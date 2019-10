Visitamos la MGW 2019: todo lo que debes ver y jugar en la feria

MGW 2019. Otro año más, la primera semana de octubre llega acompañada de la celebración de la Madrid Games Week, una de las ferias nacionales de videojuegos más grandes celebradas en nuestro país, y una de las mejores oportunidades de probar y ver de primera mano los próximos títulos y lanzamientos.

Tal y como os adelantamos hace unos días, este año la feria cuenta con la presencia de grandes marcas como Sony, que vuelve a ocupar el mayor espacio con PlayStation (PS4 y PSVR); Nintendo, el segundo espacio más grande y con mayor cantidad de torneos; otras compañías como Bandai Namco, CD Projekt RED, Ubisoft, o Warner Bros.; y varias competiciones de eSports de la mano de la LVP y la ESL.

Así pues, aunque este año se han ocupado dos pabellones adicionales, sin embargo nos encontramos con una de las celebraciones más discretas, con la destacable ausencia de Microsoft, que más allá de no presentar sus últimas novedades, ni siquiera ha traído los clásicos puestos de juego de Xbox.

A qué se puede jugar en la MGW 2019

Dicho esto, pasamos a lo realmente importante, los juegos disponibles para el público. Con más de 700 puestos de juego distribuidos a través de los cuatro pabellones, y más de 250 stands, en esta ocasión nos limitaremos a hablar de las novedades y títulos inéditos, así como en las nuevas betas disponibles.

Final Fantasy VII Remake

El protagonista indiscutible de esta feria es Final Fantasy VII Remake, que nos trae por primera vez a España la beta jugable de 15 minutos mostrada en la Tokyo Games Show, con la escena de la lucha contra el robot escorpión.

Por desgracia, las normas del stand no nos han permitido realizar ninguna captura de vídeo ni fotografías del juego, por lo que nos tendremos que limitarnos a describiros nuestras primeras impresiones, y mostraros el walkthrough oficial de la beta.

Como primeras impresiones, la calidad gráfica del juego resulta impresionante, aunque sí que hemos podido apreciar cierto donwgrade en algunos elementos y texturas como el pelo de Cloud, que si bien mantiene la nitidez durante las cinemáticas, parece perder algo de detalle durante el resto del juego.

En cuanto a la jugabilidad, no hemos podido ver realmente hasta qué punto se podrá o no explorar, ya que la beta nos presenta una escena con un mapa muy pequeño y delimitado «on rails«.

El cambio entre los personajes será exclusivamente manual, aunque según lo que hemos podido ver en esta beta, parece estar limitado a la acción, manteniendo obligatoriamente al personaje principal (en este caso Cloud) durante la exploración del mapa.

Por lo demás, podremos cambiar de personaje en cualquier momento, pasando el resto de integrantes del grupo a ser controlados por la inteligencia artificial mientras no los tengamos seleccionados.



Así pues, pasamos al nuevo sistema de combate creado específicamente para este remake, y denominado ATB (o Active Time Battle). Como su propio nombre indica, nos encontramos con unos combates en tiempo real, muy parecidos a los presentados en el Final Fantasy XV.

Sin embargo, como un guiño muy bien traído al título original, el uso de objetos, habilidades y magias estará limitado por una pequeña barra de acción, que se irá cargando lentamente según pase el tiempo.

Además, aunque el combate se no llegará a detener totalmente en ningún momento, el menú de comandos vendrá acompañado de un modo a tiempo bala que reducirá en gran medida el transcurso de la batalla, lo que nos permitirá seleccionar y tomar las decisiones con más calma.

Avengers A-Day

Uno de los anticipos más esperados a corrido a cargo de Bandai Namco, con una beta jugable de Avengers A-Day en la que podremos jugar con los cinco superhéroes disponibles del juego, viendo los distintos tipos de habilidades y poderes y estilo de combate que presentará cada uno.

De nuevo, debido a las normas de los responsables, no podemos enseñaros ninguna imagen de los puestos de juego, pero sí os podemos dejar el vídeo oficial de la misma, y algunos detalles adicionales.

