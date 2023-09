Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCLXXXV)

Cerramos otro domingo más con un nuevo repaso a los mejores contenidos de la semana que hemos publicado en MC, un artículo que ya acumula cientos de entregas, y donde encontraréis los artículos más importantes de los últimos siete días a un clic de distancia. Como siempre, aprovechamos para desearos un buen inicio de semana.

iPhone 15: especificaciones, fechas y precios. Se acabó la espera. Después de meses y meses de rumores y filtraciones sobre los iPhone 15, el evento Wonderlust que acaba de tener lugar finalmente nos ha mostrado todo lo que podemos esperar de la nueva generación del que, sin duda, es el principal referente del mercado de los smartphones de gama alta, donde lidera Apple.

Tres cosas que debe tener un buen SSD para juegos y tres cosas que no son tan importantes. Elegir un buen SSD para juegos puede ser complicado, sobre todo teniendo en cuenta que todavía suelen surgir dudas que hace tiempo que dejaron de tener sentido. También me he dado cuenta de que muchos de vosotros todavía no sois verdaderamente conscientes de qué es lo que importa de verdad cuando hablamos de juegos.

Intel Thunderbolt 5, todo lo que debes saber de este estándar de nueva generación. El gigante del chip ha presentado Thunderbolt 5, una importante renovación de su conocido estándar de conectividad cableada que promete llevarnos directamente a la nueva generación, y que como vamos a ver en este artículo representa una gran mejora frente a Thunderbolt 4, que es el estándar actual.

10 características que pedimos a Valve para la Steam Deck 2. Los mentideros de Internet hablan ya de una Steam Deck 2 o de -al menos- mejoras para el modelo actual. Nosotros queremos ir más lejos y aún entendiendo que la contención del precio obliga repasaremos las mejoras que nos gustaría ver en la segunda generación de la consola portátil.

SoC Apple A17 Bionic frente a Apple A16 Bionic, dos chips para el iPhone 15. La presentación del iPhone 15 tendrá lugar mañana, aunque ya os hemos adelantado algunas de sus claves más importantes en este artículo, donde os explicamos además que esta nueva generación de smartphones utilizará dos SoCs diferentes, el Apple A17 Bionic y el Apple A16 Bionic.

Corsair MP600 GS de 2 TB, análisis: rendimiento y fiabilidad a buen precio. La serie Corsair MP600 GS llegó al mercado con un objetivo claro, posicionar como una alternativa asequible pero capaz de ofrecer un alto nivel de rendimiento, una buena fiabilidad y una larga vida útil. Para cumplir todos estos objetivos Corsair ha utilizado memoria NAND Flash TLC (tres bits por celda) apilada en 3D.

AORUS M6, análisis: versátil, ligero y lleno de posibilidades. El AORUS M6 es un ratón para gaming con el que GIGABYTE apunta directamente a lo más alto, tanto por estética y diseño como por prestaciones. La compañía taiwanesa presentó este nuevo periférico aprovechando el escenario único que brindó el Computex de este año, y consiguió ganar uno de los premios al diseño Reddot de 2023.

Optimizar tu unidad SSD en Windows: tres cosas que debes saber. Windows 10 y Windows 11 disponen de una herramienta muy sencilla y fácil de utilizar que permite optimizar tu unidad SSD sin esfuerzo y de forma totalmente segura. Llevo años utilizándola y nunca he tenido el más mínimo problema, todo lo contrario, me ha permitido mantener en condiciones óptimas el rendimiento de mis unidades de almacenamiento.

Microsoft publica actualizaciones de seguridad para Windows y así puedes instalarlas. Microsoft ha publicado las actualizaciones de seguridad para Windows correspondientes al mes de septiembre y son de instalación obligada teniendo en cuenta la cantidad de vulnerabilidades parcheadas y que al menos dos de ellas están siendo explotadas activamente.

Análisis Newskill Kitsune V2: sentarse bien, sentirse bien. Después del éxito absoluto de la Kitsune original, Newskill ha actualizado una de sus sillas gaming más emblemáticas y, como no podía ser de otra manera, la hemos puesto a prueba. ¿Objetivo? Comprobar si mantiene el nivel del modelo anterior o, aún más, de ver si es capaz de superarlo.

Redescubre tu música en local con estos siete reproductores. Aunque vivimos los tiempos de los servicios de música en streaming, todavía quedan razones para recurrir a las grabaciones que almacenemos en local y, para satisfacer esa necesidad, repasamos la oferta actual de reproductores que te permitirán disfrutar de tu colección, con o sin Internet.

¿Qué está pasando con los iPhone 12? Francia ha disparado la alarma por unos niveles de radiación de los iPhone 12 por encima de lo permitido legalmente. ¿Cómo debes actuar si tienes un iPhone 12? ¿Deberías dejar de usarlo? ¿Es peligroso? ¿Qué medidas se están tomando? Respondemos a todas las preguntas que se están planteando los usuarios afectados.

Novedades VOD 37/23: ‘Poker Face’, mentiras muy arriesgadas. Las plataformas de streming (con alguna excepción) van recuperando el ritmo perdido durante el verano, de modo que esta semana nos encontramos algunos estrenos destacables, entre los cuales hemos elegido la muy elogiada Poker Face de Rian Johnson, que promete estar a la altura de algunos de sus hitos.

Juegos gratis y ofertas: We Were Here Expeditions: The FriendShip, Crumble, 911 Operator… Esta semana son tres los juegos que puedes obtener gratis, eso sí, tendrás que darte prisa porque, como ya sabes, algunas de estas promociones se agotan rápidamente. También repasamos las principales tiendas digitales en busca de las mejores ofertas.

Inicio rápido de Windows: un calvario y tres razones para desactivarlo. Hay funciones que, pese a pretender facilitar la vida al usuario, en realidad lo que hacen es complicársela mucho. Tal es el caso del inicio rápido de Windows 10. En este artículo puedes ver todos los problemas que puede ocasionar… y seguramente tú también terminarás desactivándolo.

