Fortaleza de Hierro: La batalla de Unato

Terminamos los destacados de Netflix con Kabaneri de la Fortaleza de Hierro: La batalla de Unato, una miniserie de anime, parte de la saga que le da nombre, de la que la plataforma estadounidense se ha hecho con los derechos de distribución internacionales. Si te va el anime fantástico, tiene buena pinta.

Más contenidos exclusivos:

Bill Burr: Paper Tiger , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Creedme , miniserie policíaca sobre un misterioso violador en serie y dos detectives a la caza.

, miniserie policíaca sobre un misterioso violador en serie y dos detectives a la caza. Evelyn , documental dramatizado sobre una familia que se sobrepone al suicidio de un hermano.

, documental dramatizado sobre una familia que se sobrepone al suicidio de un hermano. Hello, Privilege. It’s Me, Chelsea , documental sobre «el impacto del privilegio blando en la cultura estadounidense».

, documental sobre «el impacto del privilegio blando en la cultura estadounidense». La llamada del Cristal: Así se hizo Cristal Oscuro: La era de la resistencia , documental de cómo se hizo este lanzamiento de Netflix.

, documental de cómo se hizo este lanzamiento de Netflix. La mente, en pocas palabras (T1), serie documental sobre «lo que ocurre dentro del cerebro, desde los sueños a los trastornos de ansiedad».

(T1), serie documental sobre «lo que ocurre dentro del cerebro, desde los sueños a los trastornos de ansiedad». Monarca (T1), culebrón mexicano sobre una guerra entre hermanos para heredar el imperio familiar del tequila.

(T1), culebrón mexicano sobre una guerra entre hermanos para heredar el imperio familiar del tequila. Tall Girl , comedia sobre una chica muy alta y sus vicisitudes en el instituto.

, comedia sobre una chica muy alta y sus vicisitudes en el instituto. Terrace House: Tokyo 2019-2020 , mezcla de Gran Hermano y First Dates a la japonesa.

, mezcla de Gran Hermano y First Dates a la japonesa. The Ranch , cuarta y última temporada de la sitcom protagonizada por Ashton Kutcher.

, cuarta y última temporada de la sitcom protagonizada por Ashton Kutcher. Top Boy (T1), serie sobre narcotraficantes inmigrantes en los bajos fondos de Londres.

HBO

Como de costumbre en HBO no encontrarás sorpresas, solo estabilidad, que no es poco: un par de nuevas series, nuevos capítulos de las que que se mantienen en emisión y un puñadito de pelis de relleno.

The Deuce

Lo más destacado de HBO esta semana es el arranque de la tercera temporada de The Deuce, la serie protagonizada por James Franco sobre la historia de la industria del porno en Estados Unidos.

Mr. Inbetween

Por otro lado, el servicio estrena también la segunda temporada de Mr. Inbetween, un drama con toques de comedia negra de producción australiana que sigue las desventuras de un sicario con una vida personal muy ajetreada.

Más contenidos exclusivos:

The Shop (T2), programa de entrevistas con gente del mundo del deporte y del espectáculo estadounidense con LeBron James y Maverick Carter.

