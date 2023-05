Sony quiere apostar fuerte por el «cloud gaming» y se reservará exclusivos para PS5

Con una compra de Activison Blizzard por parte de Microsoft que avanza hacia la aprobación, aunque todavía quedan escollos como la FCT y la CMA, todo parece indicar que, de consumarse la operación, los videojuegos en la nube pueden experimentar una rápida expansión. Sony, como es obvio, no quiere quedarse atrás, así que Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, ha dicho que la división de videojuegos PlayStation se moverá para tener una estrategia más agresiva que le permita expandirse en el cloud gaming.

Aunque suene extraño viendo las circunstancias actuales, Sony fue una de las pioneras en llevar los videojuegos a la nube con el servicio PlayStation Now. En su día el gigante japonés llevó PlayStation Now a PlayStation 4, PC y hasta a algunos televisores Bravia, los cuales son fabricados por la propia Sony. PlayStation Now llegó a tener unos 2,3 millones de suscriptores antes acabar fusionado en una suscripción de PlayStation Plus, más concretamente la Premium, que cuesta 119,99 euros al año y es el plan que proporciona la transmisión de los juegos.

Con el fin de expandir su servicio de videojuegos mediante transmisión, Sony parece tener entre los puntales de su estrategia a Q-Lite, una presunta consola portátil que apunta a ser muy limitada en cuanto a funciones y por ende estaría centrada en la ejecución de videojuegos mediante transmisión, más concretamente empleando Remote Play a través de una PlayStation 5. Al gigante japonés le convendría poner las miras en dispositivos como el Logitech G CLOUD y consolas portátiles como la ASUS ROG ALLY, que cuentan con soporte de competidores como GeForce Now y Game Pass.

Además de reconocer que tiene que ponerse la pilas en el cloud gaming, Sony va a afinando su estrategia en torno al PC, y vaya si tiene que hilar fino, sobre todo si quiere evitar una competencia interna que vaya en contra de las ventas de las consolas PlayStation. La compañía de origen japonés, que ha publicado unas gráficas procedentes de su segmento de servicios de juegos y redes, espera que el 40% de sus videojuegos first party hayan sido publicados en PC para el año 2025.

Poniendo los datos en perspectiva, lo que aparentemente está está diciendo Sony es que el 50% de los futuros lanzamientos de PlayStation Studios serán para PlayStation 5 y el 40% para PC. Esto quiere decir que no todo el catálogo de la conocida división de videojuegos aparecerá en compatibles y que un pequeño porcentaje se quedará como exclusivo para sus consolas, aunque la mayoría si tendrá, tiempo después del lanzamiento en consolas, un port para Windows.

Los últimos rumores y filtraciones apuntan a que Nixxes estaría desarrollando un port para PC de Ratchet & Clank y que Sony habría dado luz verde a portar Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7, pero la compañía salió al paso hace meses para desmentir oficialmente la llegada del último. Eso sí, una cosa es que lo se dice o muestra de cara al público y otra lo que ocurre internamente en las instalaciones y estudios del gigante japonés o asociados a ellos.

En resumidas cuentas, Sony parece estar dispuesta a empujar en sectores en los que Microsoft muestra fuerza con el fin de no quedarse atrás, y es que la diversificación de los medios en la industria de los videojuegos está forzando a la responsable de PlayStation a explorar más caminos además de las típicas consolas y sus exclusivos.