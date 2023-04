Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXLXVII)

erminamos una semana más con un nuevo repaso a los mejores contenidos de la semana que hemos publicado en MuyComputer, todo un clásico donde encontraréis los artículos más relevantes de los últimos siete días a un solo clic de distancia. Como siempre, aprovechamos para desearos ánimo con la semana.

10 aplicaciones de gestión de tareas para aprovechar nuestro valioso tiempo. El tiempo es oro, pero en ocasiones lo desperdiciamos, solo para echarlo de menos posteriormente. Si es tu caso, si crees que podrías aprovecharlo mejor, no te pierdas estas diez aplicaciones, que te permitirán estirar las horas del día y sacarle mucho más partido a cada una de ellas.

ASUS Zenbook 14X OLED, análisis: versatilidad ultraportátil. ¿Es posible aunar, en un ordenador portátil, ultra portabilidad, eficiencia y rendimiento? No parece un objetivo sencillo pero, si revisas el análisis de este ultraportátil, comprobarás por ti mismo que ASUS ha logrado la cuadratura del círculo, con un equipo que no te dejará indiferente.

Estrena televisor al mejor precio con estas ofertas de PcComponente. Siempre es buen momento para hacerse con un nuevo televisor, más aún en estos tiempos, en los que cada vez son más smart. Eso sí, siempre es mejor si para esta deseable actualización te dejas asesorar por nosotros y nuestra constante búsqueda de las mejores ofertas, como las que te mostramos aquí.

AMD Zen 5 mantendrá el techo de 16 núcleos y mejorará el IPC, según los primeros rumores. Todavía tendremos que esperar algún tiempo hasta la llegada de los primeros chips con arquitectura Zen 5 de AMD, pero eso no evita que ya se estén produciendo las primeras filtraciones sobre la misma, y son tan interesantes que merecen ser analizados.

Pasar de PS4 a PS5: cinco dudas importantes que te ayudamos a resolver. Por fin ha llegado el momento, la disponibilidad de PlayStation 5 se ha normalizado, al igual que sus precios, y muchas personas se están planteando dar un salto largamente esperado. Ahora bien, antes de hacerlo es importante que lo tengas todo claro.

Estrenos de cine de abril: ‘Super Mario Bros: La película’, el icono de los videojuegos vuelve a la gran pantalla. Damos la bienvenida a abril con un repaso a todas las películas (y ya verás que nos encontramos con una selección de lo más variada) que se estrenarán en salas a lo largo del mes, con un repaso a su sinopsis y, en algunos casos, a lo que nos podemos esperar.

Ryzen 7 7800X3D, análisis: rendimiento frente al Ryzen 7 7700X e Intel Core i9-13900K. AMD vuelve a poner a prueba su tecnología de caché 3D en uno de los procesadores más esperados de esta generación, especialmente por el mercado del gaming, que acogió de brazos abiertos a sus predecesores. ¿Podrá este nuevo integrado reeditar el éxito de aquellos?

Resident Evil 4, un remake para redescubrir [Análisis]. Un remake es, siempre, una oportunidad para descubrir un clásico o un ejercicio de reencuentro para quienes ya lo disfrutaron en su momento. Ahora bien, no siempre están a la altura del recuerdo y de los posibilidades actuales. ¿Será este el caso de este, uno de los remakes más esperados del año? Lo probamos y te lo contamos.

Cómo migrar Windows a una SSD sin perder datos. Si aún empleas un disco duro mecánico, dar el salto a una SSD supondrá una mejora espectacular en el rendimiento de tu PC. Eso sí, transferir todo el contenido de una unidad a otra es algo que siempre da un poco de miedo, por el riesgo a perder datos. Sin embargo, si sigues nuestro tutorial, todo irá como la seda.

Fundamentos de la inteligencia artificial, todo lo que debes saber para entenderla. Machine learning, entrenamiento no supervisado, dataset, redes neuronales… la revolución de la inteligencia artificial ha llegado con una enorme colección de conceptos que son clave para comprenderla. Aquí te aclaramos en qué consiste cada uno de ellos.

Ssanyong Rexton, reserva. En un mercado en el que los SUV parecen haberle ganado la partida a los todoterreno, Ssanyong se mantiene fiel al concepto y nos ofrece un vehículo realmente solvente tanto sobre el asfalto como cuando llega el momento de disfrutar del modo offroad, un terreno en el que los SUV se las ven y se las desean, mientras que vehículos como este Rexton dan la talla.

Las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday. Ni un viernes sin recorrer, de cabo a rabo, las principales tiendas online para encontrar y ofrecerte las mejores ofertas de informática, electrónica de consumo y estilo de vida. Ya busques un componente, un ordenador completo, un smartphone o muchas otras cosas, no dejes de repasar nuestro Red Friday.

Review Entiende la Música Clásica: de paseo por los clásicos con Jaime Altozano. ¿Se puede aprender a entender la música clásica de una manera informal, divertida y que perdure en la memoria? Ese es el objetivo de este curso del popular músico y creador de contenido Jaime Altozano. En esta review te contamos si lo ha conseguido.

Entrena tu primer modelo de inteligencia artificial, ¡gratis y sin código! Durante los últimos meses la inteligencia artificial se ha convertido en tema de conversación recurrente. Ahora bien, con tanta teoría y tanta noticia… ¿no tienes ganas de probar a entrenar tu propio modelo? Pues aquí te contamos cómo puedes hacerlo de una manera increíblemente sencilla.

2 formas de instalar el intérprete de línea de comandos Bash en Windows. Bash es, sin duda, el intérprete de comandos más empleado en Linux. Ahora bien, ¿sabías que también puedes utilizarlo en Windows, aprovechando de este modo su potencia y versatilidad? Si todavía no has probado esta línea de comando, no sabes lo que te estás perdiendo.

Novedades VOD 14/23: ‘Chupa’, un chupacabras para toda la familia. Se nota que las plataformas quisieron dar el do de pecho con los contenidos para Semana Santa, por lo que esta semana que entra será más floja en lo referido a estrenos. No obstante hay algunas novedades interesantes, y lo mismo en lo referido a títulos que se suman a los catálogos.

Intel Core i3-13100F, análisis con una GeForce RTX 4090: ¿hay cuello de botella? Este procesador de Intel tiene forma parte de la 13ª generación Intel Core, pero sin embargo, si miramos su interior, veremos que tiene bastantes elementos de Alder Lake, en vez de Raptor Lake. En este profundo análisis te lo contamos todo sobre este chip de la gama de entrada.

Juegos gratis y ofertas: Dying Light: Enhanced Edition, Battlestar Galactica Deadlock, shapez… Nueva semana, y nueva propuesta de juegos gratis en las principales tiendas digitales. Volvemos a repasarlas todas para contarte con qué juegos te puedes hacer gratis, y también las mejores ofertas que podrás encontrar en las mismas.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Más artículos de TPNET que pueden interesarte