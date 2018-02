MWC 2018 ¿Qué esperamos de la gran feria de la movilidad?

Barcelona está preparada para acoger desde el 26 de febrero al 1 de marzo el MWC 2018. Un congreso mundial de móviles del que te hemos ido adelantando algunas novedades y que cubriremos a fondo en los próximos días como hacemos cada año.

La edición de este año espera recibir 2.300 expositores y 108.000 asistentes en representación de 208 países de todo el mundo. No hace falta recordarte la importancia del evento para Barcelona y España, con la creación de más de 15.000 empleos temporales, ingresos superiores a los 450 millones de euros y un gran prestigio para la capital catalana. En el ambiente, no faltará el recuerdo de las ‘amenazas’ del organizador, GSMA, de llevarse el evento a otras ciudades si no se garantizaba la “seguridad y estabilidad política” necesaria. Desastre absoluto que esperamos no se concrete.

Entrando en materia, bajo el lema ‘Creando un futuro mejor’ (Creating a Better Future), el MWC 2018 se desarrollará a medio camino entre las localizaciones de Gran Vía y Fira Montjuïc donde se alojarán los pabellones de exhibición y se desarrollarán las presentaciones de producto, sesiones de networking, seminarios, conferencias y distintos eventos programados.

Ve preparado porque este año no veremos el inmenso número de novedades en dispositivos de años anteriores. Por varios motivos. El mercado está claramente saturado en algunas regiones y segmentos y de ahí la primera caída anual en ventas en una década registrada en 2017. La falta de innovación es patente, la subida del precio medio constante y los precios en la gama alta se están poniendo simplemente ‘imposibles’. El resultado es que el usuario no renueva terminales con la alegría de años anteriores y las ventas caen.

Además, el Mobile World Congress es la gran feria de la movilidad mundial y va mucho más allá de móviles. Así, se espera que el MWC 2018 sea la edición más “transversal” y profesional de las celebradas hasta ahora y otros sectores que hemos revisado a fondo en nuestro sitio de canal toman protagonismo. Por destacar algunos, apunta inteligencia artificial; asistentes digitales; realidades virtual y aumentada; cuarta revolución industrial; redes con protagonismo para 5G; servicios e-commerce; pago por móvil; tecnología en la sociedad, aprendizaje automático, etc.

¿Qué esperamos del MWC 2018?

No te asustes por lo dicho anteriomente. Tendremos muchas y buenas novedades en dispositivos. Simplemente no en el número de otras ediciones. Como de costumbre, los smartphones serán protagonistas, pero también veremos wearables como pulseras o relojes inteligentes; tablets; computación móvil con 2 en 1 o convertibles; productos de redes y nuevos chipsets y otros componentes hardware que los alimente. Revisamos lo más esperado de los principales fabricantes.

SAMSUNG

Hay pocas dudas que el evento que la firma surcoreana celebrará el domingo 25 en la apertura de la feria con protagonismo absoluto para los Galaxy S9, estarán entre lo más atractivo del MWC 2018 en cuanto a dispositivos. Si nos sigues los conoces de memoria. Dos modelos estándar y plus que no ofrecerán grandes innovaciones, pero sí mejoras respecto a los S8.

El diseño es continuista con la pantalla “Infinita” sin bordes, formato 18.5: 9 y el panel Super AMOLED de 5,8 y 6,2 pulgadas. En su interior destaca el nuevo SoC Snapdragon 845 y el Exynos 9810 (según países). La mejora de las cámaras y el doble sensor del modelo plus es otra de las novedades, junto al nuevo sistema de audio firmado por AKG. Apunta nuevos colores, Android 8 y un precio que se elevará unos 100 euros sobre lo que costaban los S8 en el lanzamiento.

Además de los anteriores, se apunta un nuevo tablet Galaxy Tab S4 con una pantalla multitáctil Super AMOLED de 10,5 pulgadas en formato 16:10, para una resolución nativa de 2560×1600 píxeles. Montaría un SoC Snapdragon 835 de Qualcomm con la GPU Adreno 540, 4 Gbytes de RAM y 64 Gbytes para almacenamiento, seguramente ampliable con tarjetas micro SD. Se menciona un sistema de cámaras con una frontal de 7 megapíxeles y una trasera de 12 MP. Tendrán versión Wi-Fi y variante con soporte para banda ancha móvil 4G. Estará actualizado a la última versión, Android Oreo.

NOKIA

Nokia ha resucitado de las cenizas (donde la dejó Microsoft) de la mano de HMD Global Oy, con 4,4 millones de terminales vendidos en el cuarto trimestre de 2017, superando a otros fabricantes como HTC, Sony, ASUS, Coolpad, Meizu, Gionee, OnePlus, Lenovo, Alcatel y la misma Google. Y la esperamos en la feria con algunos terminales. Entre otros, el Nokia 7 Plus, una variante internacional mejorada del Nokia 7, el smartphone premium de gama media que se estrenó en China el pasado octubre.

