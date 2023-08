Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCLXXX)

Terminamos una semana más con un nuevo repaso a los mejores contenidos que hemos publicado en MC durante los últimos siete días. Con este artículo encontraréis la actualidad más importante, y las mejoras guías, especiales y análisis a un simple clic de distancia.

Como siempre, aprovechamos para desearos un buen lunes.

Nintendo Switch 2 frente a PS5 y Xbox Series X, ¿cómo posicionaría la nueva consola de la gran N? El lanzamiento de Nintendo Switch 2 tendrá lugar en algún momento de 2024, y está claro que se trata de una de las consolas más esperadas del momento. Es totalmente normal, al fin y al cabo el modelo original ha tenido un enorme éxito y ha vendido más de 122 millones de unidades.

Qué tarjeta gráfica necesito para cada resolución en juegos. Una de las principales claves que debemos tener en cuenta a la hora de elegir la tarjeta gráfica de nuestro PC es la resolución de pantalla a la que queremos jugar. Es muy importante porque al final la resolución utilizada es la que define en gran medida la exigencia de la carga de trabajo que deberá afrontar dicha tarjeta gráfica

Cómo usar Privatezilla para mejorar la privacidad de Windows 10. Gestionar los apartados de privacidad de Windows 10 es una tarea obligada a realizar por cualquier usuario cuando instala el último sistema operativo de Microsoft. Afortunadamente, hay herramientas como Privatezilla.

Audi Q3, cortejos. El Q3 es un modelo que mide 4,48 metros por lo que se coloca en la parte alta en cuanto a longitud de los SUV de tamaño medio y tiene una versión Sportback que estira un poco más esta medida. Como suele ocurrir con los modelos de Audi el objetivo tanto estético como de ajustes mecánicos es el de ofrecer un coche con una impronta deportiva y esto se nota enseguida en el exterior de este Q3.

NVIDIA GeForce RTX 40 frente a AMD Radeon RX 7000: modelos y equivalencias. Como veo que muchos de nuestros lectores tienen dudas sobre cómo posicionan realmente las GeForce RTX 40 y las Radeon RX 7000, he decidido hacer un artículo independiente centrado en ambas generaciones para ofreceros una relación de equivalencias.

Tres cosas sencillas que debes hacer para que tu PC rinda mejor. Si no estás satisfecho con la experiencia que ofrece tu ordenador y quieres hacer que tu PC rinda mejor pero no sabemos cómo hacerlo tranquilo, en este artículo te vamos a contar tres cosas muy sencillas y fáciles de poner en práctica que te serán de gran ayuda.

Android es un sistema más seguro de lo que imaginas. Android tiene mala fama cuando se trata de seguridad debido principalmente a su popularidad, la gran cantidad de dispositivos sin soporte que lo usan, la nada desdeñable presencia de aplicaciones maliciosas y en el pasado a la gran cantidad de incidencias de seguridad que ha protagonizado Java, una de las principales tecnologías en las que se basa.

Take-Two Interactive no ve «significativa» la posible existencia de PlayStation 5 Pro. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive (matriz de Rockstar Games), ha dado su opinión para IGN en torno a las futuras consolas de mitad de generación (mid-generation) que se rumorea lanzarán Sony y Microsoft como actualizaciones de PS5 y Xbox Series X.

Primer vistazo al explorador de archivos de Windows 11 23H2. Microsoft está terminando de preparar el lanzamiento de Windows 11 23H2, la próxima versión de su sistema operativo de escritorio cuya versión final esperamos para el próximo otoño, y ya hemos podido echar un vistazo a los cambios que traerá esta nueva versión en el explorador de archivos, un elemento muy importante.

Nfortec Draco X, análisis: una torre de gran tamaño para PCs de alto rendimiento. Un gran PC necesita de una gran torre que esté a la altura de los componentes que va a albergar. Probamos en profundidad este modelo con el que Nfortec da una excelente respuesta a los usuarios que necesitan un chasis de primera y que, además, cuente con un diseño atractivo.

Así mejora Diablo IV con DLSS 2, DLSS 3 y NVIDIA Reflex. Las tecnologías de NVIDIA pueden marcar una increíble diferencia a la hora de jugar a algunos de los títulos más recientes. Para comprobarlo, hemos valorado las mejoras que aportan dichas tecnologías al reciente y muy valorado Diablo IV. Y, como podrás ver, son más que sustanciales.

Review Atlas Fallen: tormenta de arena. Hemos probado uno de los lanzamientos más interesantes del mes, para comprobar si está a la altura de las expectativas que se habían creado a su alrededor. Y aunque hay opiniones para todos los gustos, lo cierto es que nos ha dejado un buen sabor de boca y, aún más importante, ganas de seguir jugando.

Novedades VOD 32/23: ‘Agente Stone’, otra de acción bien refrita, pero con cara bonita. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, estando como estamos en lo más profundo del verano, la oferta es más bien escasa, con Agente Stone como elemento de relleno destacado, así que he aquí.

Juegos gratis y ofertas: Europa Universalis IV, Orwell: Keeping an Eye on You… Buena, muy buena semana para todos aquellos que busquen juegos gratis, y es que si se dan prisa, podrán hacerse con hasta cuatro nuevos títulos, algunos de ellos muy destacables. Y si no encuentras algo que te guste entre ellos, siempre te quedan las ofertas, que también hemos seleccionado para ti.

PS5 y Xbox Series X están tan agotadas que hasta la resolución 1080p les empieza a quedar grande. ¿Puede una generación de consolas ser decepcionante prácticamente desde su misma llegada al mercado? Pues, aunque hay opiniones para todos los gustos, lo cierto es que la vigente en la actualidad muestra limitaciones que apuntan, claramente, en esa misma dirección.

