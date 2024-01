Los mejores contenidos de la semana en MC (CDI)

Cerramos la primera semana de este 2024 y, como siempre, te traemos la selección de los mejores contenidos que hemos publicado en MuyComputer durante estos últimos siete días. Esperamos que hayas empezado el año con buen pie, que los Reyes Magos hayan sido generosos contigo y, aunque ya lo expresamos en nuestra celebración por el cambio de año, que 2024 te sea muy propicio.

Nosotros seguiremos, como siempre, trabajando duro para ofrecerte los mejores contenidos sobre informática, tecnología, electrónica de consumo, ciencia y más, y esperamos seguir contando contigo como lector. Y, por supuesto, te deseamos una muy buena semana.

IA, ARM y Windows 12, tres claves para el PC de 2024. 2024 va a ser un año especialmente interesante en lo referido a la venta de PCs, con algunos factores que apuntan a revertir la tendencia bajista de años anteriores. Así, y aunque todavía estamos a principios de enero, te adelantamos las razones por las que en 2024 se venderán más ordenadores que en 2023.

Conoce los sistemas de ficheros más usados en Windows. De cara a los usuarios domésticos, los principales sistemas de ficheros de Windows son NTFS, FAT, FAT32 y exFAT. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre ellos? ¿Cuál deberías escoger? ¿Es importante? E, incluso, ¿tienes claro qué es exactamente un sistema de ficheros? Te lo explicamos aquí.

¿Qué esperamos de Apple en 2024? 2024 va a ser un año un tanto atípico para Apple, en el que nos esperamos grandes anuncios en lo referido a dispositivos, pero sí un lanzamiento muy importante y dos evoluciones relacionadas con el software que marcarán, si todo le sale bien a Cupertino, una importante diferencia en la experiencia de uso de sus dispositivos.

Robot aspirador AENO RC2S, análisis: láser, potencia y autonomía. La marca AENO, especializada en electrodomésticos inteligentes y cuyo objetivo es el de acercar la tecnología a todos los hogares, presenta el aspirador robot AENO RC2S. Este dispositivo entra en el competitivo sector de la limpieza del hogar, prometiendo una experiencia eficiente y práctica. ¿Lo consigue? Te lo contamos.

Cómo mejorar la seguridad en Internet en 2024. De entre los muchos propósitos que te puedes plantear para este nuevo año, sin duda uno de los más recomendables es protegerte más y mejor del incontable cúmulo de amenazas que se concentran en Internet. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué debes protegerte? ¿Con qué herramientas cuentas? No te preocupes, damos respuesta a todas tus preguntas.

Últimos días para comprar los regalos de Reyes Magos ¡Aprovecha las ofertas! Si a estas alturas todavía estás buscando los regalos de Reyes, es evidente que ya vas bastante tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Por eso te proponemos esta selección de regalos con los que, seguro, te perdonarán el retraso en la entrega cuando los reciban.

40 juegos gratis para PC que no te puedes perder. Sí, has leído bien, hemos seleccionado nada menos que 40 juegos gratuitos, de todos los géneros y para todo tipo de sistemas (desde muy exigentes hasta de lo más livianos), y te contamos lo que debes saber de cada uno de ellos. Luego no digas que no tienes a qué jugar, porque la oferta es, sencillamente, formidable.

Estrenos de cine de enero: ‘Pobres criaturas’, el moderno Prometeo y la mundanidad. Enero nunca ha sido un mes especialmente prolífico en lo referido a estrenos cinematográficos, pero eso no significa tampoco que sea un páramo. Así, como cada mes, revisamos lo mejor que te va a proponer la cartelera, para que puedas arrancar el año disfrutando de la pantalla grande y las palomitas.

Dell actualiza sus portátiles XPS con Intel Core Ultra y el botón de Copilot. Dell XPS 2024 es la nueva entrega de una de las series de referencia en portátiles premium y llegarán al mercado durante este trimestre con bastante novedades, tanto en diseño como en hardware interno, además de ser de los primeros que incorporan el botón físico en el teclado para el asistente Copilot, recientemente anunciado por Microsoft.

ASUS Zenbook 14 OLED con Intel Meteor Lake, análisis: ultraligero inteligente. El ASUS Zenbook 14 OLED es uno de los primeros portátiles equipados con los procesadores Intel Meteor Lake que ha llegado a España, y también es uno de los más interesantes si lo que buscas es un ultraligero con un acabado premium y un buen nivel de rendimiento. Lo ponemos a prueba para comprobar si está a la altura de las expectativas.

Novedades VOD 01/24: ‘La sociedad de la nieve’, la tragedia de los Andes otra vez. Pocas semanas después de su llegada a las salas, lo último de J.A. Bayona llega a Netflix, después de haber acumulado críticas muy positivas. Pero no es lo único que ocurre esta semana en el ecosistema de los contenidos bajo demanda, así que repasamos todos los estrenos y movimientos de catálogo.

Galaxy S24, especificaciones, modelos, precios, fecha de lanzamiento y todo lo que debes saber de lo nuevo de Samsung. Poco más de una semana nos separa del Unpacked en el que Samsung nos mostrará la próxima generación de sus topes de gama. Así, aprovechamos la cercanía para recopilar toda la extensa información sobre los mismos que ya se ha filtrado antes de su presentación en sociedad.