Y es que más allá de la nostalgia de otros títulos, y al menos a nivel personal, podríamos estar hablando del mejor juego de toda la Madrid Games Week.

Además, al finalizar la prueba podemos ver un pequeño vídeo adelanto sobre cómo funcionará el juego, que nos confirma una enorme posibilidad de personalización, tanto estéticas como de mejoras y componentes para las distintas armas y habilidades de cada personaje.

También se adelanta un sistema de progresión mediante un árbol de habilidades, aunque no de puntos de desarrollo o características, pudiendo crear y combinar distintos estilos de juego para cada héroe.



Por último, se confirma que contaremos con dos modos de juego para un jugador y multijugador cooperativo. De esta manera, podremos avanzar a través de los distintos contratos, misiones y escaramuzas que se nos irán desbloqueando según avancemos por sección (y que nos recuerda mucho al sistema de la saga Destiny).

Sin embargo, todavía se trata de una versión en desarrollo del juego, por lo que todavía podríamos ver algunos cambios antes de que Avengers A-Day se estrene en PS4, Xbox One, PC y Stadia el próximo 3 de mayo de 2020.

Luigi’s Mansion 3

Nintendo también se une a la presentación de exclusivos con la vuelta de una de sus IP’s más queridas por los fans, Luigi’s Mansion 3, que sorprenderá por igual tanto a los que jugaron a las ediciones de 3DS, como a los veteranos que se quedaron en el título original la Game Cube.

Si bien en general se mantiene la dinámica del resto de la saga, en esta ocasión la linterna y la aspiradora cobrarán un papel mucho más activo, añadiendo nuevas funciones como la carga de intensidad del flash, o una nueva función de salto explosivo.

Además, también se han añadido nuevas funciones para la captura de fantasmas, como el poder sacudirlos y golpearlos contra otros elementos del entorno, y la llegada de un nuevo gadget: el desatascador.

Así pues, también volveremos a contar con la presencia de Gomi-Luigi, una versión de gelatina del fontanero que nos permitirá sortear trampas y obstáculos gracias a su «incorporeidad», e incluso realizar algunas acciones combinadas con el aspirador para superar los rompecabezas.

Y es que este personaje nos permitirá también la posibilidad de un nuevo modo cooperativo, que por el momento sólo confirmado para el juego locales, nos permitirá ampliar la aventura para dos jugadores.

Nioh 2

Tal y como se nos prometía, la precuela del desafiante título de Team Ninja supone todo un reto de habilidad para los fans del género Souls-like. Y es que la beta disponible en Madrid será la misma expuesta durante el pasado Tokyo Game Show, que sólo pudo ser completada por un 5% de los asistentes.

Saltándonos la creación de personajes y entrando directamente a probar el combate, sí que tendremos acceso a una parte de lo que será una amplia personalización de equipo, pudiendo desbloquear algunos componentes durante el progreso hasta la cima del templo japonés, donde nos esperará (si somos capaces de llegar) una impresionante lucha contra el minotauro Mezuki.

Sin embargo, los cambios parecen haberse quedado más centrados en la propia jugabilidad, con un apartado gráfico muy similar al ya visto en la primera entrega, que ya en su momento se presentó como uno de los títulos más adelantados del momento.

Dragon Ball Z Kakarot

El último gran adelanto lo trae Bandai Namco con Dragon Ball Z Kakarot, la próxima entrega de luchas y aventuras para un jugador que recreará las escenas y arcos más icónicos de la serie (sin suprimir el modo competitivo multijugador). De esta manera, los asistentes a la feria podrán enfrentarse a los combates clásicos entre Goku y Raditz, o la lucha entre Gohan y Cell.

Con mucha más libertad que en el resto de entregas de la saga, el retomado estilo de movimiento 3D puede resultar algo confuso y difícil, suponiendo un handicap añadido para aquellos acostumbrados a las últimas entregas como Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse.

Dicho esto, las bases de los combates son prácticamente las mismas: deberemos cargar Ki de forma constante para poder realizar los ataques especiales, así como para aumentar el poder de nuestras ondas o la velocidad de vuelo.

Para todo lo demás, contaremos con un único botón de golpes físicos, un botón de bloqueo, y el clásico teletransporte que nos permitirá romper la guardia de nuestros oponentes.