Otro de los esperados sería el Nokia 1, un smartphone muy básico que adopta un diseño que nos recuerda a los terminales económicos que se popularizaron entre 2011 y 2014. Este terminal tiene un acabado muy sencillo y una trasera rematada en plástico que tiene toda la pinta de ser extraíble. Entre sus grandes atractivos podemos señalar que estaría basado en el Android One de Google. El Nokia 4 sería otro de los potenciales a ver en la feria, un gama media con SoC Snapdragon 450.

Terminamos con un modelo no confirmado, pero que si llega podría ser uno de los bombazos del MWC 2018. Se trata del Nokia 8 Pro (alias Sirocco), el que sería el próximo smartphone tope de gama de HMD Global con una pantalla de grandes dimensiones y resolución, formato 18:9 y el superchip móvil, Snapdragon 845.

SONY

El Xperia XZ2 es uno de los terminales con los que Sony quiere recuperar mercado. Tendría un diseño “todo-pantalla” en plena tendencia en el sector del móvil inteligente. Su tamaño sería de 5,48 pulgadas y su resolución se quedaría en Full HD. Apunta un Snapdragon 845 de Qualcomm, acompañado de 4 Gbytes de RAM y 64 Gbytes de capacidad de almacenamiento UFS, ampliable con tarjetas microSD, y la mejora del sistema de cámaras. Variantes como el Xperia XZ2 Compact confirmaría la introducción del chasis curvado en la parte trasera que se venía adelantando.

El lanzamiento de los Xperia XA2 y XA2 Ultra también podría producirse en el MWC 2018, como interesantes añadidos a la gama media premium, con pantallas de 5,2 y 6 pulgadas y SoC Snapdragon 630. Para rematar catálogo, Sony pondría en el mercado el Xperia L2 de gama de entrada.

Finalmente, destacar el Xperia XZ Pro que podría ser el Sony más potente de la historia, con panel OLED de 5,8 pulgadas y resolución nativa 4K. con el nuevo chipset Snapdragon 845 de Qualcomm, 6 Gbytes de memoria y 128 Gbytes de capacidad de almacenamiento interno.

MOTOROLA

La firma de Lenovo aprovechará el MWC 2018 para presentar su nueva gama para este año. Los Moto Z3 serían la punta de lanza del catálogo, con pantallas de 6 pulgadas, formato 18:9 y resolución FHD+. La mayor novedad llega de una etiqueta “5G”. No hay ningún móvil ni chipsets en el mercado para la quinta generación de redes de banda ancha móvil, pero la referencia podría indicar un soporte futuro de estos terminales a base de los módulos Moto Mods.

El Moto X5 tiene un aspecto similar al del Moto X4, pero con una pantalla de 5,9 pulgadas, biseles reducidos y un formato 18:9 que parece se impone en el diseño de móviles. También el doble sensor de cámara en la frontal y en la trasera y un diseño en la parte superior del frontal con “muescas” entre la cámara y el altavoz parecido al que ofrecen otros como iPhone X. No hay sensor de huellas visible. Podría estar debajo de la pantalla en otra tendencia del sector.

Finalizamos con los más vendidos, los Moto G6, que se comercializarían en tres variantes. El modelo estándar tendría un SoC Qualcomm Snapdragon 450, una batería de 3.000 mAh y una pantalla FHD de 5,7 pulgadas. El Moto G6 Plus aumentaría la pantalla a 5,9 pulgadas, a un Snapdragon 630 y batería de 3.2200 mAh. La versión Play contaría con una pantalla FHD de 5,7 pulgadas y batería de 4.000 mAh. Todos los modelos tendrían un mínimo de 3 GB de RAM y 32 GB para almacenamiento. La versión Plus ofrecería 6 Gbytes de RAM y 64 Gbytes de capacidad de almacenamiento.

LG

Otra compañía que como Sony, HTC o Blackberry lucha por encontrar su sitio en un mercado donde muy pocos hacen negocio. Las previsiones de poca apuesta por Barcelona confirma las dificultades. Una vez confirmado que el LG G7 no llegará hasta el próximo verano (cuando Samsung haya vendido millones de unidades de los S9), lo más interesante debe llegar de la actualización de la gama media “K” y sobretodo del LG V30 2018.

