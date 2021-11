Google amplía el soporte de Chrome en Windows 7 un año más

¿Todavía estás usando Windows 7? No deberías, porque esta versión del sistema operativo de Microsoft se quedó sin soporte hace tiempo. En concreto, hace casi dos años. ¿Qué significa esto? Que si los Windows son por lo general sistemas delicados para con la seguridad, sin atención por parte de Microsoft se convierten directamente en riesgos a evitar.

Pese a ello, hay mucha gente que en lugar de actualizar su sistemas hacia versiones posteriores que todavía gocen de mantenimiento, prefieren aguantar en el que se ha quedado sin soporte por… vaya usted a saber. En el caso de Windows 7, se trata de una de las versiones más populares que ha lanzado Microsoft y que le sucedieran Windows 8 y Windows 8.1 no parece haber ayudado a motivar a nadie al cambio.

¿Y Windows 10? Con el paso del tiempo, Windows 10 se ha ganado la confianza de la mayoría de usuarios de Microsoft como un reemplazo a la altura e incluso superior a Windows 7, pero por alguna razón, este último sigue conservando una cuota de mercado a nivel global nada desdeñable, para estar hablando de software abandonado. Según los datos de StatCounter, Windows 7 es, por mucho la versión más utilizada de Windows después de Windows 10.

Pero no estamos hablando solo de Windows 7. La noticia que te traemos es que si eres una de esas personas que por el motivo que sea todavía está usando Windows 7, puedes seguir confiando en Chrome por un año más, lo cual no está nada mal. A fin de cuentas, el navegador web es una de las aplicaciones más expuestas a la red y a los ataques, por lo que tenerla bien actualizada es un plus a tener en consideración.

A este respecto, te recordamos que Google fijó el fin del soporte de Chrome para Windows 7 el próximo 15 de enero de 2022; pero también dejaron la puerta abierta a que este soporte se pudiese extender, como así ha sucedido. La nueva fecha que deberán tener en mente los usuarios de Chrome en Windows 7, es el 15 de enero de 2023, misma fecha en la que Microsoft Edge se despide de esta versión del sistema.

Sea como fuere, el asunto de fondo es Windows 7, y no los navegadores que se puedan seguir usando en él. Y es que se use un navegador actualizado o no, Windows 7 es a día de hoy sinónimo de peligro, por lo que si estás en esa situación, piensa que lo mejor que puedes hacer es preparar el salto hacia… Windows 10, sí.