Unos detalles y conocimientos que no nos sirvieron para evitar ser apaleados y derrotados una y otra vez, lo cual nos augura que los más fanáticos del género tendrán quedarán contentos en lo que ser refiere a las opciones de dificultad.

Por último, destacar que aunque el motor gráfico parece un pequeño paso atrás con respecto a Dragon Ball FighterZ, nos seguimos encontrando con una gran calidad de detalles y colores, y sobre todo, una experiencia de juego muy fluida en todo momento.

Qué más ver en la MGW 2019

Cyberpunk 2077

También contaremos con un pequeño espacio habilitado por CD Projekt RED y Bandai Namco, donde podremos ver una sesión de juego en directo en la que, de la mano de sus desarrolladores, nos explicarán el sistema de juego, los combates, y las distintas utilidades que nos aportarán las mejoras cibernéticas.

Para ello, nos proponen una misma misión bajo el estilo de juego de dos tipos de personajes que podremos desarrollar a través del árbol de habilidades: el Netrunner, y la Mercenaria.

El primero se centrará en una mejora de las aptitudes de inteligencia y hacking, que nos permitirán movernos por el mapa interactuando con los distintos elementos conectados (que este mundo futurista implica prácticamente todo), para crear distracciones, desbloquear rutas, e incluso controlar a los propios enemigos.

Por el contrario, la mercenaria se centra más en las aptitudes de combate, sustituyendo los ataques informáticos por la propia fuerza bruta que le otorgan las mejoras e implantes robóticos de su cuerpo. Aunque tal y como os decíamos, realmente contaremos con la opción de enseñar y mejorar a nuestro personaje según más nos interese, pudiendo crear todo tipo de combinaciones de aptitudes y habilidades.

Por último, y por desgracia, cabe destacar que esta será la única presencia del juego en la MGW 2019, el cual no estará disponible para jugar por los asistentes.

Death Stranding y The Last of Us 2

De igual manera que con Cyberpunk, Sony también ha preparado dos pequeños espacios para la proyección de los primeros avances en castellano de The Last of Us 2 y Death Stranding (aunque este segundo ya había sido publicado anteriormente).

Así pues, de nuevo nos encontramos con la mala noticia de que ninguno de los juegos contará con ninguna beta disponible en la feria, por lo que deberemos esperar hasta el mes que viene para ver el lanzamiento de Death Stranding, y hasta el 21 de febrero de 2020 en el caso de The Last of Us 2.

Hardware y periféricos

Pero no toda la feria estará estrictamente dedicada a los videojuegos, sino que contaremos con la presencia de otras marcas del sector, con la presencia de Corsair, donde podremos ver algunos de los últimos teclados de la compañía como el K57 RGB Wireless, ratones como el M55 RGB Pro o los Nightsword RGB, así como toda la familia de auriculares Virtuoso o las más recientes HS35.

Además, acompañando a la marca madre también encontraremos algunos de los productos de elgato, entre los que se incluyen las capturadoras de vídeo HD60 y 4K60, o los escritorios físicos como el Stream Deck XL.

También contaremos con un pequeño stand de Razer, centrado en la recreación de dos escenarios gaming para jugadores de PC y consolas, con la presencia de algunos productos como los auriculares Thresher Ultimate y el mando Raiju Ultimate compatibles con la consola de Sony, los nuevos auriculares Rari Ultimate para Xbox One, o la presentación de su nuevo teclado Huntsman Elite Tournament, que sustituye los switches del modelo original por interruptores lineales.

Aumentando su presencia con respecto a la pasada fiera, Newskill nos trae un gran recopilatorio de su catálogo en el que se incluyen los ratones Atreo, Habrok y Helios, toda su familia de teclados, e incluso las últimas incorporaciones de los auriculares Scylla y sus nuevas sillas para gaming.

Por último, y cerrando con uno de los stands más grandes de la MGW 2019, podremos ver de primera mano toda la nueva oferta presentada por OMEN by HP, con varios puestos de juego equipados con pantallas, teclados, sobremesas y portátiles gaming de la marca.