Un terminal fantástico, lo mejor de la marca en años, que va a recibir una actualización enfocada al añadido de funciones de inteligencia artificial aprovechando las tecnologías investigadas en el laboratorio de IA que abrió este verano para agrupar tecnologías propias como DeepThinQ. Para el nuevo LG V30 2018, la firma añade características que denomina “Vision AI”, que pretende hacer más inteligente y fácil de utilizar el sistema de cámaras del terminal. Voice AI se conectará con el Asistente de Google para proporcionar 32 comandos exclusivos para teléfonos LG.

Por lo demás, no esperamos demasiadas novedades para este LG V30 2018. Y tampoco las necesita porque para nuestro gusto es fantástico, regresan a los “estándares”, pero a lo grande. LG recupera los paneles OLED en una FullVision de 6 pulgadas de diagonal, con resolución nativa de 2880 x 1440 píxeles y relación de aspecto 18:9. Con un diseño derivado del LG G6, pero menos cuadrado, es más elegante y atractivo. Su chasis está realizado en metal y cristal y protegido contra golpes, caídas y agua con certificaciones MIL-STD-810G e IP68. Su hardware interno está a la altura de un tope de gama de 2017, con el chipset Snapdragon 835 al frente, 4 GB de RAM y 64/128 Gbytes de capacidad de almacenamiento ampliable con microSD.

ASUS

La conferencia programada por ASUS en el MWC 2018 se celebrará el martes 27 y apunta a la presentación de los nuevos ZenFone 5, renovación para este año de sus mejores terminales.

No hay demasiada información, pero seguro que como los Zenfone 4, ASUS los comercializará en varias versiones. Se espera sigan la tendencia del todo pantalla” y formato 18:9 en un diseño que recuerda enormemente al iPhone X de Apple.

HUAWEI

Es otra de las compañías que presentará su nuevo tope de gama después del MWC, concretamente los Huawei P20 y Huawei P20 Plus en un evento en París en marzo. Una pena porque apuntan muy bien, con 6 pulgadas con resolución QHD+ y formato 18:9, SoC Kirin 970 con unidad de procesado neural (NPU), 6 GB de memoria RAM y una configuración de triple cámara en la parte trasera.

Con todo, Huawei tiene preparado una conferencia para el próximo domingo en Barcelona y allí presentará las novedades que pueden pasar por nuevos wearables y un servicio de pagos.

XIAOMI

La firma china tiene terminales para dar y tomar y apunta a gran presencia en el MWC después del asalto al mercado español con presencia oficial propia. No sabemos, sin embargo, si presentará novedades o hará una exhibición de todo lo que tiene en China. Mi 6X y Mi A2 serían dos de ellos bajo especificaciones similares aunque distintos en diseño. Terminales de gama media como reemplazo del buen vendido Mi 5X y del -más interesante- Mi A1, que se diferencia del anterior por el uso del sistema ‘puro’ Android One.

Sí serían novedad en el mercado europeo los Redmi Note 5 en versiones estándar y pro, para reforzar la gama media de un catálogo cada vez más amplio e interesante. Emplean una pantalla de 5,99 pulgadas con resolución nativa de 2160 × 1080 píxeles y destacan por un formato 18:9 en plena tendencia al alza. Su motor SoC son los Snapdragon 625 y 636 de Qualcomm, contando con un buen sistema de cámaras.

Los Redmi 5 podrían ser otros de los exhibidos. Dos versiones estándar y plus, con chasis en acabado metálico y pantallas respectivas de 5,7 y 6 pulgadas. Su formato es 18:9, por lo que son los primeros en este segmento de mercado en incorporar esta relación de aspecto y emplean SoCs de Qualcomm.

Más allá de móviles, lo más interesante de Xiaomi en Barcelona podría ser la presentación en sociedad el Surge S2, un SoC propio de la firma china, fabricado por TSMC en procesos de 16 nm y que contaría con una CPU de ocho núcleos y una gráfica Mali-G71 MP8.

HTC

Otra que no pasa por su mejor época y que tampoco ofrecerá su nuevo buque insignia, U12, en Barcelona. Sí pensamos que será el momento para presentar el gama media, Desire 12.

Un terminal con pantalla de 5,5 pulgadas en formato 18:9, un SoC MediaTek, 2 GB de RAM, 16 GB para almacenamiento, doble cámara de 13 y 5 MP y una batería de 2.730 mAh. Ya puede ser barato si HTC quiere recuperar mercado con este tipo de terminales.

OTROS

Además de los anteriores, destacar a Alcatel que traerá a Europa las novedades que presentó en el CES de Las Vegas, los franceses de Wiko, los españoles de BQ o los chinos de Nubia (ZTE) que también han confirmado su presencia en Barcelona. Otra empresa a seguir en la feria es Google, con productos propios y de terceros relacionados con Android. ¡No te lo pierdas! Te lo contaremos todo en los próximos días.