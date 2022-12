Elon Musk bloquea el relanzamiento de Twitter Blue por desavenencias con Apple

Tras el esperpéntico episodio de suplantaciones que se vio pocas horas después de ser puesto en funcionamiento, parecía que Elon Musk le había dado el OK a la reactivación de Twitter Blue para esta semana. Sin embargo, el magnate parece haberse echado atrás y el posible motivo podría ser la comisión del 30% que se lleva Apple por las compras realizadas a través de las propias aplicaciones, aunque desde la red social de microblogging lo que esgrimen oficialmente es el hecho de que Apple ha dejado de pagarles por publicidad.

Twitter ha difundido a nivel interno un mensaje diciendo que su servicio de suscripción se retrasa debido a la necesidad de hacer algunos ajustes. Entre esos ajustes hay dos que consisten en requerir el número de teléfono a los suscriptores de Twitter Blue y otro en el que precio aumenta de 7,99 dólares a 8 dólares. La intención era volver a poner el servicio en funcionamiento este viernes, pero la compañía de la red social se encontró con que Apple decidió suspender su publicidad en Twitter, lo que fue respondido por Musk con una amenaza de retirar la aplicación de la App Store.

En España y América Latina la situación se ve de otra manera, pero en Estados Unidos la cuota del iPhone es de en torno al 50%, por lo que la mitad de los usuarios de smartphones de ese país se quedarían sin acceso a la aplicación oficial de Twitter. Como alternativa está el uso del navegador web para acceder y usar la red social, pero aquí es posible encontrarse con otros problemas debido a que Apple ha boicoteado su propio navegador web para que no haga competencia a las aplicaciones “nativas”.

Otro aspecto que hay por ahí es el hecho de que Apple se queda con el 30% de la cuantía de las compras dentro de las aplicaciones durante el primer año, porcentaje que luego baja al 15%. Poco después de recibir la noticia de la retirada de la publicidad de Apple, Musk investigó para ver cuánto le costaba ofrecer Twitter Blue a través de la aplicación alojada en la App Store de Apple. El magnate descubrió, o posiblemente más bien recordó, que el gigante de Cupertino se quedaba con el 30% de la cuantía de cada suscripción vendida bajo las condiciones expuestas.

Apple no ha hecho comentarios sobre su decisión y Twitter no parece ser un sitio especialmente trasparente desde Elon Musk es el dictador absoluto de la empresa. Como datos, parece que Apple acaparó el 4% de los ingresos publicitarios de Twitter durante el primer trimestre de 2022 y varios anunciantes han decidido retirarse viendo el esperpento de la gestión en torno a la red social en general y de Twitter Blue en particular.

Veremos cómo acaba este choque entre Elon Musk y Apple, aunque no viene mal recordar que el magnate se posicionó a favor de Epic Games cuando esta decidió llevar al gigante de la manzana mordida a los tribunales. Twitter Blue, en el fondo, es un intento de minimizar la dependencia de los anunciantes, pero su gestión posiblemente sea un motivo con más peso para salir corriendo que su existencia.