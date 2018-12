Steam presenta “Lo Mejor de 2018”

Como cada año, Valve nos presenta un pequeño repaso de los que han sido los títulos más vendidos, más jugados y los mejores nuevos lanzamientos del año en su plataforma. Así pues, Steam nos planea cinco categorías divididas en 4 secciones (o 12 en el caso de los lanzamientos, divididos por meses) organizadas mediante un ranking basado únicamente en los ingresos brutos generados.

Los más vendidos

Con un listado de hasta 100 juegos, nos limitaremos a comentar las apariciones (y ausencias) en la categoría Platino, la más alta presentada, así como algunas otras las sorpresas en el resto del ranking.

Como ya os comentábamos, el nombre de “más vendidos” en realidad hace referencia a los ingresos generados en Steam, algo que hace destacar la recurrente aparición de uno de los grandes exclusivos de Valve, DOTA 2, que junto con CS:GO Danger Zone y Warframe, logran hacerse un hueco en lo más alto siendo títulos Free to Play, lo que implica que sus ingresos se centran en exclusiva en las compras de contenidos adicionales.

No pueden faltar grandes títulos como Monster Hunter: World y Assassin’s Creed Odyssey, nominados y ganadores de algunos de los premios de los Game Awards, o grandes fenómenos como Grand Theft Auto V, o las grandes comunidades competitivas de PlayerUnknown’s Battlegrounds o Rainbow Six Siege.

Sorprenden sin embargo, la aparición de Civilization VI, posiblemente impulsado por el reciente anuncio de su siguiente entrega y su actual descuento en la plataforma; Farcry 5, que se mantiene insuperable desde su lanzamiento en marzo; y The Elders Scrolls Online, cuyo paso por los MMORPG parecía haber sido bastante más discreto.

Bajando de categorías, nos encontramos con otras sorpresas como Dead By Daylight, cuyas últimas actualizaciones parecen haber impulsado en gran medida el crecimiento de su comunidad situándolo entre los títulos Oro; o las bajadas hasta el tercer puesto de Plata para Shadow of the Tomb Raider y Dragon Ball Fighter Z.

Los más vendidos VR

Encabezando los títulos de realidad virtual encontramos apuestas seguras como Beat Saber, la divertida fusión de Just Dance y Guitar Hero con espadas láser, o las versiones de grandes juegos como Fallout 4 y Skyrim. También podemos apreciar una gran presencia de títulos del género shooter, como Arizona Sunshine, Onward, SuperHot, Pavlov o el surrealista Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades.

Sin embargo, después de los recurrentes temas de censura dentro de la plataforma de Steam, resulta curiosa la aparición de VR Kanojo, un simulador de citas, de temática anime, y con contenidos para adultos.

En el resto de categorías, destaca sobre todo la aparición de otras aplicaciones como Virtual Desktop o Tilt Brush, siendo los únicos títulos fuera de la temática gaming que se posicionan dentro de la categoría Oro.

Los mejores lanzamientos

Con una extensa cantidad de títulos para cada mes, nos vamos a limitar a resaltar los que creemos han sido realmente los lanzamientos más influyentes y destacados.

Abriendo el año, nos encontramos con Dragon Ball Fighter Z y Celeste, dos grandes juegos que lograron aparecer y ser galardonados en los recientes Game Awards, siendo nominado el segundo para ser el juego del año (GotY). Si bien a muchos os extrañará no ver Monster Hunter: World aquí, os recordamos que se trata sólo de los lanzamientos estrenados en Steam.

Febrero y Marzo nos deleitaron con la vuelta de grandes clásicos como Secret of Mana, Chrono Tigger, Neverwiter Nights y Devil May Cry, y los estrenos de grandes títulos como Farcry 5, Surviving Mars, Ni no Kuni II, y el polémico Kingdom Come Deliverance. Y un bastante suave mes de Abril, que nos dejó la adaptación VR de Skyrim.

En Mayo la cosa remontó, con la remasterización de Dark Souls y el 30 aniversario de Street Fighter, diversos títulos independientes como Far Lone Sails, Albion o Wizard of Legend, y el exitoso estreno de Beat Saber para equipos VR.

Un ritmo que tampoco bajó en verano, con lanzamientos en Junio y Julio de grandes sagas como The Crew 2, Crash Bandicoot N’Sane Trilogy, The Banner Saga 3, o y otros estrenos como Vampyr y Jurassic World Evolution.

En los siguientes meses la cosa siguió caldeándose, con unos meses de Agosto y Septiembre cargados de juegos y grandes éxitos como PES 2019, Two Point Hospital, Shenmue I y II, Overcooked 2, la adaptación de Monster Hunter: World a PC, Shadow of the Tomb Raider, NBA 2K19, Dragon Quest XI y el primer episodio de Life is Strange 2.

Y como muchos habréis notado, este invierno tampoco ha sido demasiado frío, y es que nos ha traído juegos “calentitos” como Soulcalibur VI, Call of Cthulhu, Return of the Obra Dinn, Assassin’s Creed Odyssey, Megaman 11, Hitman 2, Darksiders III, Artifact.

Sólo para dejarnos un último buen sabor de boca para este año 2018, con los estrenos de Mutant, Insurgency Sandstorm, y Just Cause 4.

Veteranos del Acceso Anticipado

Aunque el título de esta categoría puede llevar a confusión, se incluyen en ella sólo aquellos juegos que después de haber estado con la opción de acceso anticipado, finalmente han sido estrenados como versión completa durante este año.

Así pues, nos encontramos con títulos ya muy conocidos como The Forest o Rush, títulos gratuitos como Bless Online o H1Z1, grandes apuestas como Conan Exiles, Kenshi o Warhammer 4,000: Inquisitor Martyr, o el recientemente estrenado y galardonado indie, Dead Cells.

De nuevo, destaca la aparición de varios títulos con contenidos para adultos, y entre los que se incluyen otros juegos como Genital Jousting, que nos llevan a la cara más absurda de este género.

Los más jugados

La única categoría basada en un método distinto para su medición: el mayor número de jugadores simultáneos alcanzado (sólo aquellos conectados a través de Steam).

De esta manera, en la primera categoría se nos presentan los títulos que han alcanzado cuotas superiores a los 100.000 jugadores simultáneos, con juegos como Warframe, Grand Theft Auto V, DOTA 2, Rainbow Six Siege o Monster Hunter: World; títulos del reciente fenómeno battle royale como PUBG, Realm Royale, CS:GO Danger Zone; y sorpresas entre los títulos Free to Play como Warframe, Path of Exile, o el ya clásico Team Fortess 2.

Quedan así relegados otros grandes lanzamientos de este año como Assassin’s Creed Odysey, Kingdom Come Deliverance, Farcry 5 o Artifact, que logran la friolera de más de 50.000 usuarios simultáneos, alcanzada también por otros juegos más antiguos como Dead By Daylight o Payday 2.

Por último, sorprenden sobre todo los “bajos” números de títulos como Shadow of the Tomb Raider y Dragon Ball Fighter Z, que se quedan por encima de los 25.000 jugadores.