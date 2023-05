Los mejores contenidos de la semana en MC(CCCLXXII)

Encaramos la recta final de la semana con un nuevo repaso a los mejores contenidos que hemos publicado, un recopilatorio que se ha convertido en un clásico, y que os permitirá poneros al día con la actualidad más importante. Como siempre, la tendréis a solo un clic de distancia, y aprovechamos para desearos un buen lunes.

Google, ahora sí, pisa el acelerador en inteligencia artificial. En este especial recopilamos lo más importante del evento Google I/O centrado en la inteligencia artificial, una tecnología que se ha convertido en una de las más importantes del presente y que está llamada a definir en gran medida nuestro futuro. Te contamos todas las claves, y las novedades de Google, en este artículo especial, no te lo pierdas.

Samsung Galaxy S24: posibles especificaciones, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos. El Galaxy S24 será el próximo smartphone tope de gama de Samsung, y como su propio nombre indica se convertirá en el sucesor del Galaxy S23. En este artículo os contamos todo lo que sabemos de momento, tanto a nivel de diseño como de hardware, y sobre su posible precio y fecha de lanzamiento.

No te pierdas las mejores ofertas de los Días Naranjas de PcComponentes. El conocido minorista español tiene abierta una nueva campaña de ofertas donde podrás encontrar una gran variedad de productos a precios muy interesantes. No te lo pienses demasiado, que muchos productos tienen una disponibilidad limitada, y la campaña de ofertas terminará el próximo 16 de mayo.

Cómo solucionar problemas y recuperar equipos con el Inicio avanzado de Windows 11. En este nuevo tutorial te explicamos todo lo que debes hacer para solucionar problemas en el nuevo sistema operativo de Microsoft, y para poder recuperar equipos de una manera total sin tener que llegar a otros extremos, como por ejemplo realizar una reinstalación completa del sistema operativo.

Corsair MP700, análisis: SSD PCIe Gen5 de alto rendimiento. Probamos el nuevo SSD de Corsair, un modelo de gama alta que se ha convertido en la unidad de almacenamiento más rápida que hemos podido analizar hasta el momento. En este artículo os contamos todo lo que debéis saber, tanto a nivel de rendimiento como de capacidad, vida útil, refrigeración, configuración e instalación.

Nuevo hardware y periféricos que lanzará Sony entre 2023 y 2024: PS5 Slim, PS5 Pro, Q-Lite y más. Sony tiene proyectos muy importantes entre manos con los que no solo ampliará su ecosistema centrado alrededor de PS5, sino que además irá más allá y se atreverá a afrontar nuevos desafíos que le permitirán expandir horizontes en el sector de los videojuegos. En este artículo repasamos los más importantes.

El nuevo Call of Duty será presentado a principios del mes de agosto, os contamos todo lo que sabemos. La edición de Call of Duty para 2023 sigue rodeada todavía de un importante halo de misterio, y es que todavía no está claro qué escenario adoptará esta nueva entrega ni en qué momento histórico estará basado, pero tenemos nueva información que nos permite arrojar algo de luz.

Audi Q4 Sportback 40 e-tron, rastreo. Probamos el nuevo SUV de la compañía alemana en su versión Black Line Edition, que viene con un motor capaz de ofrecer una potencia de 204 caballos, dispone de cambio automático y tiene un precio de 61.590 euros, sin incluir las ayudas a las que podremos acceder al tratarse de un eléctrico. Si quieres saberlo todo sobre este coche, no te pierdas este análisis.

Análisis Sony MDR-MV1: auriculares de estudio para sonido espacial. Probamos los nuevos auriculares de estudio de la compañía japonesa, un tipo auriculares que han sido diseñados específicamente para su uso en entornos de grabación y producción de música. Aquí lo importante no es ofrecer un «procesado» que de forma más o menos artificial mejore la experiencia sonora, sino conseguir una reproducción precisa y detallada.

Análisis Google Pixel 7a: mejorando lo que ya era muy bueno. En este artículo probamos el nuevo smartphone de Google, un terminal que está dirigido a la gama media-alta premium, y que destaca por ofrecer un buen rendimiento y un apartado fotográfico propio de terminales superiores y mucho más caros. Te contamos todo lo que debes saber en este artículo, no te lo pierdas.

Nintendo Switch 2: posibles especificaciones, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que creemos saber. Repasamos toda la información que tenemos hasta el momento sobre la nueva consola de Nintendo, un dispositivo muy esperado que podría llegar al mercado el año que viene, y que gracias a su nueva configuración de hardware marcará un salto importante frente a la original.

¿Se pueden recuperar archivos borrados de una unidad de almacenamiento? Si no hemos realizado las copias de seguridad correspondientes nuestra vida digital puede dar un vuelco ante la pérdida de datos profesionales o personales. Afortunadamente, siempre que no exista un fallo crítico físico que impida cualquier acceso a la unidad, hay oportunidades de recuperar esos archivos.

6 manipuladores de imágenes alternativos a Photoshop. Photoshop es, por derecho propio, el rey de la edición fotográfica. Sin embargo, y para las necesidades de una gran mayoría, hay alternativas gratuitas, muchas de ellas más sencillas de emplear, y que pueden satisfacer sus necesidades. En este artículo te mostramos seis de ellos, entre los que seguro que encuentras lo que estabas buscando.

Novedades VOD 19/23: ‘Twin Peaks’… y hágase un regalo, o mejor dos. El mundo se divide entre quienes se estremecen ante la simple mención de Twin Peaks, y quienes todavía no conocen esta serie, una de las más relevantes de la historia de la televisión. Y es solo una de las muchas novedades de esta semana, que recogemos en nuestro especial VOD semanal.

Juegos gratis y ofertas: Hotshot Racing, Planescape Torment: Enhanced Edition… Nueva semana, y nueva selección de juegos que puedes obtener, totalmente gratis. Eso sí, recuerda que debes ser rápido, ya que tantos los regalos como las ofertas están limitadas en el tiempo. Así que, si todavía no lo has hecho, entra ya a este artículo y hazte con ellos.

Las 10 películas basadas en videojuegos más taquilleras de la historia (y dónde verlas). La historia de las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla cuenta con luces muy brillantes y sombras que dan miedo. Sin entrar a valorar su calidad, repasamos los diez títulos que han arrasado en taquilla y, si tienes curiosidad por alguno de ellos, te contamos dónde verlos.

Cómo evitar que tu PC vaya cada vez más lento. Esta es la guía que todo usuario de PC debería tener guardada en sus marcadores y revisar siempre que la necesite (y es algo que ocurre de manera habitual). Si quieres que el rendimiento de tu PC sea siempre como el primer día, aquí te mostramos las claves para evitar que se vaya degradando hasta ser solo una sombra de lo que fue.

